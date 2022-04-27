Глава Еврокомиссии: Перекрывая газ, Россия вредит сама себе

ЕС позаботится о том, чтобы решение "Газпрома" прекратить поставки газа в Польшу и Болгарию минимально повлияли на европейских потребителей. Обе страны уже получают голубое топливо из соседних стран Евросоюза. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) по итогам заседания координационной группы по газу в среду, 27 апреля, сообщает корреспондент DW.

По словам фон дер Ляйен, ответ Европейского Союза на действия "Газпрома" будет "немедленным, единым и скоординированным". Речь идет не только о поставках газа в Польшу и Болгарию. Еврокомиссия также будет работать с региональными группами государств ЕС, в рамках которых страны могут немедленно помочь друг другу в случае перебоев с поставками. Еврокомиссия работает также над планом REPowerEU, который должен "значительно сократить" зависимость от ископаемых энергоносителей из России уже в 2022 году. Этот план представят в середине мая.

Глава Еврокомиссии сообщила, что Франция, председательствующая в Совете ЕС, намерена как можно быстрее созвать заседание министров энергетики для обсуждения ситуации.

ЕС откажется от ископаемых энергоносителей из РФ навсегда

"Сегодня Кремль в очередной раз потерпел неудачу со своей попыткой посеять раскол между государствами ЕС. Эра российских ископаемых энергоносителей в Европе подходит к концу", - отметила фон дер Ляйен. По ее словам, "прекращение поставок газа - шаг, которым Россия вредит сама себе". "Кремль вредит российской экономике, потому что они отрезают себя от важных доходов", - добавила председатель Еврокомиссии.

Она отметила, что в ЕС активно работают над шестым пакетом санкций в отношении РФ за ее войну против Украины - его представят "в свое время". В частности, работают и "над темой нефти". "Мы уже сократили поток газа, идущего из России. А с теми планами, о которых я сказала, мы сможем стать независимыми от российских ископаемых энергоносителей намного быстрее - и это будет окончательно и навсегда", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Оплата за газ в рублях - нарушение санкций ЕС

Руководитель Еврокомиссии подтвердила, что платить за газ в рублях - это нарушение санкций ЕС против России: "Наши разъяснения очень четкие: если это не предусмотрено контрактами, то платить в рублях является нарушением санкций". При этом, по словам фон дер Ляйен, 97% контрактов стран ЕС и "Газпромом" прямо предусматривают оплату в евро или долларах. Поэтому она напомнила частным компаниям о рисках, если они согласятся на одностороннее требование России платить в рублях.

Напомним, что утром 27 апреля"Газпром" подтвердил полное прекращение поставок газа в Польшу и Болгарию, мотивировав это тем, что они не оплатили его в рублях. В этих двух странах подчеркивают, что действующие контракты с "Газпромом" не предусматривают оплаты в рублях.

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