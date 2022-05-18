 Генсек ООН призвал Россию разрешить экспорт зерна из Украины | Новости из Германии об Украине | DW | 18.05.2022

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Украина

Генсек ООН призвал Россию разрешить экспорт зерна из Украины

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 19 мая.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш (фото из архива)

Антониу Гутерриш (фото из архива)

На 85-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Свои дома покинули уже около 12,8 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 19 мая (время московское).

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) обвинила Россию в том, что она использует блокаду экспорта зерна из Украины как средство ведения войны. "Россия начала зерновую войну, которая вызывает глобальный продовольственный кризис", - заявила Бербок в ходе министерской встречи в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. По ее словам, это делается не только за счет блокирования украинских портов, но и посредством разрушения хранилищ, автомобильных и железных дорог, а также полей.

По данным правительства ФРГ, Россия препятствует вывозу около 20 млн тонн зерна, его основная часть находится в порту Одессы. "Россия ведет свою жестокую войну не только танками, ракетами и бомбами, - сказала Бербок. - Россия ведет эту войну еще одним ужасным и менее громких оружием: голод и лишения".

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил об угрозе многолетнего массового голода в том случае, если разрастающийся глобальный продовольственный кризис не будет остановлен. Выступая на организованной США министерской конференции по продовольственной безопасности в Нью-Йорке, он заявил, что война в Украине усугубила ситуацию с продовольственной безопасностью, и без того обострившуюся из-за глобального потепления и пандемии COVID-19. Гутерриш призвал Россию прекратить блокаду экспорта зерна из Украины. "Россия должна обеспечить безопасный экспорт зерна, находящегося в украинских портах", - сказал генсек. "Можно рассмотреть альтернативные маршруты, хотя мы и знаем, что сами по себе они не позволят решить проблему", - добавил он. При этом Гутерриш подчеркнул, что "российские продукты и удобрения должны иметь полный и неограниченный доступ на мировые рынки".

Хроника событий 18 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 18 мая 00.00 - 13.59 >>>

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