 Российский солдат на суде в Киеве раскаивается в убийстве мирного жителя | Новости из Германии об Украине | DW | 19.05.2022

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Украина

Российский солдат на суде в Киеве раскаивается в убийстве мирного жителя

Убивший 62-летнего мирного жителя Вадим Шишимарин заявил, что заслуживает высшей меры наказания. Он попросил прощения у вдовы убитого.

Вадим Шишимарин и вдова убитого им мужчины в киевском суде

Вадим Шишимарин и вдова убитого им мужчины в киевском суде

Российский сержант Вадим Шишимарин - первый военный из РФ, которого судят в Украине по обвинению в военных преступлениях, - заявил в суде, что признает свою вину в убийстве в Сумской области мирного жителя - 62-летнего Александра Шелипова. "Я считаю это неприемлемым и уголовно наказуемым. Высшая мера наказания. Своей вины я не отрицаю", - сказал он в четверг, 19 мая, на заседании суда, проходящего в открытом режиме.

По словам Шишимарина, он понимал, что стреляет в гражданского, и мог в той ситуации действовать иначе - "просто напугать". Рассказывая о случившемся, 21-летний Шишимарин сообщил, что в тот день ехал в деревне Чупаховка вместе с тремя другими военными в автомобиле, который они угнали после того, как их колонну разбили.

Увидев Шелипова, который разговаривал по телефону, один из военных велел Шишимарину убить мирного жителя, чтобы тот не выдал их украинским военным. "Ко мне развернулся неизвестный и начал кричать, чтобы я стрелял, потому что я подвергаю их опасности. Когда я выстрелил, неизвестный сказал мне, чтобы я не переживал, что в первую очередь нужно нас спасти", - рассказал обвиняемый. "Я не хотел его убивать. Я выстрелил, чтобы от меня отстали", - объяснил Шишимарин.

Мера наказания для россиянина

Вадим Шишимарин извинился перед вдовой Шелипова Екатериной, присутствовавшей на заседании суда. "Я понимаю, что вы не сможете меня простить. Но прошу прощения", - сказал он.

Прокурор спросил у Шелиповой, какого наказания она хотела бы для российского военного. "Я думаю, что пожизненное заключение. Но если его поменяют на наших защитников "Азовстали", я не буду против", - ответила она.

Ранее адвокат Вадима Шишимарина заявил, что его подзащитный признает вину в убийстве, но заявляет, что выполнял приказ командования. Шишимарину грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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    Автор: Николай Пермяков


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