МВД России начало проверять сервис Netflix из-за жалобы на "гей-пропаганду"

Министерство внутренних дел России начало проверку соблюдения стриминговым сервисом Netflix закона о запрете "гей-пропаганды" среди несовершеннолетних. Об этом сообщили в четверг, 2 декабря, сразу несколько российских СМИ со ссылкой на пресс-службу министерства. В МВД в свою очередь сочли преждевременным давать комментарии на эту тему до тех пор, пока проверка не завершится.

Действия МВД РФ вызваны жалобой на Netflix, поступившей от общественной уполномоченной по защите семьи Ольги Баранец. Та утверждает, что на платформе есть "красочная коллекция фильмов и сериалов о жизни геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров", причем некоторые, по ее словам, имеют маркировку 16+. Конкретных названий Баранец не указала. Автор обращения попросила МВД проверить Netflix по статье "пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних".

В подборку, на которую обратила внимание Баранец, входят несколько сотен сериалов и фильмов о жизни представителей сообщества ЛГБТК+. Среди них - драма "Горбатая гора" и мини-сериал "Убийство Джанни Версаче" (оба - с маркировкой 18+). Источник газеты "Ведомости", близкий к Netflix, сообщил, что в начале ноября сервис проверял эту подборку и не нашел в ней фильмов и сериалов с маркировкой 16+. В Netflix отказались от комментариев.

Смотрите также:

Российская политика в карикатурах Легитимность Путина после 2024 года, или Секретный ответ Кремля В Конгрессе США рассмотрят резолюцию о непризнании Владимира Путина президентом РФ после 2024 года. Кремль это не пугает. Там надежно хранят секрет политического долголетия Путина, констатирует Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Пуск российской противоспутниковой ракеты: сбей своих, чтоб чужие боялись Россия провела испытания противоспутникового оружия, поразив советский спутник на орбите. Карикатурист Сергей Елкин о том, как это было.

Российская политика в карикатурах Лукашенко грозит перекрыть газ ЕС: а Путин ему разрешал? Александру Лукашенко мало наплыва мигрантов на границе с Польшей: теперь он грозит перекрыть транзит газа в ЕС. Но Лукашенко - лишь орудие в руках другого правителя, уверен карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Чувства верующих все ранимее, или "Оскорбление и наказание" В России все чаще возбуждают уголовные дела за действия, которые якобы оскорбляют чувства верующих. К чему это может привести, предполжил карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Москва, туман, Путин: куда идем, Россия? Российскую столицу утром 2 ноября окутал густой туман. Выглянув в окно, не почувствовал ли себя хозяин Кремля героем легендарного "Ежика в тумане", подумал карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Путин о капитализме: у КПРФ появился новый сторонник? Президент России заявил, что "существующая модель капитализма" исчерпала себя. Какой альтернативный общественный строй может понравиться Владимиру Путину, знает Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Электронное голосование в Москве, или Госуслуги от Памфиловой Результаты электронного голосования в Москве стали, пожалуй, главной интригой осенних выборов-2021 в России. Их публикация постоянно откладывалась. Что не так сделала глава ЦИК Элла Памфилова, знает Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Электронное голосование? Даешь новый дизайн бюллетеня! Выборы в Госдуму и местные органы власти проходят в РФ. Без кандидатов от несистемной оппозиции, зато - и в электронном виде тоже. Сергей Елкин со своим вариантом бюллетеня на этот случай.

Российская политика в карикатурах Двойники Вишневского идут на выборы в Госдуму: кому это выгодно? Соперники петербургского оппозиционера Бориса Вишневского на выборах в Госдуму сменили внешность и имена, чтобы быть похожими на оригинал и запутать избирателей. Зачем еще это надо, знает Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Выборы в России: где придумали "Умное голосование" Разработчики "Умного голосования" "так или иначе связаны с Пентагоном", заявила за неделю до выборов в Госдуму представитель МИД РФ Мария Захарова. Сергей Елкин знает, как это выяснили.

Российская политика в карикатурах Школьник поправил Путина: что из этого вышло Директор школы пожурила ученика за то, что он поправил президента РФ. Путин, который любит блеснуть знаниями истории, перепутал Северную войну с Семилетней. Сергей Елкин вспомнил в этой связи о старой сказке.

Российская политика в карикатурах Выборы в Госдуму, или Кому понравится прогноз В Москве суд ограничил свободу еще одного фигуранта "санитарного дела" - муниципального депутата Барановского. Политпрогноз перед выборами в Госдуму не меняется, на радость кому - знает Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Выплаты пенсионерам от Путина: с чего такая щедрость? На встрече с представителями "Единой России" президент РФ пообещал выплату всем пенсионерам в России по 10000 рублей в этом году. Что движет Владимиром Путиным, знает Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Выборы в Госдуму: "Умное голосование", или Кто кого перехитрит Кремль стеной встал на пути проекта Алексея Навального "Умное голосование". Карикатурист Сергей Елкин - об особенностях противостояния на выборах в Госдуму России в сентябре 2021 года.

Российская политика в карикатурах Обыски в России, или Новый дивный мир российского силовика В Москве прошли обыски в семье главного редактора издания The Insider. Роман Доброхотов проходит по делу о клевете как свидетель, у его родителей даже статуса нет. Ошибка? Нет, уверен Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Путин написал статью о русских и украинцах: а вам слабо? В России и Украине обсуждают статью Владимира Путина об отношениях двух стран. Похоже, благодаря президенту РФ список целей настоящего мужчины пополнился, считает Сергей Елкин. Автор: Сергей Елкин

