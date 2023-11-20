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В РФ объявили в розыск украинскую певицу Джамалу

Лиза Ламбрехт
20 ноября 2023 г.

Джамалу обвиняют в распространении "фейков" об армии РФ, в ноябре певицу заочно арестовал российский суд, пишет "Медиазона".

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Украинская певица Джамала
ДжамалаФото: Britta Pedersen/dpa-POOL/picture alliance

МВД России объявило в розыск украинскую певицу крымскотатарского происхождения Сусану Джамаладинову (Джамалу), победившую на песенном конкурсе "Евровидение" в 2016 году. На информацию о розыске, появившуюся в базе данных ведомства, обратила внимание в понедельник, 20 ноября, "Медиазона".

По данным интернет-издания, исполнительницу обвиняют в распространении "фейков" о российской армии. При этом в базе МВД статья УК РФ, по которой ведется розыск, не указана. Как пишет "Медиазона", в розыск Джамалу объявили еще в середине октября, а в ноябре ее заочно арестовал российский суд. Ранее "Известия" сообщали, что власти РФ запретили ей въезжать на территорию России на 50 лет.

Джамала стала победительницей конкурса "Евровидение" в 2016 году с песней "1944" о сталинской депортации крымских татар. После начала российского полномасштабного военного вторжения в Украину она вместе с двумя детьми была вынуждена покинуть родную страну. Певица активно выступает на различных платформах, рассказывая о войне РФ против Украины.

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Джамала о войне в Украине и судьбе беженцев

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