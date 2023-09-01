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Нобелевский лауреат Муратов признан в России "иноагентом"

Олег Соколенко
1 сентября 2023 г.

Минюст РФ объявил "иноагентами" лауреата Нобелевской премии мира, главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова, экономиста Константина Сонина, экс-депутата Заксобрания Петербурга Максима Резника и движение "Новая Тыва".

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Главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов на конференции DW Global Media Forum
Главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов на конференции DW Global Media ForumФото: Philipp Boell/DW

Министерство юстиции России в пятницу, 1 сентября, объявило "иностранным агентом" лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова. По данным российского Минюста, главный редактор "Новой газеты" участвовал "в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, использовал иностранные площадки для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике Российской Федерации".

Кроме Муратова, физлицами-"иноагентами" были признаны еще восемь человек. Это профессор Чикагского университета, экономист Константин Сонин, экс-депутат Заксобрания Петербурга от "Яблока" Максим Резник, бывший глава штаба Навального в Воронеже Евгений Карпов, стендапер Руслан Белый, журналисты Оксана Баршева (Ксения Ларина) и Денис Катаев, а также чеченский историк и политик Майрбек Вачагаев.

Организацией-"иноагентом" было признано движение "Новая Тыва", которое выступает против войны в Украине и участия в ней тувинцев. По версии Минюста РФ, оно "призывало к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности России".

Закон об "иноагентах" в России

Закон об "иностранных агентах" появился в России в 2012 году. Как правило, Минюст РФ пополняет списки "иноагентов" еженедельно, по пятницам. Статус "иноагента" налагает на человека множество обязанностей и ограничений.

С 1 декабря 2022 года закон позволяет объявлять "иноагентами" не только тех, кто получает средства из-за рубежа, но и тех, кто получает иностранную "поддержку", а также "находится под иностранным влиянием".

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