Нобелевский лауреат Муратов признан в России "иноагентом"

Министерство юстиции России в пятницу, 1 сентября, объявило "иностранным агентом" лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова. По данным российского Минюста, главный редактор "Новой газеты" участвовал "в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, использовал иностранные площадки для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике Российской Федерации".

Кроме Муратова, физлицами-"иноагентами" были признаны еще восемь человек. Это профессор Чикагского университета, экономист Константин Сонин, экс-депутат Заксобрания Петербурга от "Яблока" Максим Резник, бывший глава штаба Навального в Воронеже Евгений Карпов, стендапер Руслан Белый, журналисты Оксана Баршева (Ксения Ларина) и Денис Катаев, а также чеченский историк и политик Майрбек Вачагаев.

Организацией-"иноагентом" было признано движение "Новая Тыва", которое выступает против войны в Украине и участия в ней тувинцев. По версии Минюста РФ, оно "призывало к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности России".

Закон об "иноагентах" в России

Закон об "иностранных агентах" появился в России в 2012 году. Как правило, Минюст РФ пополняет списки "иноагентов" еженедельно, по пятницам. Статус "иноагента" налагает на человека множество обязанностей и ограничений.

С 1 декабря 2022 года закон позволяет объявлять "иноагентами" не только тех, кто получает средства из-за рубежа, но и тех, кто получает иностранную "поддержку", а также "находится под иностранным влиянием".

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