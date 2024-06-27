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Грузия: законопроекты против ЛГБТ утверждены в первом чтении

Павел Мыльников
27 июня 2024 г.

Внесенный "Грузинской мечтой" пакет из 19 законопроектов направлен против "пропаганды ЛГБТ" среди несовершеннолетних и на защиту "семейных ценностей". Окончательное принятие ожидается осенью.

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Радужный флаг - символ борьбы за равноправие ЛГБТ
Акции в защиту прав ЛГБТ в Грузии не раз сопровождались протестами гомофобовФото: Ben Curtis/AP Photo/picture alliance

Парламент Грузии в четверг, 27 июня, одобрил в первом чтении пакет из 19 законопроектов, направленных против "пропаганды ЛГБТ" среди несовершеннолетних и на защиту "семейных ценностей". Основной проект поддержали 78 депутатов при кворуме 50 голосов. Большинство представителей парламентской оппозиции бойкотировали это заседание.

В начале июня правящая партия "Грузинская мечта" внесла в высший законодательный орган страны законопроект "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних" и 18 вспомогательных, представляющих собой поправки к другим законам. Их планируется утвердить во втором и третьем чтениях на осенней сессии, заявил ранее спикер парламента Шалва Папуашвили.

Запрет однополых союзов и операций по смене пола

Среди прочего документы запрещают однополые союзы и альтернативные формы брака, а также возможность усыновления детей лицами, "идентифицирующими себя другим гендером" и негетеросексуальными людьми. Кроме того, нововведения предполагают запрет операций по смене пола, указания в документах гендера, отличного от биологического пола, а также "пропаганды ЛГБТ" в образовательных учреждениях, СМИ и в публичном пространстве.

Следить за исполнением этих положений будет специальная комиссия. Нарушителям грозят штрафы, запрет на профессиональную деятельность, а также лишение свободы. Контент, пропагандирующий гомосексуальные отношения, будет изыматься или запрещаться к показу и распространению, следует из поправок.

Посвященный семье праздник хотят отмечать в День борьбы с гомофобией

Кроме того, в Грузии намерены создать новый государственный праздник - "День святости семьи", который будет отмечаться 17 мая. Между тем в этот день отмечается Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией (IDAHOBIT).

В последние годы различные акции в защиту прав ЛГБТ в Грузии сопровождались протестами гомофобов и насилием. Европейский Союз критикует власти Грузии, стремящейся продолжать путь евроинтеграции, и призывает в числе прочего соблюдать права ЛГБТ-сообщества.

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