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ПолитикаГрузия

Закон об "иноагентах" - только начало? ПАСЕ беспокоит Грузия

Виктория Власенко
27 июня 2024 г.

Резолюция ПАСЕ призывает Тбилиси отменить закон об "иноагентах", противоречащий обязательствам Грузии перед Советом Европы, считая, что он дает власти рычаги политического контроля над гражданским обществом.

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Здание Совета Европы в Страсбурге
Здание Совета Европы в СтрасбургеФото: Dwi Anoraganingrum/Panama Pictures/picture alliance

Последние события в Грузии, в частности, принятие закона об иностранном влиянии, который фактически является аналогом российского закона об "иноагентах", подавление акций протеста против этого закона, а также одобрение в первом чтении пакета законопроектов против "пропаганды ЛГБТ", вызывают сомнения Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по поводу "приверженности страны международным демократическим нормам и евроатлантической интеграции, а также ее готовности соблюдать свои обязательства страны-члена Совета Европы". Об этом говорится в резолюции "Вызовы демократии в Грузии", которая была принята в четверг, 26 июня, в ходе срочных дебатов в Страсбурге.

ПАСЕ критикует грузинскую власть, но поддерживает народ Грузии

Депутаты поддержали выводы Венецианской комиссии, которая в своей оценке грузинского закона об "иноагентах" назвала его "несовместимым с европейскими стандартами демократии и прав человека". "Ассамблея считает, что этот закон не имеет ничего общего ни с финансовой прозрачностью некоммерческих организаций, (…) ни с предотвращением скрытого иностранного вмешательства, он открывает возможности для ненадлежащего политического контроля властей над гражданским обществом и СМИ", - говорится в резолюции. Потому ПАСЕ призывет власти Грузии "без промедлений полностью отменить этот закон".

Протесты в Грузии против закона об "иноагентах"
Протесты в Грузии против закона об "иноагентах", май 2024 года Фото: Vano Shlamov/AFP/Getty Images

Кроме того, ПАСЕ глубоко обеспокоена "чрезмерным и непропорциональным применением силы полицией", а также нападениями и кампаниями запугивания против демонстрантов, активистов, журналистов и членов парламента. В резолюции подчеркивается, что эти действия силовиков не осуждаются и не расследуются властями. Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что принятие закона об "иноагентах" является не "отдельным событием, а кульминацией ряда событий, что указывает на откат страны от демократии". В резолюции высказывается опасение, что действие этого документа негативно повлияет на проведение парламентских выборов в Грузии, которые должны состояться в октябре этого года.  

В то же время депутаты ПАСЕ подтверждают свою готовность к сотрудничеству и диалогу со всеми политическими силами Грузии и "отдают должное приверженности грузинских граждан евроатлантической интеграции". В резолюции подчеркивается, что эти надежды грузинского общества присоединиться к европейской семье "нельзя игнорировать: их необходимо признавать и уважать".

Закон об "иноагентах" - не единственная проблема Грузии

Грузия является членом Совета Европы с 1995 года, и за это время в отношениях Страсбурга и Тбилиси было много сложных моментом, но все же было видно, что страна движется в правильном направлении, и сейчас сложно понять, почему она свернула с этого пути, сказал во время дебатов глава группы социалистов, немецкий депутат Франк Швабе (Frank Schwabe). По его мнению, подготовленная резолюция "пошлет четкий сигнал властям Грузии" о том, что ПАСЕ серьезно обеспокоена положением демократии в стране.

Участники акции протеста против принятия закона об "иноагентах" в Грузии несут флаг ЕС, май 2024
Участники акции протеста против принятия закона об "иноагентах" в Грузии несут флаг ЕС, май 2024 Фото: Shakh Aivazov/AP Photo/picture alliance

В частности, у парламентской ассамблеи возникают опасения по поводу того, как пройдут октябрьские выборы в парламент Грузии. Поэтому ПАСЕ решила направить на выборы "очень большую мониторинговую миссию и сделать все возможное" для честного подсчета голосов, сообщил Швабе.

По мнению представительницы Норвегии от правых центристов Ингрид Шу, ПАСЕ должна с той же решительностью, с которой критикует грузинскую власть за нарушения норм демократии, продемонстрировать прочную поддержку гражданскому обществу и оппозиционным силам Грузии.

Она также подчеркнула, что закон об "иноагентах" не является "единственной проблемой в законодательстве". "Изменения были внесены в Избирательный кодекс Грузии и был принят пакет законопроектов, направленных против "пропаганды ЛГБТ" среди несовершеннолетних и на защиту "семейных ценностей", - отметила Ингрид Шу и призвала грузинские власти следовать рекомендациям Венецианской комиссии.

Эмоциональным было выступление грузинского депутата от Европейской народной партии (ЕНП) Аны Цитлидзе. "Я хочу заявить в этом зале, что демократия в моей стране под угрозой, потому что олигарх Иванишвили решил изменить демократический курс Грузии на российскую олигархическую систему", - сказала Цитлидзе. По ее словам, закон об "иноагентах" - "план, по которому грузинская власть планирует вытеснить Европу и усилить российское влияние". "Но на улицах Тбилиси висят европейские флаги, и тысячи грузин ждут от вас сигнала, что Европа никогда не оставит Грузию", - подытожила депутат.

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