Закон об "иноагентах" - только начало? ПАСЕ беспокоит Грузия

Последние события в Грузии, в частности, принятие закона об иностранном влиянии, который фактически является аналогом российского закона об "иноагентах", подавление акций протеста против этого закона, а также одобрение в первом чтении пакета законопроектов против "пропаганды ЛГБТ", вызывают сомнения Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по поводу "приверженности страны международным демократическим нормам и евроатлантической интеграции, а также ее готовности соблюдать свои обязательства страны-члена Совета Европы". Об этом говорится в резолюции "Вызовы демократии в Грузии", которая была принята в четверг, 26 июня, в ходе срочных дебатов в Страсбурге.

ПАСЕ критикует грузинскую власть, но поддерживает народ Грузии

Депутаты поддержали выводы Венецианской комиссии, которая в своей оценке грузинского закона об "иноагентах" назвала его "несовместимым с европейскими стандартами демократии и прав человека". "Ассамблея считает, что этот закон не имеет ничего общего ни с финансовой прозрачностью некоммерческих организаций, (…) ни с предотвращением скрытого иностранного вмешательства, он открывает возможности для ненадлежащего политического контроля властей над гражданским обществом и СМИ", - говорится в резолюции. Потому ПАСЕ призывет власти Грузии "без промедлений полностью отменить этот закон".

Протесты в Грузии против закона об "иноагентах", май 2024 года Фото: Vano Shlamov/AFP/Getty Images

Кроме того, ПАСЕ глубоко обеспокоена "чрезмерным и непропорциональным применением силы полицией", а также нападениями и кампаниями запугивания против демонстрантов, активистов, журналистов и членов парламента. В резолюции подчеркивается, что эти действия силовиков не осуждаются и не расследуются властями. Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что принятие закона об "иноагентах" является не "отдельным событием, а кульминацией ряда событий, что указывает на откат страны от демократии". В резолюции высказывается опасение, что действие этого документа негативно повлияет на проведение парламентских выборов в Грузии, которые должны состояться в октябре этого года.

В то же время депутаты ПАСЕ подтверждают свою готовность к сотрудничеству и диалогу со всеми политическими силами Грузии и "отдают должное приверженности грузинских граждан евроатлантической интеграции". В резолюции подчеркивается, что эти надежды грузинского общества присоединиться к европейской семье "нельзя игнорировать: их необходимо признавать и уважать".

Закон об "иноагентах" - не единственная проблема Грузии

Грузия является членом Совета Европы с 1995 года, и за это время в отношениях Страсбурга и Тбилиси было много сложных моментом, но все же было видно, что страна движется в правильном направлении, и сейчас сложно понять, почему она свернула с этого пути, сказал во время дебатов глава группы социалистов, немецкий депутат Франк Швабе (Frank Schwabe). По его мнению, подготовленная резолюция "пошлет четкий сигнал властям Грузии" о том, что ПАСЕ серьезно обеспокоена положением демократии в стране.

Участники акции протеста против принятия закона об "иноагентах" в Грузии несут флаг ЕС, май 2024 Фото: Shakh Aivazov/AP Photo/picture alliance

В частности, у парламентской ассамблеи возникают опасения по поводу того, как пройдут октябрьские выборы в парламент Грузии. Поэтому ПАСЕ решила направить на выборы "очень большую мониторинговую миссию и сделать все возможное" для честного подсчета голосов, сообщил Швабе.

По мнению представительницы Норвегии от правых центристов Ингрид Шу, ПАСЕ должна с той же решительностью, с которой критикует грузинскую власть за нарушения норм демократии, продемонстрировать прочную поддержку гражданскому обществу и оппозиционным силам Грузии.

Она также подчеркнула, что закон об "иноагентах" не является "единственной проблемой в законодательстве". "Изменения были внесены в Избирательный кодекс Грузии и был принят пакет законопроектов, направленных против "пропаганды ЛГБТ" среди несовершеннолетних и на защиту "семейных ценностей", - отметила Ингрид Шу и призвала грузинские власти следовать рекомендациям Венецианской комиссии.

Эмоциональным было выступление грузинского депутата от Европейской народной партии (ЕНП) Аны Цитлидзе. "Я хочу заявить в этом зале, что демократия в моей стране под угрозой, потому что олигарх Иванишвили решил изменить демократический курс Грузии на российскую олигархическую систему", - сказала Цитлидзе. По ее словам, закон об "иноагентах" - "план, по которому грузинская власть планирует вытеснить Европу и усилить российское влияние". "Но на улицах Тбилиси висят европейские флаги, и тысячи грузин ждут от вас сигнала, что Европа никогда не оставит Грузию", - подытожила депутат.