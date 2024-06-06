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Закон об "иноагентах" в Грузии: США объявили о санкциях

Ольга Лебедева
6 июня 2024 г.

В санкционном списке США - несколько десятков политиков и депутатов "Грузинской мечты", а также силовики, ответственные за разгон протестов. Это лишь первый шаг, сообщили в Госдепартаменте.

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Протесты в Грузии против закона об "иноагентах"
Протесты в Грузии против закона об "иноагентах"Фото: Zurab Tsertsvadze/AP Photo/picture alliance

США объявили о введении санкций против нескольких десятков официальных лиц Грузии после принятия парламентом этой страны закона об "иностранных агентах". В санкционный список включены члены правящей партии "Грузинская мечта", депутаты парламента, принявшие закон, а также сотрудники правоохранительных органов, ответственные за разгон протестующих, сообщил Госдепартамент США в четверг, 6 июня.

Объявляя о санкциях на брифинге, представитель ведомства Мэттью Миллер не назвал конкретные фамилии, но указал, что за антидемократическую деятельность и нарушения прав человека будут привлечены к ответственности "несколько десятков" человек.

"Эти действия рискуют подорвать европейское будущее Грузии и противоречат грузинской Конституции и желаниям ее народа", - подчеркнул Миллер. По его словам, санкции являются лишь первым шагом. Грузию ожидают новые штрафные меры, если она не изменит свой курс добавил он.

Закон об "иноагентах" в Грузии

Закон "О прозрачности иностранного влияния", который грузинская оппозиция называет калькой с российского закона об "иноагентах", вступил в силу в начале июня. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал его 3 июня, несмотря на масштабные протесты граждан и оппозиции, а также вето президента Саломе Зурабишвили, которое было преодолено депутатами от "Грузинской мечты".

После вступления закона в силу министерство юстиции Грузии должно в течение 60 дней разработать все нормативные акты и создать электронный портал, где неправительственные организации, получающие более 20 процентов финансирования из иностранных источников, будут обязаны зарегистрироваться в качестве организации, проводящей интересы иностранной силы, и декларировать финансы за 2023 год.

Под закон подпадает большинство онлайн-СМИ и НКО

"Эхо Кавказа" отмечает, что под это требование подпадет абсолютное большинство грузинских онлайн-СМИ и НКО, работающих преимущественно с западными фондами. Авторы документа настаивают на том, что он не содержит репрессивных мер и преследует цель увеличить прозрачность работы организаций в некоммерческом секторе. Они утверждают также, что новый закон повторяет нормы не российского, а американского законодательства.

Администрация президента США Джо Байдена предупреждала, что в случае принятия закона она всесторонне пересмотрит отношения с Грузией. Со своей стороны целый ряд стран Евросоюза призвали лишить Грузию статуса кандидата в члены ЕС и отказаться от безвизового режима с Тбилиси в случае подписания документа.

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