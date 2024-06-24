Боррель: "Дверь в ЕС" для Грузии может закрыться

Дверь для членства Грузии в Евросоюзе может быть закрыта из-за принятого ее властями закона "Об иностранном влиянии", предупредил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель. ЕС грозит разрывом контактов на высоком уровне.

Евросоюз может рассмотреть вопрос о возможной отмене статуса страны-кандидата в отношении Грузии за принятие грузинскими властями закона "О прозрачности иностранного влияния". Об этом заявил на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе в понедельник, 24 июня, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. "Дверь для Грузии, чтобы стать членом Европейского союза, открыта. Но если правительство продолжит идти по тому же пути, продолжит делать то, что делает, эта дверь будет закрыта, и грузинский народ будет платить за последствия", - предупредил Боррель.

Он отметил стремление грузинского народа к вступлению в европейское сообщество, подчеркнув, что большинство населения страны выступает за сближение с ЕС. "Мы не хотим, чтобы пострадали гражданские лица. Мы не хотим причинять еще большую боль гражданскому населению", - добавил глава европейской дипломатии. По словам Жозепа Борреля, первые шаги, обсуждаемые министрами, могут включать в себя сокращение финансовой поддержки Грузии, прекращение финансирования ее сил безопасности и разрыв контактов на высоком уровне.

США объявили о санкциях в отношении Грузии

Соединенные Штаты 6 июня ввели санкции против нескольких десятков официальных лиц Грузии, после того как парламент этой страны принял закон "О прозрачности иностранного влияния". Как сообщил Госдепартамент США, в санкционный список включены члены правящей партии "Грузинская мечта", депутаты парламента, принявшие закон, а также сотрудники правоохранительных органов, ответственные за разгон протестующих.

"Эти действия рискуют подорвать европейское будущее Грузии и противоречат грузинской Конституции и желаниям ее народа", - подчеркнул представитель ведомства Мэттью Миллер. По его словам, санкции являются лишь первым шагом. Грузию ожидают новые штрафные меры, если она не изменит свой курс добавил он.

Закон об "иноагентах" в Грузии

Закон "О прозрачности иностранного влияния", который грузинская оппозиция называет калькой с российского закона об "иноагентах", вступил в силу в начале июня. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал его 3 июня, несмотря на масштабные протесты граждан и оппозиции, а также вето президента Саломе Зурабишвили, которое было преодолено депутатами от "Грузинской мечты".

После вступления закона в силу министерство юстиции Грузии должно в течение 60 дней разработать все нормативные акты и создать электронный портал, где неправительственные организации, получающие более 20 процентов финансирования из иностранных источников, будут обязаны зарегистрироваться в качестве организации, проводящей интересы иностранной силы, и декларировать финансы за 2023 год.

Грузия подала заявку на членство в ЕС в один день с Молдовой 3 марта 2022 года, через два дня после Украины.