Дети в Германии боятся ходить в школу

В Германии почти каждый пятый ребенок не чувствует себя в безопасности по дороге в школу. В больших городах (с населением от 100 тыс. человек) еще больше - каждый четвертый. Четверо из пяти ответили, что считают свой путь в школу "безопасным" или "совершенно безопасным". Такие ответы были получены в результате опроса, проведенного институтом Forsa по заказу трех общественных организаций (Deutsches Kinderhilfswerk - Немецкое объединение помощи детям, Ökologischer Verkehrsclub - Клуб экотранспорта, Verband Bildung und Erziehung - Объединение "Образование и воспитание") среди детей в возрасте от 10 до 17 лет.

Результаты опроса были опубликованы к началу нового учебного года в Германии. Первыми в стране стартуют учебные заведения в федеральной земле Тюрингия - уже 1 августа.

Инициаторы опроса в понедельник, 29 июля, выдвинули к федеральным властям в Берлине требования сделать дороги в школу для детей более безопасными. Их суть можно свести к следующему: по дороге в школу машин должно стать меньше. Кроме того, необходимо установить более низкие границы ограничения скорости на этих участках дорог и повысить контроль за соблюдением скорости на дорогах, прилегающих к школам.

Немецкие эксперты рекомендуют ходить в школу пешком

Призывы по повышению безопасности на дорогах, ведущих к школам, обращены и к детям, вернее - к их родителям. Организация Deutsches Kinderhilfswerk, защищающая права детей, регулярно обращает внимание общественности на существующую проблему, которая объединяет многие школы в Германии: на так называемые "родительские такси" (нем. Elterntaxi), то есть частные машины, на которых родители привозят детей в школу.

Поэтому в Германии все чаще оборудуют специальные места, где можно ненадолго остановиться и высадить ребенка (нем. Elternhaltestelle) - вблизи от школ, но не совсем рядом. От этой парковки дети уже идут пешком.

Общая рекомендация, которую дают как автомобильный клуб ADAC, так и сами учебные заведения, - по возможности отказаться от идеи привозить ребенка в школу на автомобиле. Лучше ходить пешком, а если это сложно из-за большого расстояния - пересесть на велосипед. Ежегодные опросы, которые проводит ADAC, также показывают, что большинство родителей в Германии испытывают страх, если их ребенок первые четыре года идет в школу без сопровождения взрослых.