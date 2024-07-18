Историю Олимпиады немецким детям расскажут украинцы

В среду, 17 июля, в продажу в Германии вышла книга в картинках (по-немецки Wimmelbuch) под названием "Олимпия!" ("Olympia!"). Приуроченный к началу летних Олимпийских игр в Париже выпуск этой книги стоял под вопросом - из-за войны в Украине. С 26 июля по 11 августа в Париже за медали в 32 видах спорта будут бороться 10 500 атлетов из 206 стран мира.

Война в Украине поставила под вопрос выход книги об Олимпиаде

Почему историю Олимпийских игр немецким детям рассказывают украинские авторы? В немецком издательстве Moritz-Verlag на запрос DW ответили: "Мы не делали заказ на книгу, она была нам предложена на условиях лицензии. Нас убедили содержание и реализация. Рождается ли книга в Украине, в Англии или Кореи, для нас это не имеет решающего значения. Речь идет в первую очередь о содержании, рассказывает ли книга о чем-то, что интересует детей".

Обложка книги "Olympia!". Авторы: Ирина Тараненко и Мария Воробьева Фото: Moritz-Verlag

Итак, идея публикации такой книги об истории Олимпийских игр зародилась в Украине. Украинские авторы Ирина Тараненко и Мария Воробьева на протяжении нескольких месяцев собирали самые разные факты об Олимпиаде. Иллюстрации к книге выполнила студия графического дизайна из Киева. "Это было экстремальное мероприятие", - заявил Маркус Вебер (Markus Weber) из издательства Moritz-Verlag во Франкфурте-на-Майне информационному агентству KNA. "Нам пришлось жить с неуверенностью в том, действительно ли все получится или атаки дронов остановят этот проект", - эти мысли, посещавшие немецкого издателя не раз за последние месяцы, снова возникли в голове, когда он увидел страшные кадры разрушенной детской клиники "Охматдета" в Киеве. Теперь Маркус Вебер может с облегчением вздохнуть: проект с выпуском книги завершился успехом.

Как подчеркнули DW в издательстве, украинским авторам наиболее хорошо удалось показать летние Олимпийские игры во всем их разнообразии. При этом внимание было сфокусировано не только на спорте. Сложно было сделать лучше, чем это сделали украинские авторы, подчеркивают в издательстве, эту книгу просто хочется читать дальше, потому что в ней много неожиданного и уже забытого. Понравилось немецким коллегам и графическое исполнение, которое уловило взаимосвязь между спортом, духом времени и общественно-политическими обстоятельствами.

В книге есть темные страницы из истории летней Олимпиады

Книга в картинках на 80 страницах рассказывает историю летних Олимпийских игр. Ее полное название: "Олимпия! Захватывающие моменты. Особые истории". Это не просто повествование о рекордах и достижениях отдельных спортсменов и сборных на Олимпийских играх, но и очень содержательные истории вокруг Олимпиады. Каждой отдельно взятой Олимпиаде или, если быть точнее, месту ее проведения, посвящен разворот в книге, формат которой 28 X 37,5 см: от первых Олимпийских игр в Афинах в 1896 году до прошедшей в 2020 году в Токио летней Олимпиады. Предстоящим соревнованиям XXXIII летних Олимпийских игр в столице Франции Париже в публикации уже заготовлено место: после завершения Олимпиады через QR-код, размещенный в книге, можно будет скачать дополнительную страницу. Из виртуального в печатный формат эта страница перейдет уже при втором издании книги, пояснил глава франкфуртского издательства.

Информация об Олимпиаде-2024 появится уже в следующем издании, а пока книга знакомит с историей летних Олимпийских игр в Париже, которые состоялись ровно 100 лет назад Фото: Moritz-Verlag

Целевая аудиторий этой книги в картинках - не только дети, но и взрослые. Однако и те, и другие, наверное, сильно удивятся, когда обнаружат, что спорт совсем не обязательно занимает центральное место в повествовании. В начале книги представлены самые известные олимпийцы и их рекорды. В центре внимания стоят порой смешные, порой забавные истории. Они рассказывают об олимпийцаах с другого ракурса: олимпийское "золото" вопреки болезни, медали за литературу и искусство, бунт ватерполистов, первые трансгендерные спортсмены... В начале указаны годы и места проведения летних Олимпийских игр. Трем летним Олимпиадам, отмененным из-за войн, в Берлине (1916 год), Хельсинки (1940 год) и Лондоне (1944 год), посвящены отдельные главы. По словам издателя из Франкфурта-на-Майне, "они иллюстрированы в мрачной цветовой гамме". Читатель найдет здесь грустные истории о спортсменах, которым пришлось уйти воевать, но есть и истории о надежде, прощении и мире. Для самого Вебера этот сильно связанный с Украиной проект является сигналом и "делом сердца". Поэтому для немецкого издательства было важно, "чтобы книга была переведена непосредственно с украинского, а не через английскую версию".

Олимпиады в Мюнхене и Москве на страницах книги в картинках

Так как в книге речь идет только о летних Олимпийских играх, Сочи в ней нет - лишь Олимпиада в Москве, пояснили во Франкфурте-на-Майне. Издатель понимал, что содержание не может быть предвзятым. "Поэтому нас особенно интересовала страница с Играми 1980 года в Москве", - подчеркивает Вебер в интервью агентству KNA. "Конечно, мы были внимательны при редактировании, чтобы выявить возможные пассажы тенденциозного содержания, особенно на странице Игр 1980 года в Москве. Здесь в центре внимания - допинг и дефицит продуктов питания. Мы считаем, что это уместно". По мнению издателя, в книге приводится нейтральная точка зрения. С особой тщательностью издательство изучило и разворот о летних Олимпийских играх в Мюнхене 1972 года. "Украинские графики в изображениях захвата палестинскими террористами израильской команды, который привел к гибели людей, использовали американские кадиллаки в качестве полицейских автомобилей. Это мы вернули с пометкой, что тогда полиция в основном ездила на автомобилях марки Audi 80", - говорит немецкий издатель. Поэтому в итоговой версии читатель найдет типичные для того времени зелено-белые автомобили немецкой полиции.

Разворот страницы в книге "Olympia!", где рассказывается о летних Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году Фото: Moritz-Verlag

Книга "Olympia!" весом почти в килограмм и в прямом смысле довольно тяжелая для юного читателя. Издательство рекомендует ее для возраста от одного года до девяти лет. Трагические и страшные события, имевшие место в местах проведения летних Олимпиад, не были упущены авторами, но тем ярче предстают светлые страницы истории Олимпийских игр. Как и у любой медали - у олимпийской - тоже две стороны.

Какое послание у этой книги? "А это важно, чтобы у книги было послание? В этой книге 700 маленьких историй, которые показывают мир спорта и общество в определенное время. Наша цель состоит в том, чтобы детям нравилось брать в руки книгу, потому что они читают историю, которая их вдохновляет, увлекает, и чтобы у них был хороший опыт чтения. Эта книга рассказывает детям все об Олимпийских играх и о том, как они изменились за последние 130 лет", - ответили DW в издательстве. И, как здесь подчеркнули, речь идет все-таки не просто о книге в картинках. Это книга с сильной визуализацией и богатой иллюстрацией. Книги в картинках, Wimmelbuch, - в основном для очень маленьких детей.

Во Франкфурте-на-Майне отмечают, что Олимпийские игры, как показывает эта книга, всегда нужно читать в политическом контексте, отсылая к таким событиям, как бойкот Олимпиады в Москве и в Лос-Анджелесе, нападение на израильскую делегацию в Мюнхене. "В то же время на протяжении 130 лет они представляют собой особую среду со своими ценностями, идеалами и традициями. Но и они меняются и реагируют на социальные изменения: больше прав для женщин, новые виды спорта и так далее", - подчеркнули в издательстве.