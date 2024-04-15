В немецких школах отменили правописание. Это правда?

Ошибки в орфографии и пунктуации больше не имеют значения? Учителя больше не будут их учитывать? В Германии вокруг этой "революции" поднялась настоящая шумиха. DW разбиралась, что происходит в немецких школах.

Шлезвиг-Гольштейн - самая северная федеральная земля Германии - отменила проверку правописания в своих школах, то есть учителям больше не нужно считать количество ошибок в работах по немецкому языку, в том числе - на письменных экзаменах на получение аттестата зрелости (Abiturprüfungen).

Некоторые немецкие СМИ назвали это решение революционным, но давайте разберемся, что же произошло на самом деле и можно ли вообще говорить о какой-то революции?

Отмена подсчета ошибок в орфографии в Шлезвиг-Гольштейне - не революция

За образование в ФРГ отвечают федеральные земли. Поэтому в Германии нет ни единых учебников, ни единых программ обучения сразу для всех школ. Нет и единой системы выставления оценок. То, что для земли Шлезвиг-Гольштейн стало революцией, в других федеральных землях уже давно норма. А кое-где вообще никогда не пользовались системой, от которой сейчас отказывается Шлезвиг-Гольштейн.

"Так называемый коэффициент ошибок (по-немецки - "Fehlerquotient"), который высчитывается в контрольных и экзаменационных работах путем деления количества слов на количество сделанных ошибок, знаком не каждой федеральной земле. Как ученик и преподаватель немецкого языка в Баварии я никогда не сталкивался с этими вычислениями", - заявил DW президент Немецкого союза учителей (Der Deutsche Lehrerverband) Штефан Дюлль (Stefan Düll). Эта крупнейшая организация учителей в Германии представляет интересы около 165 тысяч педагогов.

Оценка правописания в немецких школах вызывает споры среди преподавателей Фото: Michael Bihlmayer/CHROMORANGE/picture alliance

Однако для самой северной земли Германии отказ от коэффициента ошибок - нововведение, и вступит оно в силу с нового учебного года. Его суть заключается в том, что количество ошибок, то есть их подсчет и соотношение к общему объему работы, больше не будут играть столь большой роли в оценке работы по немецкому языку.

Вместо этого молодые люди должны получать "качественную обратную связь" о тех ошибках, которые они сделали - их характере и систематичности. Кроме того, как подчеркнула министр образования земли Шлезвиг-Гольштейн Карин Прин (Karin Prien), основу этого фидбека составляет "список критериев дифференцированного анализа, который министерство в настоящее время разрабатывает и предоставит в пользование учителям к новому учебному году".

Штефан Дюлль из Немецкого союза учителей также уточняет: "В целом сейчас везде так. Учителя исправляют ошибки правописания, и это учитывается при выставлении оценки. Однако ход мысли, аргументация и стиль эссе или рассуждения играют более важную роль в общей оценке. Несмотря на это, недостаточный уровень грамотности может привести к более низкому баллу в общей оценке".

Как оцениваются работы по немецкому языку

Как мы уже не раз отмечали, образование в Германии находится в ведении земель, при этом различия можно найти даже в учреждениях одной земли - в разного типа школах. Поэтому привести один-единственный пример, как оценивается работа по немецкому, не представляется возможным. Но это еще не означает, что наглядный пример не имеет смысла.

Мы взяли несколько работ пятого класса немецкой школы (это первый год обучения в гимназии или в общеобразовательной школе после перехода из начальной школы) по немецкому языку - разного уровня сложности: от составления письма до подготовки дневника о прочитанной книге. Оценка грамотности во всех работах действительно играет далеко не самую главную роль, но это не означает, что на уроках ученикам не говорят о важности соблюдения орфографических, пунктуационных и грамматических правил.

Конкретный пример: в таблице критериев оценки одной из работ по немецкому языку на "правописание и пунктуацию" отводится 15 пунктов. Общее число пунктов, которое ученик может заработать, составляет 75. То есть на правописание и пунктуацию приходится пятая часть (20 процентов) в общей оценке. В другой работе, более сложной, на "язык" приходится четверть (25 процентов) оценки. При этом на содержание приходится 50 процентов, на форму изложения - 25 процентов. Сам критерий "язык", наряду с грамматикой, включает в себя еще и богатство словарного запаса, а также умение применять разные речевые конструкции.

В школах не перестали исправлять ошибки, но они больше не так существенно влияют на итоговую отметку Фото: DW

Как подчеркивает президент Немецкого союза учителей, "при исправлении учителя обращают внимание, есть ли у отдельных учеников или целых групп в классе те или иные ошибки в орфографии, грамматике и пунктуации. Исправления в контрольных работах и ​​на экзаменах, а также работа над ошибками, которую проводят дети и подростки, являются важной составляющей обучения. Дальнейшие шаги могут включать в себя предложение учителем отдельным учащимся конкретных практических заданий в определенной области или повторение конкретной темы, касающейся орфографии, грамматики или пунктуации, всем классом".

Немецкие преподаватели уверены: повторение - мать учения. "Чем чаще дети и молодые люди сталкиваются с правильными формами слов и предложений, тем лучше они их запоминают. Поэтому как чтение, так и самостоятельное письмо необходимо как можно больше практиковать в школе или задавать в качестве домашнего задания. Школы с самого начала последовательно вносят вклад в обеспечение равных возможностей, если языковая поддержка в домашних условиях невозможна. В повседневной жизни дети и молодые люди часто имеют дело только с короткими сообщениями в социальных сетях и мессенджерах, если они, конечно, не приходят в виде голосового сообщения или видео в TikTok", - говорит Штефан Дюлль.

Почему решение в Киле вызвало такую дискуссию по всей стране

Когда стало известно о решении, принятом в Киле, в немецких СМИ разгорелась дискуссия. Некоторые эксперты высказали мнение, что речь идет о снижении стандартов, так как само качество образования и достижения учеников немецких школ сильно упали. Мол, уровень грамотности учеников не дотягивает, поэтому проще закрыть глаза на грамматические ошибки и неправильную пунктуацию, - чтобы не портить общей оценки. В качестве аргументов были приведены данные программы PISA. В конце 2023 года стали известны результаты Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) за 2022 год. Вывод для Германии был удручающим: уровень образования немецких школьников еще никогда не был столь низким, как сейчас.

В обострившейся дискуссии были озвучены и мнения, что, может, и правда не стоит строго оценивать уровень грамотности. Ведь уже сейчас ученики могут воспользоваться помощью искусственного интеллекта. Штефан Дюлль подчеркивает, что грамматику в Германии никто не отменял: "Даже во времена автокоррекции и приложений искусственного интеллекта максимально правильная орфография, грамматика и пунктуация остаются обязательными. Грамматика и орфография являются основой для понимания структуры языка: без этих знаний я не могу свободно формулировать аргументы или развивать свой личный речевой стиль. Поэтому правильное правописание и грамматика должны по-прежнему оставаться требованием школ".

В немецких школах - сложная система оценивания. Итоговая оценка ставится с учетом целого ряда факторов. Один из них - работа ученика на уроке Фото: Armin Weigel/dpa/picture alliance

На фоне дискуссий с заявлением выступил и Совет по немецкому правописанию (Rat für deutsche Rechtschreibung). Его глава Сабине Кроме (Sabine Krome) высказала свою озабоченность тем, какое влияние искусственный интеллект оказывает на грамотность. Из-за быстрого распространения современных технологий люди теряют навыки грамотно и правильно выражать свои мысли. При этом, как подчеркивает глава основанного в 2005 году объединения, правописание остается визитной карточкой текстов и соответственно речевых навыков. "При анализе работ учащихся стало ясно, что правописание является важной составляющей других языковых компетенций, которые связаны с мышлением и пониманием текста", - отметила Сабине Кроме в интервью немецким СМИ.