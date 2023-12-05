В Германии резко упал уровень школьного образования

Уровень знаний немецких школьников еще никогда не оценивался столь низко. Об этом свидетельствуют данные программы по оценке образовательных достижений PISA за 2022 год.

Уровень образования немецких школьников еще никогда не был столь удручающим, как сейчас. Об этом свидетельствуют данные Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) за 2022 год, опубликованные во вторник, 5 декабря. Особенно плохо немецкие школьники справились с заданиями по математике и чтению. Несколько лучше дело обстоит с естественными науками. Однако, если рассматривать все показатели целиком, получится, что успеваемость каждого четвертого школьника в Германии - ниже среднего.

В нынешнем исследовании Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) участвовало около 690 тысяч 15-летних учащихся из 81 страны. Конкретно из Германии - 6100 школьников. Особенное внимание в ходе актуального исследования уделялось математике. Мировым лидером по уровню школьного образования признан Сингапур. В России в 2022 году исследование не проводилось.

Средний показатель стран ОЭСР Германия превышает лишь по естественным наукам. По математике и чтению результаты соответствуют среднему показателю по ОЭСР. Трети немецких подростков недостает навыков как минимум в одной из трех протестированных областей. Каждому шестому школьнику не хватает знаний во всех трех областях. Доля особенно плохо учащихся увеличилась в сравнении с данными на 2018 год: на 30 процентов - по математике, на 26 процентов - по чтению, около 23 процентов - по естественным наукам. Что касается особенно успешных учеников, то их доля заметно снизилась.

Рейтинг составляется раз в три года, предыдущий был опубликован в 2018-м. Новые данные должны были появиться уже в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса исследование пришлось перенести. Пандемию коронавируса, кстати, считают основной причиной ухудшения показателей по всему миру: из-за локдаунов и вынужденного обучения на дому, дистанционно, дети были лишены прямого контакта с педагогами, а у учителей не было возможности оперативно вмешиваться в образовательный процесс.

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