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Почему в немецких школах до сих пор преподают латынь

Дагмар Брайтенбах | Виктор Вайц
53 мин. назад

Сегодня в Германии латынь преподается как иностранный язык в гимназиях, а иногда и в общеобразовательных школах. Почему это до сих пор актуально?

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Школьная доска
Фото: Friso Gentsch/dpa/picture-alliance

Владение иностранными языками является одним из главных условий для успеха в нашем глобализированном мире. Но ученикам средних школ в Германии и сегодня приходится изучать латынь (в некоторых гимназиях латынь до сих пор - обязательный предмет), "мертвый" язык, на котором больше никто не говорит, а это означает, что "носителей языка" как таковых нет. 

Однако в целом интерес к латыни снижается по всей стране. Если в 2008 году латынь в школах Германии изучали более 830 000 учащихся, то в 2021-2022 годах - лишь 539 000 из 8,44 миллиона школьников, это 6,4 процента от общего числа учащихся Германии. 

Профессор Штефан Фройнд (Stefan Freund) является председателем Немецкой ассоциации филологов-классиков (DAV), объединяющей преподавателей латыни и греческого языка в школах и университетах Германии, и сам преподает латынь в Университете Вупперталя. DW попросила профессора ответить на несколько вопросов. 

Профессор Штефан Фройнд, председатель Немецкой ассоциации филологов-классиков (DAV)
Профессор Штефан Фройнд, председатель Немецкой ассоциации филологов-классиков (DAV)Фото: Friederike von Heyden/Bergische Universität Wuppertal

DW: Латынь  -"мертвый" язык?

Штефан Фройнд: Латынь - это живой взгляд в прошлое и на то, как устроены языки.

- Что сегодня говорит в пользу изучения латыни?

- Уроки латыни прививают метакомпетенции, которые можно применять на протяжении всей жизни в работе с другими иностранными языками и их изучении, и они не устаревают. В то время как обучение современным иностранным языкам сосредоточено на общении, на уроках латыни фокус делается на языковой рефлексии: чем латынь отличается от немецкого языка? Как работает предложение? Как изменяются слова и формулируются  высказывания в тех или иных ситуациях?

И, конечно, латынь является матерью романской языковой семьи, в которую входят французский, итальянский, испанский, португальский, румынский, и источником многих английских слов, как например, language (язык), computer (компьютер), artificial intelligence (искусственный интеллект) и так далее. 

- Выбирают ли ученики латынь вместо французского или испанского, например, по желанию родителей или потому, что они уже планируют обучатся профессиям, где нужны знания латыни?

- О мотивах школьников можно только догадываться. Вероятно, важны четыре момента: интерес к истории и мифологии и подход к языку через размышления и анализ, а не через прямое и непосредственное общение. Кроме того, свою роль играет перспектива учебы и карьеры, для которых знания латыни могут оказаться полезными. Свою роль в этом играют и учителя, которые в среднем довольно молоды, знают, насколько критично общественность, родители и ученики относятся к их предмету, и поэтому придают большое значение тому, чтобы как можно привлекательней преподавать латынь, избегая клише и стереотипы.

- Для каких курсов и профессий в Германии латынь полезна или даже обязательна?

- Латынь полезна для многих предметов: истории, философии, богословия, романоведения, права (римское право), медицины (история медицины, терминология), фармации (терминология), языкознания, всех (под)дисциплин, которые касаются исторического периода до 1750 года и европейского пространства: история музыки, история искусства, история науки, раеведение...

- Когда латынь потеряла свою значимость?

- Вплоть до 18 века латынь была наиболее распространенным языком, на котором печатались новые книги. Сегодня огромные запасы знаний по всевозможным вопросам доступны только тем, кто знает латынь, поскольку лишь мизерная часть этих текстов переведена на современные языки.

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