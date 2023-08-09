В Германии подорожали товары для школы

В Германии система образования - не централизованная, и у каждой федеральной земли - свой график, свои учебные планы и расписание каникул. В земле Рейнланд-Пфальц каникулы только начались, а школы самой густонаселенной федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия на этой неделе уже приступили к работе и приняли как первоклассников, так и всех остальных учеников.

В 2023 году есть один общий фактор, с которым столкнулись школьники и их родители по всей Германии: существенное удорожание школьных принадлежностей. Информацию об этом опубликовало во вторник, 8 августа, Федеральное статистическое ведомство .

Сильнее всего подорожала бумага

Итак, к старту нового учебного года главное статистическое ведомство Германии в Висбадене опубликовало актуальную статистику. В этом году стоимость товаров на основе бумаги, необходимых школьникам, выросла почти на 14 процентов. Примечательно, что скачок цен по этой группе товаров оказался даже выше, чем рост потребительских цен в целом, который составил чуть больше шести процентов в аналогичном периоде.

Заметно подорожали школьные тетради и альбомы для рисования. Карандаши, ручки выросли в цене не так сильно: в 2023 году они стоят на 7,6 процента больше, чем в 2022 году. Книги и учебники обойдутся в новом учебном году тоже дороже - на 5,3 процента.

Перед началом учебного года родителям в Германии выдают список необходимых товаров для школы. Само образование в Германии - бесплатное. И в Германии действует обязательное посещение школы. По подсчетам немецкого объединения Deutsche Sparkassen und Giroverband, расходы на школу из расчета на одного ребенка в Германии составляют от 530 до 1410 евро. К окончанию школы сумма достигает примерно 20 тысяч евро: сюда включены и траты на крупные приобретения - такие, как письменный школ.

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