  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Дети читают
Фото: Westend61/imago images
ОбществоГермания

Немецкие дети за 20 лет разучились читать

Дмитрий Вачедин
24 мин. назад

Четверть немецких четвероклассников фактически не умеет читать или понимать прочитанное, установили исследователи. Ложкой меда является то, что абсолютное большинство детей любит ходить в школу.

https://p.dw.com/p/4RRjv

Ученики начальных классов в немецких школах читают значительно хуже, чем двадцать лет назад, выяснили исследователи международного проекта Iglu (Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung). 25 процентов учеников четвертого класса немецких школ (то есть каждый четвертый!) не достигают уровня понимания прочитанных текстов, достаточного для дальнейшего обучения, говорится в докладе исследования, который был представлен во вторник, 16 мая, в Берлине. В 2001 году таких учеников было 17 процентов.

Некоторое объяснение происходящему регрессу могуть дать ограничения во время пандемии коронавируса, когда в определенные периоды школы были закрыты. Однако, по словам исследователей, полностью происходящее этим не объяснить. "Нужно четко зафиксировать, что тренд на снижение успеваемости наблюдается с 2006 года, хотя, конечно, проблемные явления в нашем образовании усилились в том числе и из-за этих аспектов [пандемии - Ред.]", - говорит Неле МакИлвани из Технического университета Дортмунда.

Читать стали хуже, но в школу ходить любят

Исследование также показало, что дети из семей с невысоким доходом или тех семей, где не говорят дома на немецком языке, показывают в среднем результаты хуже, чем их сверстники из обеспеченных семей и в которых говорят на немецком. Единственным светлым пятном в статистике оказывается общий уровень удовлетворения детей - больше 85 процентов детей считают начальную школу позитивным местом и с удовольствием туда ходят. В 2001 году таких детей было меньше - около 79 процентов.

В экспертных кругах власти Германии призывают к немедленным действиям по изменению ситуации. "Политика должна целенаправленно укрепить фундамент и инвестировать в меры по развитию чтения - в конкретные, эффективные и давно доказавшие свою действенность", - говорит Ральф Швайкарт (Ralf Schweikart), председатель объединения Arbeitskreis für Jugendliteratur, которое с 1955 года является главной организацией в Германии, занимающейся литературой для детей и юношества.

Смотрите также:

Пандемия разбивает мечты молодежи

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Ребенок

Немецкие дети не умеют себя вести?

Немецкие дети не умеют себя вести?

Умению вести себя в обществе немцы придают немалое значение. Эксперт рассказывает о том, как научить ребенка правильно вести себя за столом.
Культура15 мая 2023 г.
Чтение в слух в детском саду

Что нужно делать с детьми каждый день

Что нужно делать с детьми каждый день

Хотя бы 15 минут в день. Так мало? Но и этого времени у многих немецких семей, оказывается, нет, говорит актуальное исследование. Печально, ведь речь идет о важном.
Литература18 ноября 2022 г.
external

Окончить немецкую школу можно и без загранпаспорта

Окончить немецкую школу можно и без загранпаспорта

Немецкая школа - своеобразный уголок Германии в тихом районе Москвы, где дети учатся исключительно на немецком языке. Там можно получить немецкий аттестат и право обучаться в вузах Европы.
Общество5 мая 2017 г.02:30 мин.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Рекламный плакат ВС РФ с надписью "Победа куётся в огне"

Фирмы Подмосковья обязали вербовать работников на войну

Конфликты26 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура DW: карикатурный президент РФ Владимир Путин убегает из музея, держа под мышкой икону, в которой угадывается "Троица" Андрея Рублева.

"Троица" Рублева для РПЦ, или Кто ответственный за переезд

"Троица" Рублева для РПЦ, или Кто ответственный за переезд

Религия1 ч. назад
Риши Сунак обнимает Владимира Зеленского

Турне Зеленского по Европе: новое оружие для Украины

Турне Зеленского по Европе: новое оружие для Украины

Конфликты22 ч. назад
Александр Плющев и Ольга Тихомирова

Эрдоган не смог выиграть. Исчезновение Лукашенко. DW Шоу

Эрдоган не смог выиграть. Исчезновение Лукашенко. DW Шоу

Политика24 ч. назад61:55 мин.
Михаил Подоляк во время интервью Константину Эггерту

Подоляк: В РФ будет расти ненависть к Украине, их унизили

Подоляк: В РФ будет расти ненависть к Украине, их унизили

Конфликты15 мая 2023 г.
Дома, которые сдают в аренду туристам на Майорке

Жилье для отпуска в ЕС: Брюссель берет ситуацию под контроль

Жилье для отпуска в ЕС: Брюссель берет ситуацию под контроль

Экономика и бизнес1 ч. назад
Акция протеста в Берлине против смертных казней в Иране

AI: В мире выросло число исполненных смертных приговоров

AI: В мире выросло число исполненных смертных приговоров

Права человека13 ч. назад
На главную страницу