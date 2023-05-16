Немецкие дети за 20 лет разучились читать

Ученики начальных классов в немецких школах читают значительно хуже, чем двадцать лет назад, выяснили исследователи международного проекта Iglu (Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung). 25 процентов учеников четвертого класса немецких школ (то есть каждый четвертый!) не достигают уровня понимания прочитанных текстов, достаточного для дальнейшего обучения, говорится в докладе исследования, который был представлен во вторник, 16 мая, в Берлине. В 2001 году таких учеников было 17 процентов.

Некоторое объяснение происходящему регрессу могуть дать ограничения во время пандемии коронавируса, когда в определенные периоды школы были закрыты. Однако, по словам исследователей, полностью происходящее этим не объяснить. "Нужно четко зафиксировать, что тренд на снижение успеваемости наблюдается с 2006 года, хотя, конечно, проблемные явления в нашем образовании усилились в том числе и из-за этих аспектов [пандемии - Ред.]", - говорит Неле МакИлвани из Технического университета Дортмунда.

Читать стали хуже, но в школу ходить любят

Исследование также показало, что дети из семей с невысоким доходом или тех семей, где не говорят дома на немецком языке, показывают в среднем результаты хуже, чем их сверстники из обеспеченных семей и в которых говорят на немецком. Единственным светлым пятном в статистике оказывается общий уровень удовлетворения детей - больше 85 процентов детей считают начальную школу позитивным местом и с удовольствием туда ходят. В 2001 году таких детей было меньше - около 79 процентов.

В экспертных кругах власти Германии призывают к немедленным действиям по изменению ситуации. "Политика должна целенаправленно укрепить фундамент и инвестировать в меры по развитию чтения - в конкретные, эффективные и давно доказавшие свою действенность", - говорит Ральф Швайкарт (Ralf Schweikart), председатель объединения Arbeitskreis für Jugendliteratur, которое с 1955 года является главной организацией в Германии, занимающейся литературой для детей и юношества.

Смотрите также: