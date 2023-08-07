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Как одеваются школьники в Германии?

Надин Войчик | Виктор Вайц
36 мин. назад

В федеральных землях Германии начинается новый учебный год. Подарков и цветов учителям здесь в "день знаний" не дарят. Единой школьной формы нет. Но есть рекомендации относительно того, что можно надевать, а что - нет.

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Дети в немецкой школе
Фото: Rayna Breuer/DW

Начало учебного года в школах Германии не привязано к какой-то одной дате. Единого "дня знаний" здесь нет. Образование в ФРГ - прерогатива федеральных земель, и в разных землях летние каникулы и начинаются, и заканчиваются в разное время. В каждой земле - свое "1 сентября". Так, в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия новый школьный учебный год стартовал сегодня - 7 августа.

Подарков и цветов учителям здесь в этот день не дарят, белые фартуки или белые рубашки тоже не обязательны. Что касается того, как дети одеваются в школе, единых правил нет. В прошлом учебном году одна из школ в Северном Рейн-Вестфалии "прославилась" на всю страну благодаря скандалу с дресс-кодом. В городке Вермельскирхене учителя местной средней школы отправили учеников домой, потому что те пришли в класс в спортивных штанах. "Мы хотели бы побудить наших учеников к тому, чтобы они носили одежду, которая не располагает к желанию расслабиться", - заявило тогда руководство школы в ответ на шквал запросов от журналистов. 

Где уместно носить джоггеры?

Заведующий учебной частью школы в Вермельскирхене считает, что спортивные штаны предназначены только для одной цели - пробежек. Так считает и Немецкое общество Книгге, занимающееся вопросами этикета. "Занятия в школе - рабочее время, поэтому спортивным штанам там не место", - говорится в ответе Общества на запрос немецкого информационного агентства dpa. Общество Книгге является авторитетом в Германии, когда речь идет о поведении и хороших манерах, оно в своей работе опирается на социологический трактат "Об обхождении с людьми" ("Über den Umgang mit Menschen"), который был написан в конце XVIII века Адольфом Книгге (Adolph Knigge). 

Мужчины в спортивных штанах
В школу так нельзя?Фото: Jan-Philipp Strobel/picture alliance / dpa

Даже спортсмены следуют этому кодексу поведения. В 2019 году известный немецкий футбольный тренер Юрген Клинсман (Jürgen Klinsmann) не захотел видеть свою команду Hertha BSC в спортивных костюмах во время поездок на игры за пределами города или страны. По его убеждению, спортивные штаны во время поездок и светских мероприятий вне поля должны оставаться в спортивных сумках.

Кто не помнит известного фразу легенды моды Карла Лагерфельда (Karl Lagerfeld) о том, что спортивные штаны - это символ поражения, а те, кто их носит, "окончательно потерял контроль над своей жизнью"? При этом сегодня многочисленные модные дома доказывают обратное: они шьют джоггеры из тонкого шелка и украшают их кристаллами от Swarovski. Так что мнимой "потере контроля" противостоит бунтарство, подчеркивает социолог моды, почетный профессор Университета имени Лейбница в Ганновере Луц Хибер (Lutz Hieber): "Ношение спортивных штанов - это признак спокойствия и расслабленного образа жизни человека, который почти не заботится о соблюдении традиционных стандартов". 

Кто придумал спортивные штаны?

Считается, что в 1920-х годах французский бренд Le Coq Sportif впервые выпустил брюки для бега. Пик их популярности пришелся на 1970-е - благодаря занятиям фитнесом. В то же время, начиная с 1980-х, спортивные штаны считалась одеждой социально незащищенных людей, которые носили ее не для занятий спортом, а постоянно. Рэперы и хип-хоперы добились возрождения интереса к спортивной одежде в 1990-х.

Модели немецкого дизайнера Килиана Кернера на подиуме в спортивных штанах
Модели немецкого дизайнера Килиана Кернера (Kilian Kerner). Спортивные штаны - на подиумеФото: Britta Pedersen/picture alliance/dpa

А в 2009 году у удобных джоггеров с эластичными поясами появился даже свой праздник: Международный день спортивных штанов отмечается ежегодно 21 января.

Стиль одежды - личное дело каждого

Но кто решает, что можно носить в школе, а что - нет? В Германии нет школьной формы. Школам разрешено устанавливать собственный дресс-код в рамках школьных правил, но это - лишь рекомендации, а не законы. По мнению экспертов-правоведов, категорический запрет на спортивные штаны для школьников несостоятелен. "Нет оснований для запрета. Правовая ситуация ясна", - заявил информационному агентству dpa профессор Университета Мюнстера Хиннерк Висман (Hinnerk Wissmann). В немецких университетах тоже нет дресс-кода - в отличие, например, от элитных университетов Великобритании, где он строго прописан для экзаменов или официальных церемоний. 

Немецкое законодательство защищает право личности на индивидуальность, и внешний вид остается личным делом каждого. Так считает и 56-летний модельер Томас Рат (Thomas Rath), который сам является "большим поклонником спортивных штанов". "Признание спортивных штанов значительно возросло и в связи с популярностью работы в хоум-офисе", - считает член жюри популярного телешоу "Germany's Next Topmodel". Он отвергает запрет на ношение джоггеров в немецких школах. Рат считает, что спортивные штаны - давно уже не домашняя одежда: "Многие знаменитости демонстрируют их даже на "красных дорожках".

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