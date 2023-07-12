Шеф-редактор Vogue.ua: Украинские бренды заменили собой H&M

Неделя моды Berlin Fashion Week проводится два раза в год и является одним из самых крупных европейских событий мира моды. В этом году в немецкой столице особенно много гостей из Украины. Неделя моды проходит с 10 по 13 июля. Шеф-редактор Vogue.ua Виолетта Федорова объяснила, как украинским дизайнерам удается не просто оставаться на плаву в стране, в которой идет война, но и удивлять мировые площадки.

Deutsche Welle: Расскажите про ситуацию, в которой находится сейчас индустрия моды в Украине. Идет война, совершенно непонятно, как в таких условиях можно работать. С другой стороны, интерес к украинским брендам в мире явно вырос.

Виолетта Федорова: Несмотря ни на что, украинские бренды продолжают работать. Конечно, когда началось полномасштабное вторжение, в первые недели никто не работал - все занимались вопросами своей безопасности, безопасности своих семей и команд. Но где-то с апреля 2022 года понемногу бренды начали возобновлять производство, сейчас многие уже вернулись к полной загрузке, а у некоторых никогда не было таких хороших продаж. Многие бренды с первых дней войны начали заниматься благотворительностью, и это тоже существенная часть их работы. Некоторым пришлось релоцироваться, потому что их производство находилось на территориях, которые сейчас оккупированы, или на территориях, находящихся под российским огнем. Прежде всего это затронуло Харьков, потому что там было сконцентрировано много производств обуви и одежды. Главной точкой релокации стала Западная Украина, это гораздо безопаснее и дальше от линии фронта.

Все работают, все стараются быть активными, потому что все понимают, что если мы работаем, платим налоги, обеспечиваем свои семьи зарплатами, то мы поддерживаем экономику страны. Многие владельцы брендов рассказывали мне, что в начале войны именно сотрудники были теми людьми, кто инициировал начать работу. Они стали писать дизайнерам: "Ну что, когда начинаем снова работать, когда стартуем?" Сначала все распродавали свои стоки, работали с тем, что есть. Первые месяцы войны были очень большие проблемы с логистикой. Бренды писали в соцсетях, что им требуется больше времени на доставку. Но сейчас все работает более или менее стабильно.

- Как я вас понял, украинский рынок моды вовсе не был сконцентрирован на Киеве, у него были сильные региональные игроки.

- Конечно, большинство брендов всегда ориентировались на Киев, потому что это столица, и там большой рынок. Но все равно у нас всегда существовали сильные региональные бренды. И сейчас эта тенденция стала еще ярче. Я замечаю за последний год, что все больше брендов появляется в регионах. Причем это крупные бренды, часто масс-маркет-бренды, удачно заменившие компании, которые временно ушли с нашего рынка, например, H&M, и смогли закрыть их нишу. Вот есть такой украинский бренд O.TAJE. Это трикотажный бренд, у него производство находится в Кременчуге, и мне кажется, что они первые, кто сделал дроп (выпуск коллекции) с момента начала полномасштабного вторжения. Это был патриотический дроп. Шел, может, двадцатый день войны. Но они увидели этот запрос от людей и смогли очень быстро возобновить производство. Я помню, как все скупали их топы с желто-синими мотивами.

Berlin Fashion Week - 2023: показ бренда Litkovska в Берлине Фото: picture alliance/dpa

- Как с 24 февраля изменились пристрастия украинцев в моде?

- Желто-синее сочетание цветов было очень популярно в первый год войны, и остается популярным до сих пор. Бренды его активно использовали, так как был соответствующий запрос со стороны клиентов. А другой тренд - работа с нашими традициями, с чем-то локальным. Это локальная вышивка, это карпатская техника плетения, с которой начинают работать многие бренды. То есть у нас активный процесс поиска - нам важно найти себя, узнать о себе еще больше, потому что последний год для многих людей стал годом открытия Украины, своих традиций, своих основ. И это важно.

- А как на украинские бренды смотрят из Европы? Насколько я помню, интерес к украинской моде начался еще до войны, последние годы бутики украинских дизайнеров открывались в Берлине довольно часто.

- Мне кажется, что первый интерес к украинской моде начался в 2014 году, после первой аннексии (аннексия Крыма, - Ред.), когда Украина громко о себе заговорила. Тогда у нас внутри страны были две мощные фэшн-площадки: Ukrainian Fashion Week и Mercedes-Benz Kiev Fashion Days. Они стали очень активно приглашать иностранную прессу, иностранных байеров. И, мне кажется, мир тогда впервые увидел потенциал нашей модной индустрии, и этот интерес сохраняется до сих пор. Конечно, после начала полномасштабного вторжения мир очень захотел нам помочь: была организована инициатива по участию украинских брендов в модных показах по всему миру. Месседж был: мы не можем показывать наши коллекции дома, но мы продолжаем жить и работать. И сейчас мы показываем их на Мальте, в Будапеште, Берлине и Лондоне.

- А кто из украинских брендов приехал в этом году в Берлин?

- В этом году это Bobkova, это Podyh, это Litkovska. Litkovska, например, - один из известнейших украинских брендов. Он был основан в 2009 году, это известная марка. Я как раз вернулась с их показа. Это такая концептуальная одежда для современных женщин. Лилия Литковская много внимания уделяет работе с украинской идентичностью, у нее есть целая линейка жакетов с карпатской техникой вязки. Вчера показывали коллекцию Bobkova - это летние, минималистичные вещи с чистыми цветами и сложными формами, очень близко для немецких потребителей. Есть еще DZHUS - это одежда-трансформер, вместе с моделью на подиум выходит дизайнер Ирина Джус, и сразу демонстрирует, как можно менять эту одежду. Это настоящее шоу.

- Расскажите, чем хороши показы именно в Берлине.

- Берлин - это интересная локация, которая имеет все шансы стать одной из главных в Европе. Потому что, по-моему, здесь есть вайб одновременно Востока и Запада. Ведь мы знаем историю этого города, его способность объединять миры. Еще тут чувствуется свобода. Местные локальные бренды ориентируются не на тренды, которые они вычитали в модных журналах, а на себя, на свою историю. Многое сосредоточено на том, чтобы рассказать о себе. Еще тут нельзя не заметить влияние ночной жизни, влияние рейва. Это тоже влияет на бренды. Еще - ресайклинг, использование готовых материалов или стоков с крупных фабрик. Многие дизайнеры не используют новые материалы, чтобы не вредить планете, все говорят, что им важно создавать и при этом не навредить. Это тоже одна из особенностей города.

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