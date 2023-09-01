Насилие в немецких школах. Есть повод для беспокойства?

Летние каникулы в Германии закончились уже почти во всех федеральных землях. Школы постепенно наполняются жизнью. Однако начало нового учебного года - это и возвращение конфликтов в классы. Исследования показывают, что в последние годы немецкие школьники сталкиваются с травлей в интернете и моббингом на школьном дворе все чаще.

Чуть ли не первое, что родителям и ученикам рассказывают при переходе из начальной школы в следующее образовательное учреждение, это то, куда обращаться в случае моббинга или иных конфликтов. То есть возможности, центры, куда ученик может обратиться, есть, и немецкие школы работают над предотвращением эскалации, но в реальности решить проблему с насилием получается не всегда.

Убийство девочки, которое потрясло всю страну

Громкий случай, который поверг всю страну в шок, произошел в марте этого года. До убийства 12-летней Луизы городок Фройденберг в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия уже знали далеко за пределами Германии - благодаря его историческому центру. Выстроенный в фахверковом стиле он до сих пор сохранил свой неповторимый колорит городка XVII века и уже давно полюбился туристам.

Идиллию сказочного городка Фройденберга разрушило жестокое убийство Фото: picture-alliance/dpa/I. Fassbender

После жестокого убийства девочки, в совершении которого признались ее подруги (им было 12 и 13 лет на момент совершения преступления), СМИ и социальные сети захватила волна публикаций. О возможных мотивах следствие информации не разглашало, а в социальных сетях появлялись все новые версии. Среди возможных мотивов назывались ссора, месть, обида. Издание Focus Online вышло с заголовком: "Девочки предположительно убили Луизу из мести после ссоры".

Совершившие это страшное преступление подростки - несовершеннолетние, поэтому официальной информации и подробностей расследования очень мало. О мотиве преступления прокурор Марио Манвайлер (Mario Mannweiler) сказал тогда только одну фразу: "То, что для детей может стать мотивом для преступления, возможно, взрослому не удастся уловить никогда". Предположительно, в страшном убийстве школьницы какую-то роль могли сыграть эмоции, заявили следователи.

Когда жертвами становятся преподаватели

Конфликты между учениками возникают в каждой школе. И с проявлением насилия, моббинга, угрозами сталкиваются все типы школ в Германии. С началом нового учебного года эти конфликтные ситуации возвращаются в классы. Под ударом - не только ученики, но и преподаватели.

Цифры - тревожные, ситуация вызывает опасения, говорит Герхард Бранд (Gerhard Brand), глава второго по величине в стране Союза образования и воспитания (Verband Bildung und Erziehung), в интервью DW. В прошлом году им было проведено репрезентативное исследование среди руководителей школ. Главным фокусом стало насилие в отношении учителей. И один из выводов этого исследования: насилие в школах растет. Почти две трети опрошенных руководителей немецких школ заявили, что за последние пять лет в их школах было проявление физического насилия, угрозы, домогательства. Около трети школ, принявших участие в этом исследовании, рассказали о нападениях на преподавателей. Официальная статистика подтверждает эту тенденцию: только в Нижней Саксонии в 2022 году было зарегистрировано на 30 процентов больше случаев нанесения физического вреда учителям.

Преподаватель, рассказавший свою историю на условиях анонимности, привел DW пример из своей практики. На уроке немецкого языка произошла ссора между двумя учениками. Один из участников ссоры достал нож (каттер), которым до этого ученики выполняли задание на уроке искусства. "Он бросился на ученика и стал кричать, что убьет его", - вспоминает преподаватель. Мужчина встал между подростками. Нападающий был в таком состоянии, что уже не мог остановиться. Учитель получил легкое ранение.

Поножовщина - это не будни!

Описанный случай, конечно, - это не обычные будни в школах, не рутина, комментирует Бранд. Однако статистика, о которой глава союза уже говорил, на самом деле - только вершина айсберга. В действительности цифры еще выше. И, как подчеркивает эксперт, тема насилия по отношению к преподавателям до сих во многих школах остается табу, и многие учителя не решаются говорить на эту тему.

Школьный психолог Клаус Зайфрид (Klaus Seifried) не склонен драматизировать общую ситуацию и считает, что проявления насилия в немецких школах за последние годы больше не стало. Он проработал психологом в школе 26 лет и сегодня возглавляет профильное объединение в Союзе немецких психологов в системе образования. "Просто сегодня внимательнее следят за ситуацией и больше говорят на эту тему", - сказал он в интервью DW. Для Зайфрида эскалация конфликтов между преподавателями и учениками имеет и еще одно объяснение: он видит причину в смене поколения преподавателей. "Многие учителя не имеют еще достаточного опыта и не знают, как решать конфликтные ситуации. При этом общая нагрузка на учителей постоянно растет из-за дефицита персонала", - говорит немецкий психолог.

По данным немецкого правительства, к 2025 году Германии будет не хватать около 25 тысяч учителей. Союз VBE называет цифру в два раза больше - 50 тысяч. Глава союза говорит о катастрофической нехватке преподавательского состава. А ведь увеличение времени присутствия преподавателей могло бы помочь снизить уровень агрессии в классах, считает он. Однако больше персонала немецким школам точно пока не светит.

Годы пандемии не прошли бесследно для школ

За три года пандемии коронавируса ситуация в школах усложнилась. Сами ученики и их родители оказались изолированы в хоум-офисе и на домашнем обучении. Понятно, что психологическое давление в четырех стенах на школьников возросло. Клаус Зайфрид подчеркивает, что во время пандемии некоторые ученики все время проводили перед экранами компьютеров и телевизоров. За это время чувство солидарности, которое по началу охватило многих, успело перерасти в агрессию. Кроме того, дети и подростки за годы пандемии столкнулись с домашним насилием. Поэтому насилие в стенах школы Герхарда Бранда сильно не удивляет: "Отношения между людьми в обществе в целом теряют такие ценности, как уважение, взаимовыручка и дружелюбность".

Однако смирение - не выход из ситуации, предупреждает психолог Зайфрид. Его рецепт таков: "Преподавателям следует выстраивать отношения с учениками на позитивной и конструктивной базе, показывая границы дозволенного и оставаясь опорой. И все это - с авторитетом преподавателя, излучающего позитив".

Как отмечает психолог, школа - это не другая планета. Пока насилие существует в обществе - в семьях, на улице, - оно будет проявляться и в школе. Из своего многолетнего опыта он знает: если дети почувствовали, что силой могут отстоять свою позицию и привлечь к себе дополнительное внимание, они будут демонстрировать свою силу и в классе.

Немецкий психолог Альберт Циммерман (Albert Zimmermann) в интервью Focus призвал учителей быть более внимательными и уже в начальной школе серьезно относиться к ситуациям, когда в поведении учеников проявляются отклонения. По его мнению, недостаточно сказать об этом родителям и послать их к психологу, учитель должен постараться помочь этому ребенку уже на раннем этапе.