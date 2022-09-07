Супермозг Яник Кляйбринк о своей любви к математике

Юный математический талант из Германии Яник Кляйбринк в интервью DW объяснил, как открыл любовь к математике и почему именно американская система образования оказалась для него идеальной.

Учебный год в школах только начался, но уже совсем скоро польются первые слезы. Однако сложные вычисления, формулы, которые далеко не всем детям даются так просто, могут быть и в радость! В этом уверен супермозг Яник Кляйбринк (Yanik Kleibrink), обычный немецкий подросток, который очень любит математику. Ну не совсем обычный, конечно.

Янику всего 18 лет, и он не просто научный сотрудник, но и аспирант Университета имени Иоганна Вольфганга Гёте во Франкфурте-на-Майне. Дипломы бакалавра и магистра математики он получил к своим 17 годам - в дополнение к немецкому аттестату зрелости (Abitur).

DW: Когда ты обнаружил в себе интерес к математике?

Яник Кляйбринк: В США. В четвертом классе мы писали обычный тест по метаматике, и я показал очень хорошие результаты. Поэтому встал вопрос, как я могу развивать свои способности дальше. Так как школьная образовательная система в США выстроена по модульному принципу, у меня была возможность записаться на более продвинутые курсы.

- Немецкие СМИ назвали тебя "выдающимся талантом в математике", "супермозгом" и "самым молодым аспирантом". Но при этом ты совершенно не вписываешься в образ вундеркинда. В два года ты ведь еще не знал таблицу умножения, правильно?

- Я был совершенно обычным учеником, учился по общей программе. Впервые я отличился только в ходе одного из тестов в четвертом классе.

- При этом ты подчеркиваешь, что именно американская система образования дала тебе возможность раскрыть свой талант.

- Да. Главное отличие американской образовательной системы в том, что с шестого класса она выстраивается по модульному принципу, тогда как в Германии это происходит лишь в старших классах общеобразовательной школы (Oberstufe). Моей сильной стороной оказалась математика, поэтому я решил записаться на более продвинутые курсы. Например, математический курс следующего класса. Это мне очень помогло.

И еще один важный момент - наличие так называемых "виртуальных школ" (virtual schools) в Америке, позволяющие бронировать курсы, которых, например, нет в вашей школе. В моем случае это были продвинутый курс математики и курс немецкого. Я смог взять их на онлайн-обучение. Хотя это и онлайн-курс, но по другую сторону экрана сидит реальный преподаватель, просто из другой школы. И это не факультатив - курс зачитывается в конце года как и все другие занятия.

Так я смог посещать курсы, которые предлагают в старших классах. И для меня это стало большим преимуществом. В Германии, думаю, было бы сложнее, потому что учебный план в средних и старших классах очень разный. В США практически всегда одинаковое расписание. Поэтому мне было очень легко заменять какие-то элементы на более продвинутые. В Германии такое вряд ли было бы возможно.

- Сколько лет ты провел в США?

- Четыре года, с 2012 года по 2016-й. С третьего по седьмой класс.

- Вернувшись в Германию, тебе пришлось сильно перестраиваться? Ведь, что касается цифровизации, то тут немецкие школы еще сильно отстают.

- Мне очень повезло. Я уже выбрал все курсы заранее и мог сразу приступить к обучению (Яник параллельно со школой стал посещать университет во Франкфурте. - Ред.).

Яник Кляйбринк жил в США с родителями с 2012 года по 2016-й Фото: privat

- То есть тебе помогла хорошая организация учебного процесса?

- Да, поэтому я не почувствовал особой разницы.

- Многие дети не любят или просто боятся точных наук. Цифры, формулы их часто сразу пугают. Может, у тебя есть совет для ребят, ведь учебный год только начинается.

- Самое главное - получать удовольствие, чтобы продвигаться дальше. И резонно встает вопрос, а как можно мотивировать себя заниматься математикой. Здесь есть разные варианты. Существуют онлайн-предложения, которые позволяют взглянуть на математику под другим ракурсом. Другой вариант - классический, он есть, наверное, во всех странах, - конкурсы, олимпиады.

Но здесь надо оговориться, что конкурсы подходят не всем, потому что по своей природе они представляют соревнования. И не каждый хочет постоянно мериться с кем-то силами и соревноваться, чтобы победить. Но такие конкурсы могут стать стимулом, открыть глаза на новую тему, область знаний. И еще один вариант - мероприятия, которые предлагают разные организации. Ведь это совсем не обязательно должна быть школьная математика. Главное - чтобы она увлекала!

- У тебя уже есть планы на будущее, или пока главное - удовольствие?

- Конкретных планов у меня пока нет, я действительно хочу наслаждаться занятиями по математике. И на данном этапе меня интересуют исследования. Моя научная работа в университете. На YouTube я пока не планирую выступать и объяснять математику. Что будет в будущем, я, конечно, не знаю.

- Тебя такое внимание СМИ не сбило с ног?

- Это, конечно, новый, но приятный опыт. Как вы, наверное, заметили, я еще не так уверенно даю интервью.

- Твои коллеги намного старше вас, как ты себя ощущаешь с ними?

- В университете во Франкфурте-на-Майне я провел уже пять лет. Еще школьником я начал здесь учиться, поэтому многих я знал уже к тому моменту, когда стал научным сотрудником математического факультета, лично. В самом начале, конечно, во время учебы в школе, все было ново и незнакомо. Но это всегда были приятные впечатления.

- Ты больше самоучка?

- Прежде всего, мне безумно повезло - везло на протяжении всего времени. И, конечно, я всегда проявлял собственную инициативу. Ведь параллельно с университетом я еще учился в школе. Надо было хорошо планировать свое время. Но мне это нравилось. И это главное. Когда получаешь удовольствие от любимого дела - все успеваешь.

Яник Кляйбринк сегодня Фото: Dr. Dirk Frank

- Среди твоих друзей больше сверстников или коллег по кафедре?

- И тех, и других. Много из школы, я всегда с удовольствием помогал своим одноклассникам. Но и в новом рабочем коллективе у меня тоже появились друзья.

- А по США ты не скучаешь, почему не выбрал американский вуз?

- Я переехал в Германию, и передо мной открылись новые возможности.

- В Германии уже в начальной школе все чаще сталкиваешься с таким явлением, как "дискалькулия". Иногда уже при первых сложностях родители или учителя начинают говорить о возмножной неспособности ребенка к арифметике.

- В США я лично с таким не сталкивался. Я думаю, что математика доступна каждому. Как только вы научитесь получать удовольствие от этого занятия, то будете автоматически развивать свои способности дальше.

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