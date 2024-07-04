Немецкие ученые обеспокоены здоровьем родителей-одиночек

У родителей-одиночек больше проблем со здоровьем, чем у родителей, живущих вместе. Речь идет как об оценке своего здоровья, так и о наличии хронических заболеваний, а также симптомов депрессии. При этом отмечается, что разница в состоянии здоровья отцов-одиночек и отцов из полных семей оказалась еще более выраженной. Об этом говорится в исследовании немецкого Института имени Роберта Коха , опубликованном в среду, 3 июля. Ученые проанализировали данные 14 401 матерей и отцов в возрасте от 18 до 59 лет, полученные в результате регулярного медицинского опроса "Состояние здоровья населения Германии" за 2019-2023 годы.

Исследователи обратили внимание на то, что причины, по которым партнеры живут раздельно, и социальные условия жизни таких семей очень разные. Однако для всех родителей-одиночек характерно то, что им часто гораздо труднее совмещать семью и карьеру. К тому же матери и отцы-одиночки имеют более низкий ежемесячный доход и чувствуют себя менее социально защищенными, чем члены полных семей. Также стало очевидно, что матери-одиночки чаще имеют низкий уровень образования и чаще выходят на полный рабочий день, в то время как отцы-одиночки реже соглашаются на полный рабочий день в сравнении с другими отцами.

Рекордное количество родителей-одиночек

Родителями-одиночками считаются матери или отцы, которые живут со своими несовершеннолетними или взрослыми детьми без партнера в семье. В 2022 году в Германии таких было в общей сложности 2,78 миллиона. Из них 1,57 миллиона - одинокие родители с несовершеннолетними детьми. При этом примерно 8 из 10 родителей-одиночек - это матери. Согласно данным онлайн-портала Statista , в 2022 году родителями-одиночками были около 2,27 миллиона матерей и около 487 тысяч отцов. В 2023 году общее количество родителей-одиночек выросло до 2,97 миллиона - это рекордная цифра с начала наблюдений в 1996 году.

Риск оказаться за чертой бедности

Кроме проблем со здоровьем и трудностей в совмещении карьеры и семьи, одинокие матери и отцы также больше подвержены риску оказаться за чертой бедности. Особенно это касается матерей-одиночек. Почти 700 тысяч семей с одним родителем считаются в ФРГ малообеспеченными. Это более 40 процентов одиноких родителей. Малообеспеченными считаются люди, живущие в домохозяйстве, которое получает социальные пособия. Домохозяйства с уровнем дохода менее 60 процентов от среднего, относятся к группе риска. Доля домохозяйств с одним родителем и получающих пособие, выше всего в Бремене - 55 процентов, а ниже всего в Тюрингии - 27 процентов. Эта информация была предоставлена Фондом Бертельсмана во вторник, 2 июля, на презентации информационного бюллетеня "Родители-одиночки". Для анализа использовались данные Федерального статистического ведомства и Федерального агентства по труду за 2023 год.

Аналитики отмечают, что риск бедности для одиноких родителей не связан с безработицей - более 70 процентов матерей-одиночек и 87 процентов отцов-одиночек работают. Одной из основных причин трудного финансового положения называют отсутствие алиментов.

Как улучшить ситуацию

Общественные организации считают важным, но недостаточным шагом законопроект по обеспечению базовой потребности детей. Чтобы помочь и поддержать неполные семьи, они призывают также к увеличению пособий и введению налоговых льгот, расширению сети детских садов и групп продленного дня в школах, установлению гибкого и более удобного для семьи рабочего графика, реформе закона об алиментах и так далее.