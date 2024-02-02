Немцы готовы к появлению мужских противозачаточных таблеток

Ученые уже много лет работают над созданием противозачаточных таблеток для мужчин. Как к перспективе их появления в аптеках относятся жители Германии?

Контрацепция с помощью "мужских таблеток"? Да, Германия к этому готова. 70 процентов жителей страны воспользовались бы ими "обязательно" или "вероятнее всего". Таковы данные онлайн-опроса, проведенного институтом исследования общественного мнения Yougov. Опрошено было 2032 человека.

Появлению "мужской таблетки" в Германии были бы рады 76 процентов женщин и 63 процента мужчин. При этом однозначно готовы ею воспользоваться лишь 37 процентов опрошенных мужчин, 27 процентов - "может быть". 21 процент мужчин совершенно не готовы к приему противозачаточных таблеток.

Кто ответственен за контрацепцию?

В ходе проведенного опроса также выяснилось, какого мнения жители Германии придерживаются относительно ответственности за предохранение во время секса. 48 процентов мужчин уверены, что ответственность распределена справедливо - пополам. При этом 52 процента женщин уверены, что значительно большая часть ответственности лежит на них, а это несправедливо.

Работа над созданием противозачаточных таблеток для мужчин идет полным ходом. В рамках доклинических исследований, проведенных в США, уже доказана эффективность контрацептива: 99 процентов. У таблеток в ходе клинических испытаний на мышах пока не обнаружено побочных эффектов.

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