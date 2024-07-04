Немцы в отпуске страдают от мошенников

Каждый пятый житель Германии уже сталкивался с кражей или мошенничеством во время отпуска. Таковы результаты репрезентативного онлайн-опроса, который был опубликован в среду, 3 июля. Исследование, в котором приняли участие около тысячи человек, было проведено немецким Институтом изучения рынка и общественного мнения (Forsa) в мае 2024 года. Треть опрошенных жителей ФРГ рассказали, что у них уже хотя бы раз в жизни были украдены наличные деньги или ценные вещи. Каждый четвертый опрошенный заявил, что вынужден был блокировать свои банковские карточки из-за мошенников.

Старшее поколение предпочитает хранить ценные вещи в сейфе

Выяснилось, что более половины немцев во время путешествий пользуются в отелях сейфом для хранения денег и ценных вещей. Около 38 процентов регулярно проверяют свои банковские выписки во время отпуска. Также отмечается, что пожилые люди чаще пользуются сейфами и специальными поясами для хранения денег, в то время как молодежь предпочитает современные цифровые технологии защиты, как, например, блокировка функций карты через приложение.

По мнению респондентов, система электронных платежей лучше всего работает в скандинавских странах: Швеции, Норвегии и Дании. В таких странах, как Италия, Греция и Хорватия оплату карточкой, по мнению опрошенных, можно осуществить далеко не везде. Каждый второй отпускник считает, что в Германии возможностей для электронной оплаты также меньше, чем во многих других европейских странах.

В то же время, согласно недавнему исследованию платежного поведения жителей ФРГ, проведенному Бундесбанком, использование наличных денег внутри страны значительно сократилось. Все больше людей оплачивают свои покупки при помощи мобильного телефона с использованием приложений. При свободном выборе способа оплаты 44 процента респондентов предпочли бы воспользоваться безналичным рассчетом.

Мошенники и воры не уходят в отпуск!

Информацию о наиболее распространенных в данный момент случаях мошенничества и возможных способах защиты можно найти на онлайн-порталах правоохранительных органов. Так, например, полиция федеральной земли Гессен отмечает, что риск стать жертвой мошенничества или кражи особенно велик в местах большого скопления людей - в толпе на мероприятиях, в магазинах и в общественном транспорте. Полицейские советуют, прежде всего, позаботиться о сохранности документов, удостоверяющих личность: сделать их копии и хранить в отдельном месте. А также не оставлять свои ценные вещи, телефон и кошелек без присмотра, даже в автомобиле, и не вступать в разговоры с незнакомцами, которые, возможно, хотят отвлечь ваше внимание. Кроме того, всегда под рукой должны быть телефоны для вызова экстренной помощи и для блокировки банковских и телефонных карт.