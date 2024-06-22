Остров Капри: запрет туризма из-за нехватки питьевой воды

Власти итальянского острова уже развернули несколько катеров с экскурсиями из-за проблем с подачей воды с материка.

На популярном итальянском курорте, острове Капри , с субботы, 22 июня, введен временный запрет на посещение в туристических целях. Власти острова объясняют это решение "чрезвычайной ситуацией" с нехваткой питьевой воды, пишет агентство AFP.

По словам мэра острова Паоло Фалько, Капри страдает от нехватки воды из-за технических проблем с ее подачей с материковой Италии, от которой остров отделяют несколько километров. Хотя в колодцах на Капри остается некоторое количество питьевой воды, она грозит иссякнуть. На острове были введены квоты на выдачу воды жителям - они будут получать по 25 литров на семью в день до дальнейшего уведомления.

В этих условиях невозможно прибытие тысяч туристов каждый день, отметил Фалько. После введенного запрета рано утром 22 июня власти Капри уже развернули несколько экскурсионных катеров, направлявшихся на остров, известный своими живописными бухтами, роскошными отелями и магазинами.

С наплывом туристов борются и в Испании

Власти Капри в прошлом уже пытались ограничить ежедневное количество туристов на острове, так как это негативно влияет на быт местных жителей. Постоянное население Капри насчитывает около 13 тысяч человек, а количество посещающих остров туристов за год доходит до 2 млн человек.

Схожие жалобы на туризм звучат в последнее время от властей сразу нескольких регионов Испании. Так, мэр Барселоны Жауме Кольбони объявил о намерении запретить к 2028 году сдачу квартир в городе на короткий срок. По его словам, популярность краткосрочной аренды в Барселоне привела к тому, что многие местные жители не могут позволить себе снять или купить квартиру.

За последние 10 лет арендная плата в Барселоне выросла на 70 процентов, а стоимость покупки недвижимости - на 40 процентов. При этом, по данным местных властей, около трети объектов недвижимости в городе сдаются в краткосрочную аренду незаконно.

Сейчас лицензию для краткосрочной аренды в Барселоне имеет 10 101 объект недвижимости. Мэр города убежден, что освобожденные от туристов более 10 тысяч квартир смогут взять в аренду или купить жители города, а массовое увеличение предложения значительно снизит цены на рынке недвижимости.

Недовольство массовым туризмом в Испании стремительно растет. Помимо ситуации с низкой доступностью жилья, испанцы обвиняют туристов в перегрузке системы здравоохранения, нанесении ущерба окружающей среде и росте цен. Так, в конце апреля на демонстрацию против массового туризма вышли жители Канарских островов - одного из известнейших курортных регионов Испании. Эту акцию поддержали в Барселоне и Мадриде.