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На Канарах прошли демонстрации против массового туризма

Ольга Лебедева
20 апреля 2024 г.

Жители Канарских островов призывают ограничить поток туристов, наносящий вред людям и окружающей среде. Акции солидарности состоялись также в Мадриде и Барселоне.

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Туристы на пляже на острове Гран-Канария
Массовый туризм на острове Гран-КанарияФото: picture-alliance/Bibliographisches Institut/H. Wilhelmy

Десятки тысяч человек вышли на улицы крупных городов Канарских островов, чтобы выразить протест против массового туризма. По данным полиции, в демонстрациях в субботу, 20 апреля, участвовали в общей сложности около 20 тысяч человек, организаторы заявили о почти 50 тысячах участников. Они потребовали остановить продажу недвижимости отпускникам и ограничить поток туристов.

По словам организаторов, массовый туризм на Канарах в его нынешнем виде наносит вред их жителям и окружающей среде. Они не против приезда отпускников, но считают необходимым изменить нынешнюю модель, допускающую неограниченный рост туризма, заявила одна из протестующих.

В частности, демонстранты призвали прекратить строительство двух новых отелей на крупнейшем из семи островов архипелага - Тенерифе, а также предоставить им право голоса при принятии решений о дальнейшем развитии туристической отрасли на Канарах.

Демонстрации прошли также в Мадриде и Барселоне

Акции солидарности с жителями Канарских островов также прошли в Мадриде и Барселоне. Протесты против массового туризма в последние месяцы усилились во всей Испании.

На Канарах проживают около 2,2 млн человек, при этом в 2023 году на расположенных близ побережья Северной Африки островах отдыхали 16 млн туристов. В туристической сфере работает каждый четвертый житель архипелага, на эту отрасль приходится 36 процентов ВВП этого испанского региона, отмечает AFP.

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