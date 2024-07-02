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Сколько путешествуют немцы

Елена Дожина
2 июля 2024 г.

Немцы считаются чемпионами мира по путешествиям. Согласно новым данным, они стали чаще выезжать за пределы Германии. Более половины предпочитают передвигаться на автомобиле.

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В 2023 году немцы стали путешествовать еще больше, в том числе, за границу
В 2023 году немцы стали путешествовать еще большеФото: Micha Korb/pressefoto_korb/picture alliance

В 2023 году путешественники из Германии совершили в общей сложности 251 миллион частных и деловых поездок - как минимум с одной ночевкой. Это на 13 процентов больше, чем годом ранее, но еще не дотягивает до допандемийного 2019 года. Особенно резко выросло в прошлом году количество поездок в другие страны - до 102 миллионов. Это на 18 процентов больше, чем годом ранее. Число внутренних поездок по Германии тоже увеличилось, но на 10 процентов по сравнению с 2022 годом - до 149 миллионов. Таковы данные Федерального статистического ведомства за 2023 год, опубликованные во вторник, 2 июля.

Куда и почему ездят немцы?

На долю путешествий за пределами Германии приходится 41 процент всех поездок. Самыми популярными странами для частных и деловых поездок в 2023 году стали Австрия (12 процентов), Италия (12 процентов), Испания (10 процентов), Нидерланды (7 процентов) и Франция (7 процентов). "Эти пять стран оставались главными зарубежными направлениями для путешественников из Германии как до, так и во время и после пандемии", - говорится в докладе.

Если присмотреться к структуре путешествий, то в 2023 году было совершено около 216 миллионов частных поездок. Это на 13 процентов больше, чем в 2022 году. По сравнению с частными, деловых поездок в 2023 году стало на 14 процентов больше, чем годом ранее - 34 миллиона. Однако это все равно на 16 процентов ниже, чем до 2019 года. Возможно это свидетельствует о том, что многие деловые встречи продолжат проводиться виртуально даже после пандемии.   

Машина, поезд или самолет?

Обзор средств передвижения показывает, что в 2023 году автомобиль по-прежнему остается фаворитом для многодневных поездок как внутри страны, так и за рубеж. В 2023 году его предпочли 58 процентов путешественников.

По данным статистики, немного вырос интерес к самолетам. Доля авиаперевозок практически вернулась к докризисному уровню и составила 16 процентов. Поездами в 2023 году воспользовались 19 процентов путешественников. На долю других видов транспорта, таких как суда и автобусы, в 2023 году пришлось 6 процентов, что соответствует уровню предыдущих лет.

 

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