Отпуск во время пандемии: лето, которое мы никогда не забудем

Быть или не быть? Накануне летних каникул многие семьи в Германии задумались о предстоящем отпуске. Ехать или не ехать, если ехать, то куда, и можно ли вообще говорить о полноценном отпуске, когда пандемия коронавируса еще крепко держит всю планету в страхе?

Каникулы закончились, дети пошли в школу. Мы решили найти семьи, которые все-таки провели летний отпуск не дома. Но большинство немцев, которых мы опросили, предпочли остаться внутри Германии, совершая время от времени однодневные поездки, или отправились на Балтийское море. Однако парочку "смельчаков" мы все же нашли, и здесь - их истории.

Верена из Северного Рейна - Вестфалии отдыхала с семьей (двое детей) во Франции

"Мы отдыхали на атлантическом побережье Франции. Сняли домик с друзьями. Ограничений было меньше, чем мы предполагали. В кафе и магазинах было достаточно многолюдно, поэтому мы старались избегать этих мест и не смогли насладиться привычной атмосферой отпуска в полной мере. В начале июля ношение масок на улице не было обязательным, поэтому мы старались избегать большого скопления народа. В кафе и рестораны ходили редко. Выбирали места только на открытом воздухе. Конечно, мы все ощутили, что этот отпуск был особенным, но все равно получили огромное удовольствие, проведя две недели в другой обстановке - после длительных месяцев локдауна с Homeoffice и Homeschooling в придачу. Дети были счастливы оказаться на пляже! Думаю, если бы мы остановились в гостинице, вряд ли смогли так расслабиться".

Юрген из Рейнланд - Пфальца отдыхал с семьей (трое детей) в Нидерландах и Австрии

"Мы провели две недели в Нидерландах, куда ездим почти каждый год. Первые впечатления, когда мы приехали из Германии, были довольно странные, так как ограничений там было меньше, чем дома. Защитные маски в Голландии нам было носить не надо. Единственное ограничение - соблюдение безопасной дистанции. Дети, конечно, об этом быстро забыли, встретив своих друзей, с которыми мы уже несколько лет проводим вместе отпуск. Взрослые старались держаться друг от друга подальше. Больше никаких неудобств мы не испытали. Последнюю неделю летних каникул мы провели в горной деревушке в Австрии. Здесь у нас был настоящий шок. Как будто и не было никакой короны. Кафе, рестораны, гостиницы, - везде полно людей. Мы старались проводить много времени в горах, отправляясь в походы".

Кристина из Северного Рейна - Вестфалии отдыхала с семьей (трое детей) в Ирландии

"Изначально не было гибкости в планировании. Я в принципе очень мобильный и гибкий человек, легко приспосабливаюсь к новым обстоятельствам. Напряжение перед поездкой постоянно возрастало: когда не знаешь, какие правила будут действовать, снимут ли ограничения для туристов. Понимая, что мне придется сначала отсидеть 14 дней на карантине, я сдвинула сроки поездки - в надежде, что это ограничение отменят. Но этого так и не произошло (В Ирландии есть "зеленый список " (Green List) стран, гражданам которых не надо самоизолироваться на две недели по приезде в страну. Германия в этот список на тот момент не входила. - Ред.).

Кристина провела "карантинный отпуск" в Ирландии: прогулки только с семьей

Странное, даже неприятное ощущение меня все время не покидало во время отпуска в Ирландии. Мне как немке было некомфортно. Как будто ты - преступник, если решился провести отпуск за пределами Германии во время пандемии. Но это мое субъективное ощущение, никто, конечно, в Ирландии не говорил подобных вещей мне в лицо. Перелет был нормальным: только то, что мы летели в защитной маске, напоминало о "новых временах". От чего я была вынуждена отказаться? От свободы! Свободы делать то, что хочется. Конечно, пришлось ограничить контакты с другими людьми. Нельзя было свободно путешествовать, ездить на море без мысли о том, что ты должна сидеть дома, в своем коттедже, на карантине, не пользоваться общественным транспортом, не ходить в гости, не закупаться в магазинах, если это возможно".

Натали из Северного Рейна - Вестфалии отдыхала с семьей (один ребенок) в Хорватии

"Да, это был другой отпуск, не тот, к которому мы привыкли. Полет мало чем отличался от наших прежних путешествий, только, пожалуй, суеты было меньше. В Хорватии в этом году туристов было меньше - больше свободного пространства. Мы специально остановились в маленькой деревушке - Привлака, но много ездили: на песчаные пляжи, водопады. Мы съездили в однодневное морское путешествие: вместо привычных 200 пассажиров с нами на корабле было 70 человек.

Если честно, я думала, что все будет сложнее, что у нас не будет свободы передвижения. Но в Хорватии мы даже иногда забывали о том, что корона вообще существует. И это не значит, что хорваты не говорят про пандемию. Хозяйке квартиры, которую мы снимали, - 72 года, она сама в группе риска. Люди пытаются себя защитить, в магазин ходят только в масках, но в целом атмосфера расслабленная".

Морская прогулка: соблюдение безопасной дистанции - обязательно

Карин из Баварии отдыхала с семьей (трое детей) во Франции

"Нет, я бы не сказала, что этот отпуск был каким-то другим. Мы забронировали апартаменты в Бретани осенью 2019 года. Четыре годы мы не ездили отдыхать, отпуск нам был просто необходим. В планах был Рим, Марокко, но во время пасхальных каникул все остались дома. Из планов оставалась только Бретань. Мы изначально планировали ехать на машине, с тремя детьми это более экономичный вариант. Я, конечно, интересовалась у хозяйки квартиры, как обстоят дела в Бретани. Она заверила, что ситуация в этом регионе хорошая. Это меня успокоило. И мы решили ехать. Наши апартаменты располагались на территории частного парка. Ощущение отпуска не заставило себя долго ждать. С семьей мы совершали велопрогулки, я много ходила в походы. Сильное удивление испытали 14 июля, когда отмечается национальный праздник во Франции. И его обычно отмечают очень широко, но в этому году деревни опустели, на улицах не было ни одного человека. Все мероприятия отменили. В этот день мы почувствовали, что пандемия никуда не ушла.

В целом французы соблюдают безопасную дистанцию: за багетом они выстраиваются в очередь на расстоянии пяти метров друг от друга. И стоят при этом в масках. В рестораны люди ходят. Мы выбирали места, где можно сидеть на улице. Туристов было не так много. Маску надевали даже в баре на пляже. Отправляясь в путешествие на байдарке, я надела неопреновый гидрокостюм и маску! Это было, конечно, дико, но таковы предписания. Пообщавшись с французами, мы четко осознали, что локдаун во Франции был гораздо жестче, чем в Германии. Нам, туристам, они были рады. Если честно, я счастлива, что мы провели каникулы во Франции и не поехали в Альпы или на Балтийское море, куда отправились многие немцы. После Бретани еще три дня мы посвятили замкам Луары. Все билеты покупали онлайн, этот момент был отлично организован. В замке Шамбор людей, конечно, было очень много. Чтобы попасть туда, нам пришлось подождать примерно час. Здесь люди иногда забывали соблюдать дистанцию.

Несмотря на корону, в отпуск ехать можно. Мы хорошо отдохнули, и пандемия не омрачила нашу поездку. Не думаю, что те, кто едут в отпуск, представляют собой большую угрозу, чем те, кто отмечают свадьбы и другие крупные торжества. Нельзя стигматизировать отдыхающих. Все зависит от поведения человека".

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