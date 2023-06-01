Что будет с Гете-Институтом в России и культурным обменом

Гете-Институт работает в России уже 30 лет. Требование Кремля сократить немецкое присутствие в РФ влечет за собой радикальные последствия для культурного обмена между Россией и Германией. Подробности у DW.

Российско-германским отношениям нанесен самый мощный удар за всю послевоенную историю отношений Германии и России. Как на культурном обмене между двумя странами и популяризации немецкого языка в России отразятся новые ограничения, предусматривающие сокращение числа госслужащих ФРГ в России до 350 человек?

Как планирует Гете-Институт дальше работать в России?

Гете-Институт работает в России уже 30 лет. После 24 февраля 2022 года его сотрудничество с российскими государственными органами было заморожено, публичные мероприятия больше не проводились. Однако языковые курсы предлагались, и возможность сдавать экзамены на языковые сертификаты в России сохранялась и после начала крупномасштабного вторжения России в Украину. Более того, спрос на курсы немецкого языка оставался высоким.

Решение Кремля о сокращении немецкого присутствия наносит удар по культурному обмену. Как заявила в Мюнхене президент Гете-Института Карола Ленц (Carola Lentz), это влечет за собой радикальные ограничения во всех сферах работы всех трех отделений института - в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

Президент Гете-Института Карола Ленц Фото: Goethe-Institut/Loredana La Rocca

В дальнейшем в отделениях института в Москве и Санкт-Петербурге будет работать только библиотека. "Предложения по языковым курсам и квалификационным экзаменам должно быть прекращено на неопределенный срок", - сообщила Карола Ленц агентству AFP.

Как пояснили в Гете-Институте на запрос DW, в связи с продолжающейся блокировкой счетов и сложившейся драматической ситуацией с персоналом с июня институт будет вынужден приостановить языковые курсы и экзамены на летний триместр. Языковые курсы предлагаются в общей сложности 20 центрами изучения языков и партнерами, которые акредитованы и сертифицированы Гете-Институтом. "Мы будем уделять первоочередное внимание поддержке наших сетевых партнеров и обеспечению качества их предложений. Для учителей немецкого языка - более 10 тысяч педагогов по-прежнему преподают немецкий как иностранный в российских школах - на нашем сайте есть предложения для бесплатного преподавания немецкого языка в школьных классах в цифровом формате", - прокомментировали в Гете-Институте.

Несмотря на то, что такой сценарий развития событий был прогнозируем, нынешнее решение российской стороны - сильный удар по работе института, подчеркнула Карола Ленц. "Разрыв последних мостов на уровне гражданского общества глубоко противоречит нашим убеждениям", - сожалеет она. Глава института, по ее словам, в мыслях находится сейчас с коллегами в России, многие из которых на протяжении нескольких десятилетий работали на благо культурного обмена между РФ и Германией.

"Пришлось уволить местных сотрудников в большом количестве"

Нa запрос DW в Гете-Институте в Германии уточнили, что нынешние сокращения затронули не немецких сотрудников, работавших в России, а местных работников, которых, к сожалению, в большом количестве пришлось уволить после введенных ограничений. Российской стороной был предусмотрен чрезвычайно короткий срок. Кроме того, было очевидно, с какими трудностями придется столкнуться ее собственным гражданам и немецким сотрудникам. "Учитывая сложившуюся ситуацию и, прежде всего, действительно длительное и доверительное сотрудничество с нашими коллегами, мы приложили все усилия, чтобы увольнения были как можно более социально приемлемыми. Но все равно остался очень горький осадок", - говорится в ответе Гете-Института DW.

Комментируя ситуацию немецким СМИ, генеральный секретарь Гете-Института Йоханнес Эберт (Johannes Ebert), который в течение пяти лет возглавлял это учреждение в Москве, заявил: "Я знаю, какой огромный вклад вносили российские сотрудники в международный культурный обмен. Сейчас я сильно переживаю за них". Он подтвердил намерения и желание института сохранить свое присутствие во всех трех городах и поддерживать качество преподавания немецкого языка и экзаменов по немецкому языку, оставаясь площадкой для открытого культурного обмена.

По словам Эберта, сильнее всего меры по сокращению деятельности затронут филиал института в Новосибирске. Руководство отделом языковой работы в Новосибирске будет осуществляться непосредственно из Германии. Рабочие места местных сотрудников будут размещены в помещении генконсульства ФРГ в Новосибирске. Договоры аренды помещений Гете-Института в Новосибирске планируется прекратить в связи с новыми обстоятельствами.

"Серьезный удар по двусторонним отношениям"

DW обратилась за комментарием по поводу актуальной ситуации в Фонд прусского культурного наследия . Он относится к числу крупнейших учреждений культуры мира, в его ведении - 17 государственных музеев Берлина, включая Пергамский, музей Боде и Национальную галерею.

Герман Парцингер Фото: Monika Skolimowska/dpa/picture alliance

"Это наносит серьезный удар двусторонним отношениям. Из-за таких неоправданных действий находить точки соприкосновения в будущем будет все сложнее", - заявил президент Фонда Херман Парцингер (Hermann Parzinger). По его словам, как будто преступная агрессивная война России против Украины сама по себе была недостаточно ужасна, в дополнение к этому еще и культурное отчуждение России от Европы принимает все более гротескные формы и наносит огромный ущерб, прежде всего, самим россиянам.

"Разрушение последних мостов, по-видимому, не должно оставить в будущем общего фундамента. Однако взгляд на историю показывает: это был бы не первый случай, когда тоталитарное государство в итоге потерпит поражение", - подчеркнул Парцингер.

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