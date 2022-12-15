Гете-Институт: Спрос на языковые курсы в России - высокий

Пандемия, инфляция и теперь еще сокращение финансирования от МИДа ФРГ - такие вызовы стоят сегодня перед Гете-Институтом. Но это не мешает ему брать на себя новые задачи.

Гете-Институт уже давно вышел за рамки деятельности центра популяризации немецкого языка. Став одним из главных культурных символов ФРГ, он знакомит мир со всем многообразием культуры Германии и вместе со своими партнерами ищет ответы на глобальные вызовы. А вот новой задачей, которую Гете-Институт намерен взять на себя, с этого года станет поддержка в привлечении квалифицированных кадров из-за рубежа.

Как подчеркнул на ежегодной конференции Гете-Института, которая прошла на этой неделе в Берлине, его генеральный секретарь Йоханнес Эберт (Johannes Ebert), ключ к успешной подготовке к интеграции - в изучении немецкого языка.

Меньше средств от МИДа ФРГ

Осенью 2022 года немецкое правительство разработало законопроект, призванный повысить привлекательность работы в Германии для специалистов из стран, не входящих в ЕС. Цель документа - упрощение правил трудоустройства на рынке труда ФРГ.

В связи с этим Гете-Институт планирует расширить свое предложение для целевой группы, чтобы у нее было больше возможностей получать информацию о Германии. Курсы немецкого языка и повышение квалификации преподавателей немецкого языка за рубежом также остаются центральными направлениями работы института.

Пандемия и инфляция создали финансовые трудности

Вызовом для самого Гете-Института может стать сокращение финансирования от министерства иностранных дел ФРГ. В связи с этим руководство института планирует работу над улучшением внутренних процессов, а также более четкое фокусирование на целевых группах при работе института за рубежом. Результаты этой работы должны быть представлены бундестагу до лета 2023 года. До тех пор 14 миллионов евро из запланированных 238,5 миллиона евро, которые МИД Германии намерен предоставить в новом году, будут заморожены. Совокупный бюджет Гете-Института в 2023 году составит 454 миллиона евро.

МИД Германии сокращает финансирование Гете-Института на 2023 год Фото: Daniel Kalker/picture alliance

Наряду с сокращением финансирования от МИДа (в 2022 году финансирование составило примерно 243,4 милллиона евро, в 2021-м - 263 миллиона евро), Гете-Институт несет существенные расходы из-за высокой инфляции: в странах Северной Америки издержки по этой причине выросли на 15-20 процентов. Осложняют финансовую ситуацию и последствия пандемии коронавирусной инфекции.

В связи с этим доходы от языковых курсов института до сих пор остаются ниже допандемийного 2019 года. В 2022 году ожидается, что оборот за рубежом в этом сегменте составит 87,1 миллиона евро и 30,4 миллиона - в самой Германии. И хотя эти цифры - выше показателей за прошлый год, но до пандемии языковые курсы за рубежом приносили Гете-Институту 97,8 миллиона евро и почти 40 миллионов евро - курсы в Германии.

В России спрос на языковые курсы остается высоким

Гете-Инстититут на сегодняшний день представлен в 98 странах мира. С 1992 года он работает и в России. В 1992 году тогдашний министр иностранных дел Германии Клаус Кинкель (Klaus Kinkel) открыл отделение Гете-Института в Москве. Сегодня в РФ работают три представительства института, которые имеют широкую сеть партнеров - например, языковые, партнерские центры.

Глава МИД ФРГ Клаус Кинкель выступает на открытии отделения Гете-Института в Москве, 1992 год Фото: Goethe-Institut

На ответе на запрос DW в Гете-Институте подчеркнули, что тесные связи с партнерами из сферы культуры, образования и с представителями гражданского общества поддерживаются. В Гете-Институте также сообщили, что после вторжения России в Украину, противоречащего международному праву, сохраняют безоговорочную солидарность с Киевом и своими украинскими партнерами. "Одновременно мы убеждены, что важно как раз в трудные времена поддерживать контакт с представителями гражданского общества и оставлять каналы для коммуникации открытыми", - добавили в Гете-Институте.

После 24 февраля 2022 года он сразу прекратил сотрудничество с государственными учреждениями РФ и проведение публичных мероприятий в России. Спрос на языковые курсы и сдачу языковых экзаменов в российских представительствах Гете-Института остается стабильно высоким.

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