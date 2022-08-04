 Российские студенты отчасти лишены возможности сдавать языковые экзамены | Учеба и работа в Германии | DW | 17.08.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Учеба и карьера

Российские студенты отчасти лишены возможности сдавать языковые экзамены

Сдать TOEFL можно только онлайн. Кембриджский экзамен - только за пределами РФ. А как обстоят дела с немецким языком? Доступны ли Test DaF и сертификаты Гёте-Института для российских студентов?

Литература для изучения иностранных языков

"Медиазона" сообщила о запрете на сдачу экзамена TOEFL для граждан РФ. Позднее организаторы экзамены заявили, что с 4 августа граждане России и Беларуси смогут сдавать экзамен TOEFL либо онлайн, либо в других странах. "Это был шок, - так прокомментировала новость про экзамены по английскому языку в интервью DW Полина Кордик, основательница и руководитель школы Polina Kordik School of English. - Я видела, что в итоге решение было изменено, но сам факт того, что такие новости появляются, очень печален".

Языковые сертификаты в России: вакуум и растерянность

У онлайн-школы Полины Кордик - статус Official Cambridge Preparation Centre, это официальное признание Кембриджским университетом эффективности и результативности программы подготовки к кембриджским экзаменам по английскому языку. С февраля 2022 года для Полины и ее преподавательского состава многое изменилось.

Полина Кордик

Полина Кордик, основатель и руководитель Polina Kordik School of English

"События развивались очень медленно и неоднозначно, - вспоминает руководитель школы. - Не было такого момента, в который бы мы проснулись и узнали, что кембриджских экзаменов больше нет в России. В марте Кембриджское представительство в России выпустило заявление, что они временно приостанавливают регистрацию в связи с техническими сложностями, это была максимально мягкая формулировка. Я так и донесла это до наших студентов. В тот момент мне говорили, что решение будет, причем буквально через пару недель. Мы провели март в ожидании. Но мы так до сих пор ничего и не знаем. Не было сообщений, что кембриджские экзамены уходят или прекращают работу, просто все это повисло в воздухе".

В таком информационном вакууме оказались не только преподаватели, но и ученики языковых школ. Возможность сдать кембриджский экзамен осталась, но за пределами РФ. "Некоторые из наших учеников поехали в Турцию, Армению, Казахстан, и они успешно зарегистрировались, сдали экзамен и получили сертификаты. Такие случаи есть, их не так уж и мало", - рассказывает Полина Кордик.

По ее словам, среди учеников чувствуется растерянность. К Полине регулярно обращаются за информацией. "Люди пытаются что-то делать, сдают экзамены, ищут пути записаться на программы, хотя все усложнилось. Они не хотят отчаиваться и не хотят признавать, что живут теперь без доступа к международному образованию ", - говорит преподаватель английского языка.

О возможности проводить экзамен онлайн Полина Кордик отзывается скептически: "Онлайн такие экзамены не проводятся, невозможно обеспечить все необходимые условия. Экзамен проходит в течение всего дня. У Кембриджа есть два вида экзамена. Один пишется на бумаге, другой - на компьютере, но это не ваш компьютер, а тот, который стоит в тестовом центре, который специально для этого настроен. В каждой экзаменационной комнате есть человек, который следит за тем, что на столах нет шпаргалок, нет телефонов, что у человека нет доступа к словарям и прочим вспомогательным материалам. Именно поэтому обеспечить такие условия дома практически невозможно".

В апреле 2022 года школа Полины Кордик в Санкт-Петербурге приняла решение создать свой собственный экзамен. Как отмечает основательница школы, для нее это было вынужденным решением, и она очень надеется на то, что оно будет временным. А пока ее школа, как и многие другие официальные центры по подготовке к кембриджским сертификатам, продолжает жить в информационном вакууме. "Никаких уведомлений мне не присылали. Раньше я всегда получала рассылку для центров подготовки, но больше я ее не получаю - ни от российского представительства, ни от самого Кембриджа", - говорит Полина Кордик.

DW направила запрос в российское представительство Департамента экзаменов по английскому языку в России, Беларуси, Армении и странах Центральной Азии и получила такой ответ: "На настоящий момент деятельность авторизованных центров на территории Российской Федерации и Республики Беларусь приостановлена. Эта вся информация, которую мы как представительство уполномочены сообщать нашим клиентам и партнерам".

Ситуация с немецкими языковыми сертификатами

TOEFL и кембриджские сертификаты нужны иностранным студентам, поступающим в вузы в англоязычных странах. Это базовое требование для абитуриентов. Аналогичная ситуация и с немецкими университетами.

Для поступления в немецкий вуз необходим сертификат, подтверждающий знания немецкого языка (DSH, Test DaF или сертификат Гёте-Института). От иностранного абитуриента в Германии требуют подтвердить знания немецкого и/или английского языков (в зависимости от специальности) как минимум на уровне B2. Для этого необходимо сдать языковой экзамен. Главным сертификатом, позволяющим иностранным студентам получать высшее образование в Германии и вести научную деятельность, является TestDaF. Сертификат, выданный после сдачи этого экзамена, признается во всех вузах Германии.

ТестДаФ является самым важным экзаменом по языку для желающих обучаться в Германии. Сдать языковые экзамены российские студенты могут и в России. Одним из учебных центров, организующих курсы немецкого, является Гёте-Институт. DW обратилась в языковой отдел московского филиала Гёте-Института, чтобы прояснить, как изменилась ситуация с февраля 2022 года.

Ульрике Вюрц (Ulrike Würz), заместитель директора Гёте-Института в Москве и руководитель языкового отдела, в интервью DW подчеркнула, что каждый, кто хочет получить языковой сертификат, может в обычном порядке сдать экзамен в представительствах Гёте-Института в России или в языковых центрах, которые являются его партнерами. "Это по-прежнему возможно, никаких ограничений в данной сфере не существует", - заявила Ульрике Вюрц. Записаться на сдачу языкового экзамена можно онлайн на сайте Гёте-Института, а также в более чем 20 языковых центрах. Как отмечают в языковом отделе Гёте-Института в Москве, после регистрации клиенту высылается счет, который можно оплатить внутри РФ. Что касается интереса к языковым курсам и экзаменам, то в Гёте-Институте наблюдают сохранение спроса на высоком уровне.

Ульрике Вюрц убеждена в том, что смысл сдавать языковой экзамен есть всегда. Даже если в планах нет обучения в немецком вузе, языковой сертификат остается преимуществом для соискателя в России, так как работодатели ценят это. Что касается сотрудничества с языковыми центрами, то оно продолжается. Все партнеры аккредитованы и работают по стандартам качества Гёте-Института.

"На данный момент Гёте-Институт в России не проводит публичные мероприятия. Но мы проводим курсы немецкого языка, и каждый может сдать экзамен. Мы хотим оставить и в будущем эту возможность для тех, кто изучает немецкий язык и собирается сдавать экзамен на один из сертификатов Гёте-Института", - говорит Ульрике Вюрц.

Такая благоприятная ситуация, как в случае с сертификатами Гёте-Института, сложилась далеко не у всех. DW обратилась в штаб-квартиру  TestDaF-Института. ТестДаФ-Институт является научным учреждением. Его главными принципами являются централизованное создание тестов, проверка заданий и оценка экзаменов. Мы задали вопрос: "Могут ли учащиеся в России по-прежнему беспрепятственно сдавать экзамены?" 

Ответ пришел следующий: "К сожалению, нет. Из-за прекращения почтового сообщения, что стало одной из санкционных мер, в данный момент невозможно пересылать в Россию документы для проведения тестирования, которые по причине повышенных требований безопасности должны пересылаться в печатном виде. В связи со сложившейся ситуацией мы, как и в случае с TOEFL, можем проводить наши экзамены TestDaF и TestAS, если такое вообще возможно, только в цифровом формате. Здесь тоже есть свои сложности. Во-первых, не все центры оснащены технически для обеспечения необходимых условий для проведения онлайн-экзамена. Вторая проблема - ограничения возможностей осуществления оплаты. Оплата экзамена - TestDaF и TestAS, как правило, происходит сразу после регистрации на экзамен. Соответствующая сумма снимается с кредитной или другой банковской карты клиента. Российские банки в значительной мере отрезаны от международной системы платежей. В связи с этим у большинства желающих сдать языковой экзамен больше нет возможности подтвердить свою регистрацию платежом. Совместно с нашими тестовыми центрами мы ищем новые пути и решения, чтобы обеспечить возможность сдачи экзамена заинтересованным школьникам и студентам. Поэтому на данный момент экзамен можно сдать только в наших лицензированных тест-центрах, если соблюдены все технические условия и есть возможность внести оплату за экзамен. Как правило, это можно сделать в Гёте-Институте и языковых центрах. Другой вариант - сдача экзамена в другой стране".

Что будет дальше происходить с языковыми сертификатами?

В TestDaF-Институте в Бохуме отметили, что находятся в постоянном контакте со своими партнерскими центрами в России. Спрос на языковые сертификаты в России - один из самых высоких в мире. Какого-то резкого спада в нынешней ситуации пока не наблюдается.

Полина Кордик уверена, несмотря на все происходящее, очень важно поддерживать связи в сфере образования. А пока она и весь состав преподавателей будут продолжать заниматься своим любимым делом и надеяться на перемены к лучшему.

В g.a.s.t./Институте TestDaF в Бохуме на вопрос о том, как политическая ситуация отразилась на судьбе студентов из России, ответили так: "Из-за политической ситуации сотрудничество с государственными учреждениями и близкими к государству организациями в значительной мере в России было заморожено. Мы поддерживаем возможность осуществления проектов и мер, которые адресованы частным лицам, особенно - российским школьникам, студентам, преподавателям немецкого языка. Таким образом сохраняется возможность поддержки студентов государственных вузов и дальше. В отношении российских учащихся в Германии не существует никаких ограничений, и они могут продолжать свое обучение. В самой России предложение по сдаче TestDaF и TestAS ограничено по озвученным уже выше причинам. Учащиеся могут сдать TestDaF и TestAS также в Германии или в любой другой стране".

Смотрите также:

  • Германия

    Немецкие слова в русском языке, о которых вы не подозревали

    Германия

    "Немцами" немцев (а также поначалу шведов, голландцев, датчан) называли славяне. Как легко догадаться, происходит это название от слова "немой", в смысле "неспособный изъясняться". Но страна стала в русском варианте (как и, например в английском) Германией - от латинского общего названия германских племен. Сами себя немцы называют Deutsche - от древневерхненемецкого слова, означающего "народ".

  • Бутерброд

    Немецкие слова в русском языке, о которых вы не подозревали

    Бутерброд

    Когда это слово только пришло в русский язык, его писали с буквой "т" на конце. Дело в том, что "бутерброд" произошел от немецких слов Butter (масло) и Brot (хлеб). Булочку с сыром или колбасой, как это принято в русском языке, немцы бутербродом не называют - для них это только хлеб, намазанный маслом.

  • Парикмахер

    Немецкие слова в русском языке, о которых вы не подозревали

    Парикмахер

    Слово "парикмахер" тоже имеет немецкие корни. Pеrüсkеnmасhеr переводится как "изготовитель париков". Сразу после появления в русском языке его произносили как "перукмахер", вскоре оно получило более привычное для нас звучание. Совсем другая судьба у этого слова в Германии - сегодня людей, которые занимаются прическами, обозначают французским понятием Friseur.

  • Конфеты

    Немецкие слова в русском языке, о которых вы не подозревали

    Штука

    Слово Stück (штука) проделало долгий путь: оно попало в польский язык из немецкого (первоначальное значение "отрезок", "обрубок"), потом перекочевало в украинский и белорусский, и уже оттуда - в русский.

  • Бюстгальтер

    Немецкие слова в русском языке, о которых вы не подозревали

    Бюстгальтер

    Название этого предмета женского гардероба происходит от немецкого Büstenhalter. Слово образовано от двух корней: Büste (бюст) и Halter (держатель). Сегодня немцы в разговоре о нижнем белье используют простое сокращение - BH.

  • Шлагбаум

    Немецкие слова в русском языке, о которых вы не подозревали

    Шлагбаум

    Это слово появилось в русском языке еще во времена Петра I. "Шлагбаум" образован от немецкого глагола schlagen (ударять) и существительного Baum (дерево). Сейчас вместо "ударного дерева" в современном немецком языке используют другие слова: Schranke или Barriere.

  • Пляж

    Немецкие слова в русском языке, о которых вы не подозревали

    Курорт

    Термин для обозначения местности с особым климатом и минеральными источниками образован от Kur (лечение) и Ort (место). В немецком языке до сих пор используется это слово.

  • Туфли

    Немецкие слова в русском языке, о которых вы не подозревали

    Туфли

    История происхождения слова "туфли" немного запутанная. С начала XVIII века понятие Tuffel существовало как в голландском, так и в средненижненемецком языках. Обувь на завязках называли Pantuffel. Это понятие встречается и в итальянском - раntоfоlа.

  • Ремонт

    Немецкие слова в русском языке, о которых вы не подозревали

    Шпатлевка

    Как писать правильно: шпатлевка или шпаклевка? В любом случае, слово происходит от немецкого Spatel, что обозначает лопатку для перемешивания и растирания различных веществ.

  • Наездники

    Немецкие слова в русском языке, о которых вы не подозревали

    Рейтузы

    Неожиданно, но рейтузы тоже заимстованы из немецкого языка. Только словом Reithosen в Германии называют обтягивающие брюки для верховой езды, а не трикотажные штаны с тесемкой, охватывающей ступню.

  • Призрак

    Немецкие слова в русском языке, о которых вы не подозревали

    Полтергейст

    Приведений, барабашек, домовых и прочую нечисть стали называть полтергейстом в начале восемнадцатого столетия. Слово, образованное от немецкого poltern (шуметь) и Geist (дух), появилось в 1714 году после того, как в Дортмунде на дом некоего Бертольда Герстмана внезапно обрушился град камней из соседнего сада.

  • Спутник

    Немецкие слова в русском языке, о которых вы не подозревали

    Русские слова в немецком

    Есть, конечно, слова в русском языке, которые перешли в немецкий. В основном это слова уже нового времени. Например, Wodka (водка) Sputnik (спутник), Perestroika (перестройка), Glasnost (гласность), Kalaschnikow (автомат Калашникова) и другие. На фотографии : "Спутник-2", второй космический аппарат, на котором в 1957 году на орбиту Земли была выведена собака Лайка.

    Автор: Ксения Сафронова


Контекст

Университеты в Германии: что важно знать о подготовительных курсах

Для абитуриентов из России, Беларуси, Украины, которые планируют поступать в немецкий вуз, колледж довузовской подготовки может быть обязательным условием.  

Россиян выгоняют? Что на самом деле происходит в университетах Германии

На фоне войны России против Украины можно услышать опасения, что россиянам в Германии не рады, что их заявки на учебу и стипендию отклоняют, а тех, кто уже зачислен в вуз, отчисляют. DW узнала, так ли это.  

Немецкие стипендии для ученых из Украины: пять способов получить помощь

Ученые, вынужденные бежать от войны в Украине, могут получить финансовую поддержку для продолжения своей работы в Германии. Куда обращаться и что следует учесть - DW собрала важную информацию.  

Как поступить в немецкий вуз: пять главных фактов об учебе в Германии

Сколько стоит учеба в немецком вузе? Как найти подходящий университет и стипендию? Обязательно ли для поступления знать немецкий язык? DW собрала ответы на самые популярные вопросы.  

Украинским беженцам упростили поступление в вузы Германии

Наличие школьного аттестата - одно из обязательных условий для учебы в немецком университете. Для тех, кому пришлось бежать от войны в Украине, в Германии сделали исключение.  

Гете-Институт координирует помощь деятелям культуры из Украины

Координаторы Гете-Института и организации Artists at Risk свяжут бежавших от войны украинских деятелей культуры с организациями в Германии, предлагающими стажировки, стипендии и арт-резиденции.  

Что ждет студентов из Украины и России в немецких вузах

Дополнительные учебные места, стипендии, языковые курсы и трудовые договоры, - немецкие университеты выражают свою солидарность с Украиной и организуют помощь для тех, кто страдает от войны. DW поговорила с тремя вузами.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Война в Украине разорвала научные связи между Германией и Россией  

Почему стоит учить немецкий  

Как готовятся к экзаменам немецкие студенты  