Российские студенты отчасти лишены возможности сдавать языковые экзамены

"Медиазона" сообщила о запрете на сдачу экзамена TOEFL для граждан РФ. Позднее организаторы экзамены заявили, что с 4 августа граждане России и Беларуси смогут сдавать экзамен TOEFL либо онлайн, либо в других странах. "Это был шок, - так прокомментировала новость про экзамены по английскому языку в интервью DW Полина Кордик, основательница и руководитель школы Polina Kordik School of English. - Я видела, что в итоге решение было изменено, но сам факт того, что такие новости появляются, очень печален".

Языковые сертификаты в России: вакуум и растерянность

У онлайн-школы Полины Кордик - статус Official Cambridge Preparation Centre, это официальное признание Кембриджским университетом эффективности и результативности программы подготовки к кембриджским экзаменам по английскому языку. С февраля 2022 года для Полины и ее преподавательского состава многое изменилось.

Полина Кордик, основатель и руководитель Polina Kordik School of English

"События развивались очень медленно и неоднозначно, - вспоминает руководитель школы. - Не было такого момента, в который бы мы проснулись и узнали, что кембриджских экзаменов больше нет в России. В марте Кембриджское представительство в России выпустило заявление, что они временно приостанавливают регистрацию в связи с техническими сложностями, это была максимально мягкая формулировка. Я так и донесла это до наших студентов. В тот момент мне говорили, что решение будет, причем буквально через пару недель. Мы провели март в ожидании. Но мы так до сих пор ничего и не знаем. Не было сообщений, что кембриджские экзамены уходят или прекращают работу, просто все это повисло в воздухе".

В таком информационном вакууме оказались не только преподаватели, но и ученики языковых школ. Возможность сдать кембриджский экзамен осталась, но за пределами РФ. "Некоторые из наших учеников поехали в Турцию, Армению, Казахстан, и они успешно зарегистрировались, сдали экзамен и получили сертификаты. Такие случаи есть, их не так уж и мало", - рассказывает Полина Кордик.

По ее словам, среди учеников чувствуется растерянность. К Полине регулярно обращаются за информацией. "Люди пытаются что-то делать, сдают экзамены, ищут пути записаться на программы, хотя все усложнилось. Они не хотят отчаиваться и не хотят признавать, что живут теперь без доступа к международному образованию ", - говорит преподаватель английского языка.

О возможности проводить экзамен онлайн Полина Кордик отзывается скептически: "Онлайн такие экзамены не проводятся, невозможно обеспечить все необходимые условия. Экзамен проходит в течение всего дня. У Кембриджа есть два вида экзамена. Один пишется на бумаге, другой - на компьютере, но это не ваш компьютер, а тот, который стоит в тестовом центре, который специально для этого настроен. В каждой экзаменационной комнате есть человек, который следит за тем, что на столах нет шпаргалок, нет телефонов, что у человека нет доступа к словарям и прочим вспомогательным материалам. Именно поэтому обеспечить такие условия дома практически невозможно".

В апреле 2022 года школа Полины Кордик в Санкт-Петербурге приняла решение создать свой собственный экзамен. Как отмечает основательница школы, для нее это было вынужденным решением, и она очень надеется на то, что оно будет временным. А пока ее школа, как и многие другие официальные центры по подготовке к кембриджским сертификатам, продолжает жить в информационном вакууме. "Никаких уведомлений мне не присылали. Раньше я всегда получала рассылку для центров подготовки, но больше я ее не получаю - ни от российского представительства, ни от самого Кембриджа", - говорит Полина Кордик.

DW направила запрос в российское представительство Департамента экзаменов по английскому языку в России, Беларуси, Армении и странах Центральной Азии и получила такой ответ: "На настоящий момент деятельность авторизованных центров на территории Российской Федерации и Республики Беларусь приостановлена. Эта вся информация, которую мы как представительство уполномочены сообщать нашим клиентам и партнерам".

Ситуация с немецкими языковыми сертификатами

TOEFL и кембриджские сертификаты нужны иностранным студентам, поступающим в вузы в англоязычных странах. Это базовое требование для абитуриентов. Аналогичная ситуация и с немецкими университетами.

Для поступления в немецкий вуз необходим сертификат, подтверждающий знания немецкого языка (DSH, Test DaF или сертификат Гёте-Института). От иностранного абитуриента в Германии требуют подтвердить знания немецкого и/или английского языков (в зависимости от специальности) как минимум на уровне B2. Для этого необходимо сдать языковой экзамен. Главным сертификатом, позволяющим иностранным студентам получать высшее образование в Германии и вести научную деятельность, является TestDaF. Сертификат, выданный после сдачи этого экзамена, признается во всех вузах Германии.

ТестДаФ является самым важным экзаменом по языку для желающих обучаться в Германии. Сдать языковые экзамены российские студенты могут и в России. Одним из учебных центров, организующих курсы немецкого, является Гёте-Институт. DW обратилась в языковой отдел московского филиала Гёте-Института, чтобы прояснить, как изменилась ситуация с февраля 2022 года.

Ульрике Вюрц (Ulrike Würz), заместитель директора Гёте-Института в Москве и руководитель языкового отдела, в интервью DW подчеркнула, что каждый, кто хочет получить языковой сертификат, может в обычном порядке сдать экзамен в представительствах Гёте-Института в России или в языковых центрах, которые являются его партнерами. "Это по-прежнему возможно, никаких ограничений в данной сфере не существует", - заявила Ульрике Вюрц. Записаться на сдачу языкового экзамена можно онлайн на сайте Гёте-Института, а также в более чем 20 языковых центрах. Как отмечают в языковом отделе Гёте-Института в Москве, после регистрации клиенту высылается счет, который можно оплатить внутри РФ. Что касается интереса к языковым курсам и экзаменам, то в Гёте-Институте наблюдают сохранение спроса на высоком уровне.

Ульрике Вюрц убеждена в том, что смысл сдавать языковой экзамен есть всегда. Даже если в планах нет обучения в немецком вузе, языковой сертификат остается преимуществом для соискателя в России, так как работодатели ценят это. Что касается сотрудничества с языковыми центрами, то оно продолжается. Все партнеры аккредитованы и работают по стандартам качества Гёте-Института.

"На данный момент Гёте-Институт в России не проводит публичные мероприятия. Но мы проводим курсы немецкого языка, и каждый может сдать экзамен. Мы хотим оставить и в будущем эту возможность для тех, кто изучает немецкий язык и собирается сдавать экзамен на один из сертификатов Гёте-Института", - говорит Ульрике Вюрц.

Такая благоприятная ситуация, как в случае с сертификатами Гёте-Института, сложилась далеко не у всех. DW обратилась в штаб-квартиру TestDaF-Института. ТестДаФ-Институт является научным учреждением. Его главными принципами являются централизованное создание тестов, проверка заданий и оценка экзаменов. Мы задали вопрос: "Могут ли учащиеся в России по-прежнему беспрепятственно сдавать экзамены?"

Ответ пришел следующий: "К сожалению, нет. Из-за прекращения почтового сообщения, что стало одной из санкционных мер, в данный момент невозможно пересылать в Россию документы для проведения тестирования, которые по причине повышенных требований безопасности должны пересылаться в печатном виде. В связи со сложившейся ситуацией мы, как и в случае с TOEFL, можем проводить наши экзамены TestDaF и TestAS, если такое вообще возможно, только в цифровом формате. Здесь тоже есть свои сложности. Во-первых, не все центры оснащены технически для обеспечения необходимых условий для проведения онлайн-экзамена. Вторая проблема - ограничения возможностей осуществления оплаты. Оплата экзамена - TestDaF и TestAS, как правило, происходит сразу после регистрации на экзамен. Соответствующая сумма снимается с кредитной или другой банковской карты клиента. Российские банки в значительной мере отрезаны от международной системы платежей. В связи с этим у большинства желающих сдать языковой экзамен больше нет возможности подтвердить свою регистрацию платежом. Совместно с нашими тестовыми центрами мы ищем новые пути и решения, чтобы обеспечить возможность сдачи экзамена заинтересованным школьникам и студентам. Поэтому на данный момент экзамен можно сдать только в наших лицензированных тест-центрах, если соблюдены все технические условия и есть возможность внести оплату за экзамен. Как правило, это можно сделать в Гёте-Институте и языковых центрах. Другой вариант - сдача экзамена в другой стране".

Что будет дальше происходить с языковыми сертификатами?

В TestDaF-Институте в Бохуме отметили, что находятся в постоянном контакте со своими партнерскими центрами в России. Спрос на языковые сертификаты в России - один из самых высоких в мире. Какого-то резкого спада в нынешней ситуации пока не наблюдается.

Полина Кордик уверена, несмотря на все происходящее, очень важно поддерживать связи в сфере образования. А пока она и весь состав преподавателей будут продолжать заниматься своим любимым делом и надеяться на перемены к лучшему.

В g.a.s.t./Институте TestDaF в Бохуме на вопрос о том, как политическая ситуация отразилась на судьбе студентов из России, ответили так: "Из-за политической ситуации сотрудничество с государственными учреждениями и близкими к государству организациями в значительной мере в России было заморожено. Мы поддерживаем возможность осуществления проектов и мер, которые адресованы частным лицам, особенно - российским школьникам, студентам, преподавателям немецкого языка. Таким образом сохраняется возможность поддержки студентов государственных вузов и дальше. В отношении российских учащихся в Германии не существует никаких ограничений, и они могут продолжать свое обучение. В самой России предложение по сдаче TestDaF и TestAS ограничено по озвученным уже выше причинам. Учащиеся могут сдать TestDaF и TestAS также в Германии или в любой другой стране".

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