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Российский дом культуры и науки в Берлине
Российский дом культуры и науки в БерлинеФото: Schoening/imageBROKER/picture alliance
ПолитикаГермания

Почему РФ заблокировала счета Гете-Института

Владимир Есипов
12 апреля 2023 г.

Немецкий культурный центр в России не может принимать оплату за курсы немецкого - его счета заблокированы. МИД РФ утверждает, что это ответ на санкции против Российского культурного центра в Берлине.

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Семиэтажная бетонная коробка на фешенебельной улице Фридрихштрассе была  построена в середине 1980-х. Надпись над входом гласит Russisches Haus - "Русский дом". Российский дом культуры и науки в Берлине - самый большой центр по продвижению русской культуры если не во всем мире, то в Европе точно. Еще пять лет назад здесь презентовали Россию как страну-хозяйку Чемпионата мира по футболу: современную, открытую, доброжелательную. Медленно, но верно преодолевающую стереотипы о медведях, балалайках и угрозах своим соседям.

Но нападение на Украину изменило отношение не только к российскому руководству и армии, но и к российской культуре. "Русский дом" начали забрасывать яйцами, и его руководство по соображениям безопасности решило его временно закрыть.

Санкции ЕС против "Россотрудничества"

Летом 2022-го Евросоюз ввел санкции против "Россотрудничества" - федерального агентства по международному культурному обмену, в ведении которого находится "Русский дом". Однако в сентябре "Русский дом" заново открылся, с усиленными мерами безопасности, сокращенной программой и подчеркнутым молчанием о событиях в Украине.

"Русский дом" в Берлине открылся в сентябре 2022 года после полугодовой паузыФото: Schoening/Bildagentur-online/picture alliance

В конце 2022 года в берлинские газеты просочилась информация о том, что городская прокуратура расследует факты возможного нарушения санкционного режима ЕС и что счета "Русского дома" заблокированы. В январе 2023 авторитетное информационное агентство Reuters опубликовало расследование предполагаемых связей "Русского дома" с российскими спецслужбами и финансировании поездок в Россию немецких пророссийских активистов.

Стена молчания вокруг следствия против "Русского дома"

Прокуратура Берлина в ответ на запрос DW отказалась от каких-либо комментариев о ходе расследования в отношении "Русского дома", обосновывая отказ стандартной фразой, что информация может навредить следствию.

Немецкая культура в России: санкции против Гете-Института затрудняют его работу, но не блокируют ее
Немецкая культура в России: санкции против Гете-Института затрудняют его работу, но не блокируют ееФото: ITAR-TASS/IMAGO

В конце января 2023-го представительница МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге в Москве, что Россия примет аналогичные меры в отношении Гете-Института, если власти Германии не разблокируют счета "Русского дома". И спустя два месяца по распоряжению Центробанка счета Гете-Института действительно оказались заблокированы. Информацию об этом в немногословных комментариях 31 марта подтвердили как МИД ФРГ, так и сам институт. Однако ни МИД, не Гете-Институт не стали делать прогнозов, сможет ли немецкий культурный центр продолжить работу в России, указав лишь, что филиалы института в Москве, Петербурге и Новосибирске открыты.

"Русский дом"  в Берлине не впервые оказывается в центре внимания в связи с войной в Украине. Осенью 2022-го полторы сотни украинских активистов устроили шумную акцию протеста у входа в здание- в рамках шуточного "референдума" они провели голосование за передачу здания Украине. Большинство, естественно, проголосовали за. Но шутки закончились, когда были заблокированы счета.

Внутри "Русского дома": выставок больше, чем посетителей

На входе - экзотические для Германии рамки металлоискателей и рентгены как в аэропорту для проверки ручной клади. Охранники скучают, посетителей мало, популярность русской культуры после 24 февраля 2022 заметно упала. В здании проходит одновременно пять выставок - может показаться, что количество выставок превышает количество посетителей. Кинозал пустой, сайт "Русского дома" не открывается.

"К сожалению, это очередная эскалация, которая мало кого удивляет, - комментирует ситуацию с блокировкой счетов Гете-Института депутат бундестага от социал-демократов и член парламентского комитета по культуре и СМИ Хельге Линд (Helge Lindh), - очевидно, что это ответ на следствие в отношении "Русского дома".

В России Гете-Институт работает с 1992 года в здании бывшего посольства ГДР в Москве
В России Гете-Институт работает с 1992 года в здании бывшего посольства ГДР в МосквеФото: Fabian Sommer/dpa/picture alliance

"Есть основания полагать, что "Русский дом" - не просто учреждение демократического культурного обмена, но и тесно связано с политической стратегией правительства РФ, которое ведет агрессивную войну. Но и до войны была целенаправленная стратегия, направленная на использование культурной политики, а частично и исторической памяти для достижения определенных целей. Казалось бы малозаметные культурные мероприятия использовались в пропагандистских целях", - говорит Линд.

И, как ни печально, одним из результатов войны стало растущее неприятие в общественном мнении западных государств страны-агрессора в целом и ее культуры в частности. Несмотря на всю ее удаленность от политики.

"Я боюсь, что мы находимся в драматической дилемме, - говорит Хельге Линд. - мы не преследуем цель наказать всех людей искусства из России, подозревая их в сотрудничестве с режимом. С другой стороны, есть те, кто демонстрирует пропагандистские цели своей работы или открыто поддерживают Путина и тут я могу понять, что с ними разрываются договоры. Разумеется, что немало людей выступает против войны. Но нельзя игнорировать факт, в ситуации преступной войны политизируется все. Мы видим это и на примере спорта".

На момент сдачи этого текста счета Гете-Института в России были заблокированы. Руководство "Русского дома" отказало DW в комментарии к этой статье.

Смотрите также:

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