Сотни госслужащих ФРГ вынуждены покинуть Россию

Число дипломатов и преподавателей Гете-Институтов резко сократилось после того, как Москва ввела ограничения для германского присутствия в России, сообщили в МИД ФРГ.

Россию вынуждены покинуть несколько сотен государственных служащих Германии, в том числе дипломаты, преподаватели и другие сотрудники Гете-Институтов, пишет в субботу, 27 мая, газета Süddeutsche Zeitung (SZ). В МИД ФРГ в ответ на запрос газеты сообщили, что в связи с сокращением присутствия российских разведывательных служб в Германии МИД России в апреле решил ввести верхнюю границу для численности сотрудников германских зарубежных представительств и посреднических организаций в России. Этот установленный Москвой предел, который будет действовать с начала июня нынешнего года, "требует большого сокращения нашего присутствия в России во всех сферах", пояснили в министерстве.

По данным SZ, речь идет о "трехзначном числе от малой до средней величины", то есть примерно от 100 до 500. В первую очередь уехать из России придется преподавателям Немецкой школы в Москве и "значительному числу" сотрудников Гете-Институтов. В итоге в РФ останутся около 350 представителей Германии.

Взаимное ограничение числа сотрудников представительств РФ и ФРГ

Как отмечает агентство dpa, на фоне возросшей напряженности в отношениях между двумя странами Россия и Германия за последнее время неоднократно высылали дипломатов друг друга. Сейчас ряды сотрудников взаимных представительств стран "сильно поредели", а услуги для немецких граждан в РФ были ограничены или их предоставление связано с более долгими сроками ожидания, например при выдаче документов, говорится в сообщении. Подчеркивается, что ситуация существенно осложнилась посла начала войны России против Украины.

"В связи с этим односторонним, необоснованным и непонятным решением (российских властей. - Ред.) правительству ФРГ сейчас важно обеспечить минимальное присутствие в России сотрудников посреднических организаций и в то же время сохранить там свое дипломатическое присутствие", - цитирует Süddeutsche Zeitung МИД Германии. "Учитывая этот верхний предел (числа госслужащих ФРГ в России. - Ред.), в отношении российского присутствия в Германии правительство ФРГ будет следить за тем, чтобы здесь соблюдалось действительно подлинное равновесие", - добавили в министерстве.

Смотрите также: