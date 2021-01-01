5 лет новогодним беспорядкам в Кельне: что изменилось с тех пор

Новогодняя ночь 2016 года в Кельне, когда сексуальным домогательствам подверглись сотни женщин, стала поворотной точкой, во многом изменившей миграционную политику и отношение к беженцам в ФРГ. Что произошло за последние пять лет и как немецкие власти отреагировали на резонансные события?

Что произошло в ночь на 1 января 2016 года?

Вначале все выглядело как обычно: 31 декабря 2015 года на площади перед вокзалом и собором в Кельне горожане традиционно встречали Новый год петардами и фейерверком. Однако затем в толпу празднующих затесалась большая группа молодых людей. Они вели себя неадекватно и агрессивно, многие были в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

После событий в Кельне в полицию было подано более 1200 заявлений

Молодые люди стали бросать петарды в толпу, а затем начали приставать к женщинам. Группы молодых мужчин в 20-40 человек окружали жертв, вырывали у них сумки, отбирали смартфоны. Все это сопровождалось грубыми сексуальными домогательствами. Сил полиции оказалось недостаточно, чтобы навести порядок: правоохранители практически стали беспомощными свидетелями царившего хаоса.

Вскоре после новогодних событий пострадавшие начали обращаться в полицию с жалобами на кражи и сексуальные домогательства. В общей сложности было подано 1210 заявлений. В 511 из них сообщалось о преступлениях сексуального характера: в 28 случаях речь шла об изнасиловании или попытке его совершить. Пострадавшие и свидетели описывали преступников как молодых мужчин "североафриканской" или "арабской" внешности в возрасте от 18 до 35 лет, не говорящих по-немецки.

От беспорядков в Кельне выиграли правые популисты

События в Кельне вызвали широкий резонанс далеко за пределами ФРГ. Некоторые политики не преминули воспользоваться данным инцидентом в собственных целях.

Дональд Трамп

Так, в ходе своей предвыборной кампании действующий глава Белого дома Дональд Трамп резко критиковал миграционную политику в Европе, называя ситуацию с беженцами в ЕС полным хаосом. Президент США не раз ссылался на "побоище в Кельне", требуя закрыть американские границы для людей, не имеющих разрешения на легальное пребывание в США.

В самой Германии кельнские события также вызвали мощную дискуссию на такие темы, как религия, этническое происхождение и расизм. Многие стали критиковать политику канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel), которая в августе 2015 году распорядилась пустить в страну десятки тысяч беженцев, застрявших в Венгрии. В результате в 2015 году в ФРГ было подано около миллиона, а в 2016 году - еще 750 000 ходатайств о предоставлении убежища.

"Нет - исламизации": предвыборный плакат АдГ в Берлине, 2017 год

От растущего недовольства курсом Меркель в немецком обществе, в первую очередь, выиграли популисты из партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), известной своей антимиграционной и антиисламской риторикой. Ее популярность стала стремительно расти - в особенности, на востоке страны. По итогам парламентских выборов 2017 года АдГ стала крупнейшей оппозиционной фракцией в бундестаге.

В Германии ввели правило "нет значит нет"

Чтобы успокоить общественность, Ангела Меркель выразила возмущение происшедшим в Кельне, и потребовала "жесткой реакции правового государства".

После событий в Кельне в ФРГ облегчили процедуру выдворения мигрантов

И она последовала. В 2016 году в ФРГ ужесточили миграционное законодательство. Из Германии стало проще высылать иностранных граждан, совершивших такие правонарушения, как нанесение телесных повреждений, преступления на сексуальной почве и серийные кражи. Кроме того, была упрощена и процедура отказа иностранцам в предоставлении убежища.

В ФРГ стали строже караться и преступления сексуального характера. В 2016 году был принят закон, согласно которому сексуальное действие считается изнасилованием даже в том случае, если жертва не оказывает активного сопротивления. В Уголовном кодексе Германии отныне действует принцип "нет значит нет". Наказание должно применяться и тогда, когда жертва словами или жестами демонстрирует, что не дает согласия на половой акт. Немецкие власти также ввели ответственность за "сексуальное домогательство" - она распространяется на лиц, пристающих к женщинам.

Полиции и СМИ разрешили называть гражданство подозреваемых

Кроме того, были изменены и положения немецкого Кодекса журналистов. Согласно документу, условием для указания этнической принадлежности подозреваемых в совершении преступлений теперь является "обоснованный общественный интерес". Ранее таким условием являлось "оправданное отношение к делу".

Херберт Ройль

В свою очередь министр внутренних дел земли Северный Рейн - Вестфалия Херберт Ройль (Herbert Reul) пошел еще дальше и объявил, что местные правоохранительные и следственные органы впредь будут обязаны называть в пресс-релизах гражданство предполагаемых преступников. По словам главы МВД, это будет препятствовать распространению слухов и лишит благодатной почвы для деятельности экстремистские группы.

Указание гражданства может привести к стигматизации мигрантов

Поводом для нововведений стала критика освещения в СМИ беспорядков в Кельне. В местной полиции и СМИ далеко не сразу сообщили, что подобные действия совершали преимущественно выходцы из Северной Африки: в итоге правоохранителей и журналистов упрекнули в замалчивании фактов в угоду политкорректности.

Обвиняемый в нападениях в Кельне в зале суда, 2016 г.

Впрочем, решению публиковать данные о происхождении предполагаемых преступников в пресс-релизах рады далеко не все. Профессор Полицейской академии в Гамбурге, социолог Рафаэль Бер (Rafael Behr) опасается, что это может привести к стигматизации людей с миграционными корнями и распространению этнических стереотипов.

В общей структуре преступности такие факторы как гражданство и национальность имеют второстепенное значение: многое нельзя объяснить только этнической принадлежностью. Роль играют также такие факторы, как безработица, социальная среда и низкий уровень образования, подчеркивает эксперт в интервью DW.

Два обвинительных приговора за сексуальные домогательства

Но чем же в итоге закончились беспорядки в Кельне? Несмотря на более тысячи поданных заявлений, установить личности правонарушителей и собрать доказательства оказалось крайне сложной задачей. В общей сложности было заведено лишь 290 уголовных дел. Из них до суда довели лишь 37: их фигурантами в основном стали граждане таких стран, как Алжир, Марокко и Ирак.

В 32 случаях подозреваемых признали виновными - в основном в совершении краж или аналогичных преступлений. Между тем за сексуальные домогательства вынесено лишь два обвинительных приговора. Обоих виновных - 21-летнего гражданина Ирака и 26-летнего уроженца Алжира - приговорили к одному году лишения свободы условно.

Как бы то ни было, местные власти сделали все для того, чтобы события новогодней ночи 2016 года в Кельне больше не повторялись - резко увеличили число патрулей на улицах, установили новые камеры видеонаблюдения и приняли целый ряд других мер. А в конце 2020 года на улицах города будет еще спокойнее - на этот раз из-за ограничений, введенных в связи с пандемией.

Смотрите также: