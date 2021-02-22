 Главы МИД Польши и Украины призвали Байдена покончить с ″Северным потоком - 2″ | Новости из Германии о Европе | DW | 22.02.2021

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Европа

Главы МИД Польши и Украины призвали Байдена покончить с "Северным потоком - 2"

В комментарии Politico Збигнев Рау и Дмитрий Кулеба назвали "Северный поток - 2" инструментом внешней политики Москвы и призвали не рассматривать его только как проект Германии и РФ.

Президент США Джо Байден

Джо Байден

Министры иностранных дел Польши и Украины Збигнев Рау и Дмитрий Кулеба обратились к администрации Соединенных Штатов с просьбой принять меры для предотвращения дальнейшего строительства газопровода "Северный поток - 2" ("СП-2"). "Мы призываем президента США Джо Байдена использовать все имеющиеся в его распоряжении средства, чтобы не допустить завершения проекта", - заявили они в комментарии, опубликованном в понедельник. 22 февраля, в издании Politico.

По их словам, главным аспектом проекта Nord Stream 2 является не обеспечение энергетической безопасности Германии. Он является инструментом российских властей, применяемым для срыва процесса интеграции стран Восточной Европы в западные структуры, уверены министры. "Россия использовала все имеющиеся в ее распоряжении рычаги, чтобы если не повернуть этот процесс вспять, то по меньшей мере значительно его нарушить. При этом Москва обратилась к одному из мощнейших орудий - зависимости своих соседей от энергоснабжения, особенно от поставок природного газа", - говорится далее.

Поставки газа как инструмент российской политики

При этом Рау и Кулеба напомнили, что в 2006 и 2009 годах "Россия воспользовалась своим статусом единственного поставщика и прекратила без какой-либо причины или объяснения поставки природного газа Украине". При этом из-за важности украинской газотранспортной инфраструктуры последствия данного решения ощутили все остальные страны Европы, указали они.

"Так в России родилась идея "Северного потока" - газопровода, проложенного по дну Балтийского моря напрямую из России в Германию в обход Центральной Европы. Когда новый трубопровод был введен в эксплуатацию в 2011 году, его рекламировали как инструмент для диверсификации поставок природного газа в Европу. На самом деле "Северный поток" был разработан, чтобы подорвать энергетическую безопасность Европы", - подчеркнули министры.

Рау и Кулеба призвали не рассматривать "СП-2" через призму отношений двух стран

По их словам, в разрешении данной проблемы Вашингтон остается критически важным игроком. "Необходимо опровергнуть утверждения о том, что "Северный поток - 2" стал "слишком большим" и что его просто необходимо завершить", - призвали они. Главы внешнеполитических ведомств "твердо убеждены, что подобные проекты нельзя рассматривать узко через призму двусторонних отношений, а вместо этого следует подходить к более широкой перспективе интересов и безопасности Европы в целом.

"На карту поставлено многое, но путь вперед по-прежнему в наших руках. Самодержавные правители в Кремле и в других местах могут и должны нести ответственность. Запад, возглавляемый Соединенными Штатами, не может позволить себе отступить перед лицом шантажа, который противоречит всему, за что мы выступаем", - указывается далее.

Строительство "Северного потока - 2"

Работы по укладке труб "Северного потока - 2" после годичного перерыва возобновились в декабре 2020 года. В январе Федеральное ведомство Германии по морскому судоходству и гидрографии разрешило дальнейшее строительство газопровода в водах ФРГ, но немецкие экологи опротестовали выдачу документа. Действие разрешения временно приостановлено. По заявлениям компании-оператора"Северного потока - 2", проект готов примерно на 95 процентов. Для его завершения осталось уложить 120 километров в водах Дании и около 28 километров в водах Германии.

Строительство "Северного потока - 2" вызвало бурные дискуссии в ряде стран. В Соединенных Штатах считают, что он сделает Европу зависимой от российского газа. После резонансного отравления российского оппозиционера Алексея Навального в Германии и Европе начались дискуссии о возможном введении санкций, затрагивающих строящийся газопровод.

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    Автор: Андрей Гурков


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