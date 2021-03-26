 ″Родственник, ставший врагом″. Почему ссорятся Украина и Беларусь? | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 26.03.2021

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Беларусь

"Родственник, ставший врагом". Почему ссорятся Украина и Беларусь?

Отношения Минска и Киева ухудшаются, признают аналитики, указывая на последний пример: за неделю Беларусь и Украина сообщили о двух выявленных шпионах. В чем причина и чего ожидать далее?

Лукашенко и Зеленский пожимают друг другу руки

Еще так недавно Лукашенко и Зеленский проводили теплые встречи, октябрь 2019 года

Отношения Беларуси и Украины с лета 2020 года ухудшаются, в один голос говорят эксперты, опрошенные DW. Достаточно посмотреть хотя бы на события последней недели, указывают они. Гостелеканал "Беларусь 1" 24 марта показал фильм, в котором рассказывалось, что в рядах белорусской милиции действовал шпион - подполковник МВД Станислав Лупоносов, который, как утверждалось, передавал секретную информацию инициативе BYPOL, а потом сбежал в Украину.

Накануне украинская контрразведка задержала гражданина РБ, которого подозревают в шпионаже. По данным пресс-службы СБУ, задержанный действовал с целью организации провокаций и создания поводов для обвинений Украины в якобы имеющих место поставках оружия для дестабилизации ситуации в Беларуси.

В тот же день 23 марта у украинского посольства в Минске прошла акция сторонников Александра Лукашенко, которые скандировали лозунги: "Руки прочь от Беларуси", "Майдан не пройдет" и "Зеленский - враг украинского народа". Известно, что такого рода акции в Беларуси не проходят без благословения властей. Куда идут белорусско-украинские отношения, и окажется ли Киев в одном лагере с Вильнюсом и Варшавой, за полгода превратившихся едва ли не в главных противников Минска?

"Лукашенко переводит Украину в разряд врагов"

Александр Лукашенко долгие годы оставлял украинскую дверь открытой, не делая шагов, которые власти в Киеве могли бы трактовать как враждебные. За 26-летний период его правления в Беларуси, в Украине в президентском кресле побывали уже четыре человека, которые с разным энтузиазмом в целом все же стремились сохранить нормальные связи с Минском. После президентских выборов в Беларуси в августе прошлого года тональность и характер заявлений заметно изменились. За ними последовали действия. Что же их стимулировало?

Мартин Шён-Чанишвили

Мартин Шён-Чанишвили

Сейчас и Украина, и Беларусь в сложной внутриполитической ситуации, когда велик соблазн и вероятность разделить всех соседей на друзей и врагов, констатирует немецкий эксперт по Восточной Европе, публицист Мартин Шён-Чанишвили (Martin Schoen-Chanishvili). Кроме того, добавляет он, есть общий стратегический фон для такого тренда: "Украина находится де-факто в ситуации войны в Донбассе, где ее противник, как уверены в Киеве, - Россия. Внутри страны президент Зеленский пошел на серьезные шаги в борьбе с российским влиянием и продолжил курс на вступление в НАТО. При этом Москва - главный союзник белорусских властей, которые от РФ сейчас сильно зависят".

"Похоже, Лукашенко переводит Украину в разряд врагов. Киев не признал его в качестве президента, присоединился к западным санкциям, а президент Зеленский язвительно прошелся по адресу Лукашенко, что того явно зацепило", - перечисляет в интервью DW причины для недовольства белорусского лидера эксперт по внешней политике из Минска Андрей Федоров.

Вручение представителям белорусской оппозиции премии Сахарова в Европарламенте

Вручение представителям белорусской оппозиции премии Сахарова в Европарламенте

А в Киеве указывают на международный контекст. "Официальные отношения двух стран в подвешенном состоянии, контактов и прямого общения нет. Украина ориентируется на зарубежных партнеров и в большинстве случаев присоединяется к заявлением и санкциям ЕС (против Беларуси. - Ред.). Даже если бы Зеленский захотел возобновить диалог с Лукашенко, то Киев бы настойчиво попросили одуматься", - поясняет DW содиректор программ внешней политики и международной безопасности киевского Центра Разумкова Алексей Мельник.

Россия - единственный союзник Лукашенко?

Между тем Павел Усов, глава варшавского Центра политического анализа и прогноза, считает, что белорусские власти используют Украину как фактор для развязывания репрессий внутри страны, обвиняя в дестабилизации ситуации в РБ. Ранее, по мнению Усова, резкие выпады были направлены лишь против Польши и Литвы: "Таким образом Лукашенко создает картину осажденной крепости, когда вокруг Беларуси - одни враги, за исключением единственного союзника - России".

С помощью такой агрессивно провокационной риторики Лукашенко, указывает эксперт, пытается, с одной стороны, "продать части того электората, который еще остался у него, версию, что кризис в стране вызван не выборами, а действиями внешних сил". И поэтому "необходима мобилизация, чуть ли не с введением военного положения". С другой стороны, продолжает Усов, адресатом является Россия: "Ее Лукашенко хочет убедить в том, что Беларусь отстаивает интересы Москвы на своих рубежах. Поэтому Кремль и далее должен его поддерживать, иначе в Минске произойдет "цветная революция", а потом придет черед Москвы".

Минск и Киев дружили не всегда

Отношения между Минском и Киевом, напоминает Усов, уже однажды на какое-то время портились - после "оранжевой революции" новый президент Украины Виктор Ющенко сначала занял довольно жесткую позицию в отношении режима Лукашенко, встреч на высоком уровне не было фактически до 2009 года. По словам эксперта, весной 2014 года Лукашенко был приглашен на инаугурацию президента Порошенко, съездил в Киев и после начала конфликта в Донбассе попытался использовать украинский фактор для разморозки отношения с Западом.

Александр Лукашенко и Петр Порошенко

Александр Лукашенко ездил в Киев на инаугурацию президента Петра Порошенко

Лукашенко, отмечает Андрей Федоров, дорожил связями с Украиной, когда существовала напряженность в отношениях Минска с Москвой. Сейчас такая необходимость исчезла, поскольку "Беларусь в политическом плане оказалась на стороне РФ". Со своей стороны Шён-Чанишвили видит особую роль Украины среди соседей Беларуси, которую Киеву, вероятно, удастся сохранить: "Все-таки Литва и Польша - это члены ЕС и НАТО. Вильнюс и Варшава открыто поддерживают белорусскую оппозицию, ряд ее лидеров там обосновались. Едва ли действия Украины тут по значимости можно сравнить с активностью польских и литовских властей".

По данным администрации президента Украины, Зеленский и Лукашенко последний раз встречались в октябре 2019 года, а последний раз говорили по телефону еще до выборов в Беларуси. Вскоре после них и началось похолодание в отношениях. Да, они стали ухудшаться не вчера - вспомним дело так называемых "вагнеровцев" и досмотр личного автомобиля украинского посла при пересечении им границы с Беларусью, соглашается в интервью DW немецкий эксперт Мартин Шён-Чанишвили. В октябре 2020-го Владимир Зеленский демонстративно отказался от участия в Третьем форуме регионов Украины и Беларуси, который планировали провести в Гродно.

Задержание так называемых вагнеровцев под Минском

Задержание так называемых "вагнеровцев" под Минском показали по белорусскому телевидению

А в декабре Александр Лукашенко рассказал о "тоннах оружия", которое через Украину якобы везла в Беларусь "группа Николая Автуховича". И обвинил Украину во вмешательстве в дела Беларуси, поведав, что в Киеве создан центр, в котором работают "мощнейшие спецслужбы мира", чтобы "смять Беларусь". Автуховича, задержанного несколько месяцев назад, обвинили в терроризме. "По этому делу уже арестовано 14 человек. Скорее всего, состоится большой политический процесс", - говорит Павел Усов.

Пока Лукашенко не уйдет

О перспективах отношений Минска и Москвы опрошенные DW эксперты рассуждают без особого оптимизма. Чем глубже будет кризис в Беларуси, тем хуже будут отношения с соседями, кроме России, уверен Павел Усов. "Но, я не думаю, что Лукашенко пойдет на признание "ЛНР" и "ДНР", ведь это ударит по безопасности самой Беларуси, потому что такие же "республики" могут быстро появиться в восточной части страны", - прогнозирует Усов.

Павел Усов

Павел Усов

"Минск и Киев сейчас обречены на ухудшение отношений на политическом уровне из-за существования треугольника Россия-Беларусь-Украина. Насколько нынешняя негативная динамика может быть изменена в сложившейся ситуации - большой вопрос. Не исключены какие-то шаги в этом направлении через определенное время", - надеется Шён-Чанишвили. В свою очередь, по выражению Алексея Мельника из Центра Разумкова, сегодня Украина в глазах Лукашенко в одном ряду со странами Балтии - как "бывший родственник, который стал кровным врагом". В этой связи Мельник не ожидает потепления в ближайшей перспективе.

Оно возможно лишь после того, как в Беларуси в ходе демократических выборов будет избран легитимный президент, уверен аналитик киевского Центра "Новая Европа" Сергей Солодкий. По его оценке, в Украине не были готовы к резкому дистанцированию от Беларуси, но теперь придется поставить отношения на паузу, пока не уйдет Лукашенко.

Что будет с экономическим сотрудничеством Киева и Минска?

При этом экономическое сотрудничество соседей, скорее всего, продолжится, предполагает Андрей Федоров. Однако оно, по мнению Усова, будет свертываться из-за расширения санкций против Минска: "Можно ожидать на макроуровне постепенной заморозки и экономических связей".

По этому поводу Мартин Шён-Чанишвили замечает, что в интересах Беларуси было бы продолжить сотрудничество в экономике, в рамках которого Минск - к неудовольствию многих в Москве - продает Киеву ГСМ, полученные из российской нефти, а также поставляет электроэнергию. "Неясно, продолжит ли в новых условиях России закрывать глаза на такие сделки", - уточняет немецкий эксперт.

А вот Сергей Солодкий допускает, что Александр Лукашенко в унисон российским нарративам будет пугать белорусов событиями у соседей: "Он уже долгое время формирует образ Украины как враждебной страны. Мол, посмотрите, что делается в Украине благодаря ее демократии: хаос, олигархи, бедность. Этим он и дальше будет жонглировать".

Аналитики в Киеве, кроме того, не исключают, что именно Беларусь и граница с ней могут стать для Украины "ахиллесовой пятой", которой захочет воспользоваться Россия для достижения своих геополитических целей. Поэтому они советуют украинским властям больше внимания уделить вопросам безопасности на границе с Беларусью и пересмотреть торговые отношения между странами. Тем временем президент Зеленский уже поддержал введение ограничений на импорт электроэнергии из Беларуси и России и поручил правительству законодательно оформить такие ограничения.

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    Автор: Виктория Зарянка


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