"Родственник, ставший врагом". Почему ссорятся Украина и Беларусь?

Отношения Минска и Киева ухудшаются, признают аналитики, указывая на последний пример: за неделю Беларусь и Украина сообщили о двух выявленных шпионах. В чем причина и чего ожидать далее?
Отношения Беларуси и Украины с лета 2020 года ухудшаются, в один голос говорят эксперты, опрошенные DW. Достаточно посмотреть хотя бы на события последней недели, указывают они. Гостелеканал "Беларусь 1" 24 марта показал фильм, в котором рассказывалось, что в рядах белорусской милиции действовал шпион - подполковник МВД Станислав Лупоносов, который, как утверждалось, передавал секретную информацию инициативе BYPOL, а потом сбежал в Украину.
Накануне украинская контрразведка задержала гражданина РБ, которого подозревают в шпионаже. По данным пресс-службы СБУ, задержанный действовал с целью организации провокаций и создания поводов для обвинений Украины в якобы имеющих место поставках оружия для дестабилизации ситуации в Беларуси.
В тот же день 23 марта у украинского посольства в Минске прошла акция сторонников Александра Лукашенко, которые скандировали лозунги: "Руки прочь от Беларуси", "Майдан не пройдет" и "Зеленский - враг украинского народа". Известно, что такого рода акции в Беларуси не проходят без благословения властей. Куда идут белорусско-украинские отношения, и окажется ли Киев в одном лагере с Вильнюсом и Варшавой, за полгода превратившихся едва ли не в главных противников Минска?
Александр Лукашенко долгие годы оставлял украинскую дверь открытой, не делая шагов, которые власти в Киеве могли бы трактовать как враждебные. За 26-летний период его правления в Беларуси, в Украине в президентском кресле побывали уже четыре человека, которые с разным энтузиазмом в целом все же стремились сохранить нормальные связи с Минском. После президентских выборов в Беларуси в августе прошлого года тональность и характер заявлений заметно изменились. За ними последовали действия. Что же их стимулировало?
Сейчас и Украина, и Беларусь в сложной внутриполитической ситуации, когда велик соблазн и вероятность разделить всех соседей на друзей и врагов, констатирует немецкий эксперт по Восточной Европе, публицист Мартин Шён-Чанишвили (Martin Schoen-Chanishvili). Кроме того, добавляет он, есть общий стратегический фон для такого тренда: "Украина находится де-факто в ситуации войны в Донбассе, где ее противник, как уверены в Киеве, - Россия. Внутри страны президент Зеленский пошел на серьезные шаги в борьбе с российским влиянием и продолжил курс на вступление в НАТО. При этом Москва - главный союзник белорусских властей, которые от РФ сейчас сильно зависят".
"Похоже, Лукашенко переводит Украину в разряд врагов. Киев не признал его в качестве президента, присоединился к западным санкциям, а президент Зеленский язвительно прошелся по адресу Лукашенко, что того явно зацепило", - перечисляет в интервью DW причины для недовольства белорусского лидера эксперт по внешней политике из Минска Андрей Федоров.
А в Киеве указывают на международный контекст. "Официальные отношения двух стран в подвешенном состоянии, контактов и прямого общения нет. Украина ориентируется на зарубежных партнеров и в большинстве случаев присоединяется к заявлением и санкциям ЕС (против Беларуси. - Ред.). Даже если бы Зеленский захотел возобновить диалог с Лукашенко, то Киев бы настойчиво попросили одуматься", - поясняет DW содиректор программ внешней политики и международной безопасности киевского Центра Разумкова Алексей Мельник.
Между тем Павел Усов, глава варшавского Центра политического анализа и прогноза, считает, что белорусские власти используют Украину как фактор для развязывания репрессий внутри страны, обвиняя в дестабилизации ситуации в РБ. Ранее, по мнению Усова, резкие выпады были направлены лишь против Польши и Литвы: "Таким образом Лукашенко создает картину осажденной крепости, когда вокруг Беларуси - одни враги, за исключением единственного союзника - России".
С помощью такой агрессивно провокационной риторики Лукашенко, указывает эксперт, пытается, с одной стороны, "продать части того электората, который еще остался у него, версию, что кризис в стране вызван не выборами, а действиями внешних сил". И поэтому "необходима мобилизация, чуть ли не с введением военного положения". С другой стороны, продолжает Усов, адресатом является Россия: "Ее Лукашенко хочет убедить в том, что Беларусь отстаивает интересы Москвы на своих рубежах. Поэтому Кремль и далее должен его поддерживать, иначе в Минске произойдет "цветная революция", а потом придет черед Москвы".
Отношения между Минском и Киевом, напоминает Усов, уже однажды на какое-то время портились - после "оранжевой революции" новый президент Украины Виктор Ющенко сначала занял довольно жесткую позицию в отношении режима Лукашенко, встреч на высоком уровне не было фактически до 2009 года. По словам эксперта, весной 2014 года Лукашенко был приглашен на инаугурацию президента Порошенко, съездил в Киев и после начала конфликта в Донбассе попытался использовать украинский фактор для разморозки отношения с Западом.
Лукашенко, отмечает Андрей Федоров, дорожил связями с Украиной, когда существовала напряженность в отношениях Минска с Москвой. Сейчас такая необходимость исчезла, поскольку "Беларусь в политическом плане оказалась на стороне РФ". Со своей стороны Шён-Чанишвили видит особую роль Украины среди соседей Беларуси, которую Киеву, вероятно, удастся сохранить: "Все-таки Литва и Польша - это члены ЕС и НАТО. Вильнюс и Варшава открыто поддерживают белорусскую оппозицию, ряд ее лидеров там обосновались. Едва ли действия Украины тут по значимости можно сравнить с активностью польских и литовских властей".
По данным администрации президента Украины, Зеленский и Лукашенко последний раз встречались в октябре 2019 года, а последний раз говорили по телефону еще до выборов в Беларуси. Вскоре после них и началось похолодание в отношениях. Да, они стали ухудшаться не вчера - вспомним дело так называемых "вагнеровцев" и досмотр личного автомобиля украинского посла при пересечении им границы с Беларусью, соглашается в интервью DW немецкий эксперт Мартин Шён-Чанишвили. В октябре 2020-го Владимир Зеленский демонстративно отказался от участия в Третьем форуме регионов Украины и Беларуси, который планировали провести в Гродно.
А в декабре Александр Лукашенко рассказал о "тоннах оружия", которое через Украину якобы везла в Беларусь "группа Николая Автуховича". И обвинил Украину во вмешательстве в дела Беларуси, поведав, что в Киеве создан центр, в котором работают "мощнейшие спецслужбы мира", чтобы "смять Беларусь". Автуховича, задержанного несколько месяцев назад, обвинили в терроризме. "По этому делу уже арестовано 14 человек. Скорее всего, состоится большой политический процесс", - говорит Павел Усов.
О перспективах отношений Минска и Москвы опрошенные DW эксперты рассуждают без особого оптимизма. Чем глубже будет кризис в Беларуси, тем хуже будут отношения с соседями, кроме России, уверен Павел Усов. "Но, я не думаю, что Лукашенко пойдет на признание "ЛНР" и "ДНР", ведь это ударит по безопасности самой Беларуси, потому что такие же "республики" могут быстро появиться в восточной части страны", - прогнозирует Усов.
"Минск и Киев сейчас обречены на ухудшение отношений на политическом уровне из-за существования треугольника Россия-Беларусь-Украина. Насколько нынешняя негативная динамика может быть изменена в сложившейся ситуации - большой вопрос. Не исключены какие-то шаги в этом направлении через определенное время", - надеется Шён-Чанишвили. В свою очередь, по выражению Алексея Мельника из Центра Разумкова, сегодня Украина в глазах Лукашенко в одном ряду со странами Балтии - как "бывший родственник, который стал кровным врагом". В этой связи Мельник не ожидает потепления в ближайшей перспективе.
Оно возможно лишь после того, как в Беларуси в ходе демократических выборов будет избран легитимный президент, уверен аналитик киевского Центра "Новая Европа" Сергей Солодкий. По его оценке, в Украине не были готовы к резкому дистанцированию от Беларуси, но теперь придется поставить отношения на паузу, пока не уйдет Лукашенко.
При этом экономическое сотрудничество соседей, скорее всего, продолжится, предполагает Андрей Федоров. Однако оно, по мнению Усова, будет свертываться из-за расширения санкций против Минска: "Можно ожидать на макроуровне постепенной заморозки и экономических связей".
По этому поводу Мартин Шён-Чанишвили замечает, что в интересах Беларуси было бы продолжить сотрудничество в экономике, в рамках которого Минск - к неудовольствию многих в Москве - продает Киеву ГСМ, полученные из российской нефти, а также поставляет электроэнергию. "Неясно, продолжит ли в новых условиях России закрывать глаза на такие сделки", - уточняет немецкий эксперт.
А вот Сергей Солодкий допускает, что Александр Лукашенко в унисон российским нарративам будет пугать белорусов событиями у соседей: "Он уже долгое время формирует образ Украины как враждебной страны. Мол, посмотрите, что делается в Украине благодаря ее демократии: хаос, олигархи, бедность. Этим он и дальше будет жонглировать".
Аналитики в Киеве, кроме того, не исключают, что именно Беларусь и граница с ней могут стать для Украины "ахиллесовой пятой", которой захочет воспользоваться Россия для достижения своих геополитических целей. Поэтому они советуют украинским властям больше внимания уделить вопросам безопасности на границе с Беларусью и пересмотреть торговые отношения между странами. Тем временем президент Зеленский уже поддержал введение ограничений на импорт электроэнергии из Беларуси и России и поручил правительству законодательно оформить такие ограничения.
Смотрите также: