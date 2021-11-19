Бундесрат утвердил поправки в закон об эпидемиологической защите

Бундесрат - представительство федеральных земель Германии - в пятницу, 19 ноября, единогласно одобрил изменения в закон об эпидемиологической защите (Infektionsschutzgesetz, IfSG). Нововведение предполагает обязательное соблюдение "правила 3G" (переболел COVID-19, привит или протестирован на коронавирус, по-немецки: genesen, geimpft, getestet. - Ред.) на рабочем месте и в общественном транспорте по всей ФРГ.

Изменения также дают властям федеральных земель право самостоятельно принимать более строгие меры борьбы с пандемией, если их утвердят местные законодательные органы.

В Баварии отменены все рождественские базары

На этом фоне самые строгие ограничения ввели вламти Баварии, где отменены все рождественские базары. Решение обнародовал премьер-министр этой федеральной земли Маркус Зёдер (Markus Söder) после заседания кабинета. Кроме того, в восьми округах Баварии, где семидневный средний показатель распространения вируса SARS-CoV-2 превысил 1000 случаев на 100 тысяч жителей, закрываются клубы, бары, отменяются все мероприятия, где невозможно соблюдение так называемой социальной дистанции.

Исключения составляет только работа школ и детских садов, розничным торговцам разрешено продолжать торговлю только при условии, что на 20 квадратных метров торговой площади находится не более одного покупателя.

И. о. министра здравоохранения не исключил федерального локдауна

Кроме того, по словам Зёдера, можно говорить о "фактическом локдауне" для невакцинированных. Это связано с активным продвижением стратегии 2G (допуск только привитых или переболевших) в сферах, связанных с гастрономией, занятиями спортом, косметологией.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) на пресс-конференции в Берлине заявил, что ситуация с распространением коронавируса в Германии столь серьезна, что невозможно исключить введения федерального локдауна, в том числе для привитых.

В ФРГ - 52 970 новых случаев заражения за сутки

По состоянию на утро 19 ноября общее число официально зарегистрированных инфицированных в ФРГ с начала пандемии достигло 5 248 291 человека (плюс 52 970 за сутки), сообщил Институт имени Роберта Коха. За минувшие 24 часа скончался 201 человек с диагнозом COVID-19. Таким образом совокупное количество летальных исходов, связанных с ковидом, с начала пандемии составило в ФРГ 98 739.

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