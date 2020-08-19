Бустерить, пикс, слово на "Н": что нового в немецком языке

Орфографический словарь Duden - самое авторитетное и надежное издание, отражающее развитие немецкого языка. Раз в три-четыре года в свет выходит его новый печатный вариант. А в промежутке обновляется онлайн-версия словаря. В этом году в нем появились более 500 новых слов и словосочетаний.

Новая лексика является своего рода зеркалом жизни немецкого общества - в ней отражены главные темы общественных дискуссий в Германии, а также события, существенно повлиявшие на жителей страны. По признанию главного редактора Duden Катрин Кункель-Рацум (Kathrin Kunkel-Razum), новых слов, вошедших в повседневное употребление немцев столько, что их отбор вызвал очень интенсивную дискуссию среди лингвистов. В последний раз она была столь бурной 25 лет назад, когда речь шла о реформе правописания.

Пандемия и немецкий язык

Огромное влияние на немецкий язык оказала, конечно же, пандемия. Пятая часть всех новых слов в Duden связаны с коронавирусом и мерами по борьбе с его распространением. PCR-Test - ПЦР-тест, Long Covid - постковидный синдром, Piks - небольшой, практически безболезненный прокол кожи, например, при прививке - лишь несколько примеров. Есть и два других новых слова, связанных с вакцинацией: Boosterimpfung - бустерная прививка , которую рекомендуют делать после вакцинирования, поскольку количество антител со временем уменьшается, и глагол boostern - "бустерить".

Слово на "Н" и другие понятия против дискриминации

Развитие политкорректности и борьба с дискриминацией также способствовали укоренению новой лексики. Например, новое понятие "N-Wort" (слово на "Н") в Германии все чаще можно услышать во избежание расистского обозначения человека с темным цветом кожи. Еще один термин, вошедший в обиход, - англицизм "woke" (воук). Его используют для характеристики людей, которые обращают усиленное внимание на проблемы социальной, расовой и гендерной дискриминации.

Напомним, летом 2020 года, когда было опубликовано последнее печатное издание Duden, в него включили "гендерную звездочку" (Gendersternchen) - знак *, используемый для обозначения обоих полов во время обращения к нескольким людям сразу в письменной форме. Сейчас в онлайн-версии словаря появилось слово "Trans" (транс, сокращение от "трансгендер"), - так называют человека, чья гендерная идентичность не совпадает с биологическим полом. Этот термин, закрепленный в словаре орфографии, отражает дискуссию о равноправии, многообразии и толерантности в немецком обществе.

Дискуссии об открытом и многообразном обществе в Германии меняют и немецкий язык

Есть и слово из педагогики. "Systemsprenger" (разрушитель системы) - название мелодрамы немецкого режиссера Норы Фингшайдт (Nora Fingscheidt), ставшей фильмом года в 2020 году. Главная героиня - сложный агрессивный ребенок, с которым социальные работники не могут справиться. Теперь так называют людей с отклонениями в поведении или психике, в отношении которых традиционные методы воспитания или лечения не действуют и требуются новые подходы.

Новые немецкие глаголы

Также в словарь Duden включены понятия, представляющие интерес с точки зрения словообразования. В частности, были добавлены получившие распространение глаголы, произошедшие от существительных: podcasten (подкастить), whatsappen (вотсапить). Наконец-то можно узнать, как правильно использовать приставки и суфиксы при их спряжении.

Странички в словаре удостоено и понятие Stadtradeln - буквально - кататься на велосипеде по городу. Этот термин немцы применяют для обозначения ежегодной кампании по улучшению условий для велосипедистов в городах.

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