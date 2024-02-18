Волна похищений древних русских книг достигла библиотек ФРГ

Пропажу ценных русских книг обнаружили уже в нескольких библиотеках Германии. Их стоимость оценивается в сотни тысяч евро. Расследование краж в разных странах Европы проводится по линии Европола.

В Европе становятся известными все новые случаи воровства из библиотек старинных русских книг. Так, с начала года обнаружилась пропажа из собраний библиотек Берлина, Баварии и Саксонии, пишет в воскресенье, 18 февраля, Telegram-канал "Bild на русском".

В январе Государственная библиотека Берлина сообщила о краже пяти книг, в том числе три прижизненных издания произведений Пушкина: "Братья разбойники" (1827), "Борис Годунов" (1831) и "Кавказский пленник" (1828). Представительница библиотеки Барбара Хайндл (Barbara Heindl) сообщила Bild , что цена украденных томов на антикварном рынке в последние годы превышала 100 тысяч евро.

В Государственной библиотеке Баварии украли две книги на русском языке. Пресс-секретарь Петер Шницляйн (Peter Schnitzlein) не раскрыл подробностей, сославшись на продолжающееся расследование.

Как отмечает немецкая газета, практически всегда кража совершается по одинаковой схеме: преступники выдают себя за исследователей русской литературы XIX века, а чтобы получить доступ к ценным изданиям, используют поддельные паспорта и делают фотокопии каждой страницы старинной книги. При следующем посещении они заказывают ту же самую книгу и заменяют ее на принесенную с собой изготовленную идеальную копию. В некоторых случаях подмена обнаруживается лишь спустя несколько месяцев.

Кражи книг в разных странах расследуются по линии Европола

В полиции ФРГ заявили Bild, что по фактам кражи книг проводится совместное общеевропейское расследование по линии Европола.

В октябре 2023 года сообщалось, что из библиотеки Варшавского университета были украдены порядка 80 ценных российских книг XIX века. Ранее подобные кражи происходили в нескольких других университетах стран Балтии, а затем пропажа редких томов вскрылась в Швейцарии, Франции и Бельгии. По данным Bild, за последние месяцы книги похожие на похищенные в Польше, а некоторые со штемпелем Варшавского университета, были проданы российским аукционным домом "Литфонд" почти за 120 тысяч евро. "Представляется маловероятным, чтобы во время санкций против России украденные книги можно было так быстро доставить в Москву и предложить на местном рынке без поддержки официальных структур", - поделился своим мнением с изданием варшавский профессор историк Иероним Граля.

Однако нет никаких доказательств того, что Москва замешана в похищение книг, отмечает немецкий таблоид.

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