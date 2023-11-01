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В университете Варшавы украли 80 редких русских книг 19 века

Даниил Сотников
1 ноября 2023 г.

В университете Варшавы 80 редких русских книг XIX века были заменены на подделки. Ранее похожие кражи были совершены в Латвии и Эстонии.

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Полки с книгами
Фото: Fotolia/connel_design

Из библиотеки Варшавского университета украли десятки ценных российских книг XIX века, сообщило агентство AFP во вторник, 31 октября. Ранее подобные кражи происходили в нескольких других университетах стран Балтии.

В университете сообщили, что в связи с пропажей уволили директора библиотеки, обратились в полицию и создали комиссию для прояснения ситуации. Как рассказала уволенная директриса библиотеки Анна Володко, пропажа восьми томов впервые была обнаружена в середине октября - вместо ценных российских изданий позапрошлого столетия на место были возвращены подделки. После ревизии руководство библиотеки выяснило, что в общей сложности пропали 80 книг - также издания XIX века на русском языке.

Серия краж редких русских книг XIX века в странах Балтии

Володко предположила, что кражи совершались по заказу, для перепродажи редких книг на черных рынках антикваров. По ее словам, кражи таких же книг по схожему сценарию уже случались в Латвийской национальной библиотеке. СМИ сообщали, что оттуда были украдены произведения Николая Гоголя и Александра Пушкина на русском языке.

В 2022 году из библиотеки Тартуского университета в Эстонии были украдены восемь редких томов оценочной стоимостью около 76 тысяч евро. "В апреле двое мужчин, один постарше, другой помоложе, вошли в читальный зал кафедры рукописей и редких книг Тартуского университета, заявив о желании изучить организацию цензуры и полиграфическую политику в России начала XIX века", - писало о краже местное издание Tartu Postimees.

Вместо редких изданий воры вернули в библиотеку качественные подделки, из-за чего пропажу удалось обнаружить лишь спустя несколько месяцев - в августе 2022 года. Тогда же без подробностей сообщалось о подобной краже в Польше.

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