В Германии можно получить 18 000 евро за лежание в кровати

Немецкий центр авиации и космонавтики ищет подопытных, которым предстоит пролежать два месяца, ни разу не встав. Исследование будет проводиться в Кельне. Первая группа участников "заляжет" в сентябре этого года.

В Немецком центре авиации и космонавтики (Deutsches Zentrum für Luft - und Raumfahrt/DLR) стартует новый исследовательский проект, сообщили ученые на сайте DLR в среду, 10 апреля. Для его осуществления центру требуются "наземные астронавты" - пробанды, готовые пролежать 60 дней подряд.

60 дней в кровати. Это отпуск или мучение?

Звучит вроде бы неплохо: два месяца без будильника, необходимости куда-то торопиться и заниматься делами. Однако не все так просто. Кровать будет наклонена на шесть градусов - так, что голова испытуемых будет располагаться ниже уровня ног, причем постоянно, а не время от времени. При таком положении будет наблюдаться прилив жидкостей к голове, всем внутренним системам организма придется перестроиться. Кроме того, изменится нагрузка на мышцы и так далее.

За тем, что будет происходить с человеческим организмом в положении, близком к тому, в котором приходится находиться настоящим астронавтам, и предстоит наблюдать ученым. Исследование проводится для того, чтобы потом, в ходе выполнения реальной космической миссии, не было сюрпризов: астронавты будут знать, как следует правильно готовиться к длительным полетам.

Пробандов разделят на группы. Членам одной из них, например, предстоит лежа заниматься спортом, выполняя упражнения на выносливость и тренируя мускулатуру. Мышцы испытуемых другой группы будут сокращаться при помощи электроимпульсов - в ходе EMS-тренировок. При сравнении разных методик и результатов ученые смогут определить, как эффективнее можно поддержать жизнеспособность организма астронавта.

Пробанды получат щедрое вознаграждение

Исследования, подобные этому, проводятся уже с 1980-х годов. Одной группе пробандов предстоит "залечь" в сентябре 2024 года, другой - в апреле 2025-го. За участие каждый из испытуемых получит 18 тысяч евро. К отбору допускаются женщины и мужчины в возрасте от 24 до 55 лет, рост от 1,53 до 1,90 метра, индекс массы тела (BMI) - от 18 до 30, они должны быть здоровы, не курить и хорошо говорить по-немецки.

Исследование будет проводиться в Кельне - там, где находится штаб-квартира Немецкого центра авиации и космонавтики. После двух месяцев лежания в кровати пробандов еще в течение трех месяцев будут подробно изучать. Подробнее о том, как стать участником проекта, - на сайте DLR .