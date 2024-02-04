Космонавт из РФ установил рекорд по пребыванию в космосе

К 5 июня Олег Кононенко станет первым человеком в истории, который суммарно проведет в космосе тысячу суток.

Российский космонавт Олег Кононенко установил мировой рекорд по суммарному пребыванию в космосе. В воскресенье, 4 февраля, он побил рекорд другого российского космонавта Геннадия Падалки, который провел в космосе в сумме 878 суток и 11 часов. Ожидается, что к 5 июня Кононенко станет первым человеком в истории, который будет находиться в околоземном пространстве 1000 суток.

Свой первый полет в космос Олег Кононенко совершил в 2008 году в составе экипажа космического корабля "Союз". Нынешняя экспедиция стала пятой в его жизни. Ожидается, что она завершится в сентябре 2024 года, и по ее завершении общий налет космонавта составит 1100 суток.

Международное сотрудничество в космосе продолжается, несмотря на войну

Космическое сотрудничество - одна из немногих сфер, которые практически не затронула война России против Украины. По словам главы NASA Билла Нельсона, война в Украине "изменила все на земле" и настроила Европу и США против России. "Но это не изменит сотрудничества на МКС. Это сотрудничество продолжается. Оно очень профессиональное", - приводит заявление Нельсона японская газета Nikkei.

Сегодня на международной космической станции одновременно находятся космонавты из России, а также астронавты из США, Дании и Японии.

Смотрите также: