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ESA запустило в космос новую европейскую ракету Ariane-6

Даниил Сотников
9 июля 2024 г.

Первая за десятки лет новая ракета европейского космического агентства Ariane-6 призвана заменить тяжелые ракеты Ariane-5.

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Космическая ракета Ariane 6 перед запуском
Космическая ракета Ariane 6 перед запускомФото: M. PÈdoussaut/dpa

Европейское космическое агентство (ESA) и компания Arianspace осуществили первый успешный пуск ракеты нового поколения Ariane-6. Трансляция запуска с космодрома Куру во Французской Гвиане велась во вторник, 9 июля.

Еще осенью 2023 года генеральный директор ESA Йозеф Ашбахер, анонсируя пуск, подчеркивал, что первый полет будет тестовым и не будет преследовать задачу вывода на орбиту большого объема оборудования. На борту ракеты размещены несколько кубсатов различных европейских компаний и научных учреждений. В будущем европейцы рассчитывают выйти на показатель 9-10 запусков в год.

Ariane-6 - новое поколение европейских космических ракет

Ariane-6 призвана заменить тяжелые ракеты Ariane-5, которые использовались для запусков с космодрома Куру во Французской Гвиане с 1996 по 2023 годы. Первый запуск был запланирован еще на 2020 год, но неоднократно переносился.

Ракета будет выпускаться в двух модификациях: легкая версия Ariane 62 с двумя боковыми твердотопливными ускорителями, способная нести полезную нагрузку массой до 5 тонн, и Ariane 64 - с четырьмя ускорителя и позволяющая выводить на орбиту до 10,5 тонны груза.

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