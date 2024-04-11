От Тихого океана до космоса: США и Япония обновляют альянс

США и Япония планируют укрепить связи в оборонной сфере для поддержания безопасности и мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Лидеры двух стран заверяют, что их союз "нерушим".

Президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида на переговорах в Вашингтоне в среду, 10 апреля, достигли согласия по широкому кругу вопросов в самом начале недельного визита японского лидера в Соединенные Штаты. Зафиксированное единство позиций включает важность поддержки Украины, совместное развитие новых технологий и планы космических агентств двух стран по совместной работе над отправкой японского астронавта на Луну.

Однако для Кисиды не было ничего важнее, чем вновь подтвержденная Байденом приверженность США обеспечению безопасности и стабильности в Северо-Восточной Азии в то время, когда Китай продолжает расширять свой военный потенциал и вступает в территориальные споры с соседями, а Северная Корея разрабатывает все более совершенные баллистические ракеты и укрепляет связи с Россией.

Байден приветствовал своего японского коллегу в Белом доме, подчеркнув "нерушимый" и "глобальный" альянс, объединяющий две страны, а также отдал должное политике Японии, направленной на увеличение расходов на оборону и укрепление альянса с Вашингтоном.

США и Япония: "глобальное партнерство"

"Союз между Японией и США является краеугольным камнем мира, безопасности и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире, - отметил Байден. - Наш союз - это действительно глобальное партнерство".

По итогам переговоров двух лидеров было достигнуто не менее 70 договоренностей и соглашений, но торжественное обещание установить еще более прочные военные связи стало, пожалуй, самым значительным из них - и, как ожидается, это приведет к крупнейшим переменам для военного союза Японии и США с момента подписания американо-японского договора о безопасности в Сан-Франциско в сентябре 1951 года.

Токио беспокоит развитие ракетной программы Пхеньяна. На фото - запуск северокорейской крылатой ракеты Hwasal-2, 30 января 2024 года Фото: Korean Central News Agency/AP Photo/picture alliance

"Сейчас в мире происходит так много событий, все это неизбежно связано между собой, и происходящее в одном регионе может очень легко распространиться на весь мир и дестабилизировать его", - указывает Стивен Наги, профессор в Международном христианском университете в Токио. Помимо продолжающейся войны против Украины и северокорейской ракетной программы, ключевым вопросом в сфере безопасности, по мнению профессора, является напряженность в Тайваньском проливе и пути предотвращения конфликта между Пекином и Тайбэем.

"Япония находится в сложном положении, поскольку в огромной степени зависит от морской торговли, а это значит, что Токио должен быть на переднем крае усилий по влиянию на геополитику и предотвращению чрезвычайных ситуаций. И лучший способ сделать это - установить прочные партнерские отношения в сфере безопасности с государствами-единомышленниками", - пояснил Наги в интервью DW.

Япония ищет новых союзников

Это можно увидеть в стремлении Токио стать участником целого ряда договоров и альянсов в сфере безопасности и торговли, таких как Четырехсторонний диалог по безопасности (Quadrilateral Security Dialogue, QUAD), объединяющий Индию, Австралию, США и Японию, а также трехстороннее соглашение Токио, Вашингтона и Сеула, заключенное в августе прошлого года в Кэмп-Дэвиде. Кроме того, Япония примет участие в ежегодном саммите НАТО, который пройдет в американской столице в июле.

И хотя альянс с США в сфере безопасности является для Японии самым важным, и он тоже нуждается в обновлении спустя более 70 лет после заключения. Обе стороны рассматривают поездку Кисиды в Вашингтон как историческую возможность модернизировать этот альянс в соответствии с меняющимися вызовам со стороны соперников в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Япония уже предприняла шаги в этом направлении, объявив о резком увеличении в ближайшие пять лет расходов на оборону, которые к 2027 году достигнут 2% ВВП. Часть этих дополнительных средств будет потрачена на современные ракеты, которые создадут у Японии потенциал для нанесения контрудара, на закупку новейших американских истребителей F-35 и совместную с Великобританией и Италией разработку истребителя следующего поколения.

Новые военные базы строятся на самых южных островах Японского архипелага, в ряде случаях всего в нескольких сотнях километров от потенциального очага напряженности - Тайваня. На этой неделе Морские силы самообороны Японии представили модернизированный корабль Kaga, который был спущен на воду в 2015 году как вертолетоносец, но теперь превратился в полноценный авианосец - первый на вооружении Японии со времен окончания Второй мировой войны.

Kaga был спущен на воду в 2015 году как вертолетоносец, но теперь превратился в полноценный авианосец Фото: Reuters/Kim Kyung-Hoon

Реорганизация военного командования сил США в Японии

Кисида и Байден также объявили о создании органа для обсуждения совместной разработки, производства и обслуживания военной техники. Вскоре начнутся переговоры о путях реорганизации военного командования сил США в Японии, чтобы улучшить оперативное планирование и проведение совместных учений вооруженных сил двух стран.

Ожидается, что основным элементом более тесных отношений Вашингтона и Токио станет командирование в Японию более высокопоставленного американского военачальника, который будет иметь право оперативно принимать решения вместо того, чтобы обращаться в Индо-Тихоокеанское командование США на Гавайях. При этом Вашингтон, как известно, рассматривает возможность создания новой объединенной оперативной группы, которая будет придана Тихоокеанскому флоту США и в конечном счете будет базироваться в Японии.

Американский морской пехотинец на учениях на Окинаве, октябрь 2021 года Фото: U.S. Marines/ZUMA Press Wire/picture alliance

"Я не ожидаю особых изменений в стратегии, поскольку речь идет, скорее, об улучшении коммуникаций между США и Японией, и здесь все сводится к возможностям командования и управления", - говорит Рё Хината-Ямагучи, доцент кафедры международных отношений Токийского университета.

"Япония работает над созданием Объединенного оперативного командования, и план создания объединенных оперативных групп США потребует перераспределения сил, - уточнил он. - Пожалуй, более серьезной проблемой для Токио являются последствия выпущенных в прошлом году новых директив в сфере обороны и безопасности, которые делают все соглашения и базовые принципы между Японией и США устаревшими и нуждающимися в обновлении".

Больше внимания к Индо-Тихоокеанскому региону

Хината-Ямагучи ожидает, что в будущих стратегических документах, совместно публикуемых Японией и США, будет "более четко упоминаться Индо-Тихоокеанский регион" в качестве основной зоны сотрудничества в сфере безопасности. Это является преднамеренным шагом Токио, который направлен на расширение границ интересов Японии в области безопасности. По его словам, для проработки деталей соглашения, которое будет подписано в Вашингтоне, потребуется время, а также координация усилий.

"Я не думаю, что все, что будет согласовано, приведет к большей конфронтации с другими странами региона, поскольку этого и так уже достаточно, - добавил Хината-Ямагучи. - Япония, США и Южная Корея своими действиями дали понять, что, по их мнению, последствия бездействия будут гораздо серьезнее, чем последствия действий".

"Китай, Северная Корея и Россия, конечно, будут выражать недовольство, но на это можно рассчитывать вне зависимости от поведения Японии и США. Главное, чтобы другие страны - в Юго-Восточной Азии, островные государства Тихого океана и другие, - которые, возможно, не хотят враждовать с Китаем, заняли более ясно выраженную позицию в области безопасности", - подвел итог Рё Хината-Ямагучи.