Северная Корея запустила три ракеты в сторону Японского моря

Ракеты упали за пределами исключительной зоны Японии, сообщило агентство Kyodo со ссылкой на японское Минобороны. Они пролетели 350 км на высоте 50 м. По предварительным данным властей, последствий запуска нет.

КНДР вновь провела ракетные испытания и запустила в сторону Японии три баллистические ракеты, сообщило в воскресенье, 17 марта, агентство Kyodo со ссылкой на японское министерство обороны и береговую охрану островной страны. По информации агентства, ракеты упали за пределами исключительной зоны Японии.

По предварительным данным японских властей, последствий запуска ракет нет. Премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал запуски ракет Северной Кореей неприемлемыми, передает агентство Reuters. Согласно сообщению береговой охраны, ракеты были запущены с интервалом в примерно 30 минут. Полет каждой из них продлился около семи минут, они пролетели 350 км на высоте 50 м.

Северная Корея провела ранее несколько испытаний ракет

14 января КНДР также испытала баллистическую ракету средней дальности. По данным Японии, ракета и тогда упала за пределами ее исключительной экономической зоны в Японском море. Токио обвинил Пхеньян в нарушении резолюций ООН, запрещающей испытания баллистических ракет.

2 февраля Северная Корея уже в четвертый раз с начала года произвела запуск нескольких крылатых ракет. Ракеты были выпущены в направлении моря между Корейским полуостровом и Китаем. Пхеньян в последнее время неоднократно сообщал о тестировании "стратегических" крылатых ракет в целях укрепления "ядерной мощи страны". В числе прочих испытывались и только что разработанные крылатые ракеты, которые можно запускать с подводных лодок.

В настоящее время на Корейском полуострове наблюдается значительный рост напряженности. Северная Корея за последние два года заметно увеличила масштабы ракетных испытаний и ужесточила риторику против США и Южной Кореи, которые она считает враждебными государствами. Вашингтон и Сеул также расширили военное сотрудничество, включая военные учения.

США и Южная Корея провели учения против ядерной угрозы КНДР

С 4 по 15 марта в Южной Корее на фоне возросшей напряженности со стороны Пхеньяна проходили ежегодные совместные с США военные маневры. Основным элементом учений "Щит свободы" стала отработка противодействия возможной ядерной угрозе со стороны КНДР.

По данным оборонных ведомств Сеула и Вашингтона, учения "Щит свободы" представляют собой "многомерную программу для отработки обороны, в том числе в кибер- и информационном пространстве, а также в космосе, которые могут стать "сферами ведения боевых действий" наравне с землей, морем и воздухом".

Южная Корея и Япония видят для себя непосредственную угрозу в ядерной и ракетной программах Пхеньяна, напоминает агентство dpa. В свою очередь режим северокорейского лидера Ким Чен Ына считает США враждебным государством.

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