США и Южная Корея начали учения против ядерной угрозы КНДР

Ежегодные совместные военные учения Южной Кореи и США под названием "Щит свободы" начались по плану в понедельник, 4 марта, сообщает министерство обороны в Сеуле.

11-дневные маневры включают тренировку военных на компьютерных симуляторах, а также полевые учения. Основным элементом учений нынешнего года, по данным Южной Кореи, является отработка противодействия возможной ядерной угрозе со стороны КНДР. Отмечается, что маневры стартуют на фоне возросшей напряженности, "артиллерийских стрельб вблизи западной морской границы и серии ракетных пусков" со стороны Пхеньяна.

Южная Корея и Япония видят для себя непосредственную угрозу в ядерной и ракетной программах Пхеньяна, напоминает агентство dpa. В свою очередь режим северокорейского лидера Ким Чен Ына считает США враждебным государством.

Об учениях "Щит свободы"

По данным оборонных ведомств Сеула и Вашингтона, учения "Щит свободы" представляют собой "многомерную программу для отработки обороны, в том числе в кибер- и информационном пространстве, а также в космосе, которые могут стать "сферами ведения боевых действий" наравне с землей, морем и воздухом".

О численности военных, задействованных в учениях, на данный момент не сообщается. Между тем, по данным южнокорейского агентства Ренхап, в маневрах примет участие личный состав из 12 государств - членов Командования ООН, которое следит за соблюдением Соглашения о перемирии в Корее 1953 года. За ходом учений будет следить Наблюдательная комиссия нейтральных стран (NNSC).

Агентство Ренхап напоминает, что учения "Щит свободы" 2024 года первыми после того, как Пхеньян в ноябре 2023 года расторг межкорейское военное соглашение 2018 года, направленное на снижение напряженности вдоль границы, "что вызвало опасения по поводу возможной организации Севером провокационных военных демонстраций".

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