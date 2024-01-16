Северная Корея готовится к скорой войне с Южной - и с США?

КНДР ужесточает риторику в отношении Южной Кореи и США. На этот раз, бьет тревогу ряд аналитиков, звучащие из Пхеньяна угрозы вышли за обычные рамки. Чего ждать от Ким Чен Ына - у DW.

Северная Корея в воскресенье, 14 января, сообщила, что провела успешное испытание баллистической ракеты средней дальности (БРСД) с гиперзвуковой боеголовкой. Некоторые аналитики утверждают, что действия и риторика Пхеньяна в данный момент выходят за рамки рутинных пустых угроз и бахвальства, и предупреждают о беспрецедентно высокой опасности войны на Корейском полуострове.

Расширение ядерного арсенала, испытания баллистических ракет и новые спутники

Лидер КНДР Ким Чен Ын завершил 2023 год пламенной программной речью перед участниками пленума ЦК Трудовой партии Кореи, отказавшись в ней от возможности мирного воссоединения с Южной Кореей и охарактеризовав отношения Пхеньяна и Сеула как отношения "между двумя враждебными странами и двумя воюющими сторонами", сообщило государственное информагентство KCNA.

Ким также призвал к "экспоненциальному" расширению ядерного арсенала Северной Кореи, активизации испытаний баллистических ракет и пообещал запустить три новых разведывательных спутника.

Ким Чен Ын назвал отношения Пхеньяна и Сеула отношениями "между двумя враждебными странами и двумя воюющими сторонами" Фото: KCNA/REUTERS

В своем выступлении он обвинил Южную Корею и США в "безрассудных шагах" по приготовлению к "вторжению" на Север и предупредил, что "война на Корейском полуострове может разразиться в любой момент". В 2023 году КНДР запустила рекордное количество ракет, в том числе, как она заявила в декабре, МБР с ядерным боеголовкой, способную достичь любой точки на континентальной территории США.

В конце прошлого года Пхеньян также с третьей попытки запустил ракету, выведшую на орбиту спутник, который займется съемкой военных объектов из космоса. А 6 января Южная Корея сообщила, что Север выпустил не менее 60 артиллерийских снарядов, упавших вблизи острова Ёнпхёндо у морской границы на западном побережья полуострова.

Кроме того, американские спутники зафиксировали проведение работ по модернизации и расширению химического комплекса Манпхо Унха, связанного с производством компонентов для ракетного топлива и для ядерного оружия. В декабре Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) объявило, что в Йонбене работает второй атомный реактор, который может быть использован Пхеньяном для производства ядерного топлива оружейного качества.

Ситуация на Корейском полуострове - самая опасная за последние десятилетия

В статье, опубликованной 13 января на сайте 38 North, который посвящен мониторингу ситуации в Северной Корее и принадлежит вашингтонскому аналитическому Центру Стимсона, содержится предупреждение о том, что последние действия и высказывания Ким Чены Ына могут выйти за рамки обычных для Пхеньяна пустых угроз и бахвальства.

Зигфрид Хекер (фото из архива) Фото: picture-alliance/dpa/S. Thew

Авторы публикации, Роберт Карлин, экс-глава отдела Северо-Восточной Азии Госдепа США, и Зигфрид Хекер, профессор Монтеррейского института международных исследований, бывший директор Лос-Аламосской национальной лаборатории, предупреждают, что нынешняя ситуация на Корейском полуострове "опаснее, чем когда-либо с начала июня 1950 года", когда началась Корейская война.

"Это может прозвучать слишком драматично, но мы считаем, что, как и его дед в 1950 году, Ким Чен Ын принял стратегическое решение вступить в войну, - сказано в статье. - Мы не знаем, когда и как Ким планирует нажать на курок, но опасность уже далеко за пределами рутинных предупреждений Вашингтона, Сеула и Токио по поводу "провокаций" Пхеньяна. Мы не считаем, что тема подготовки к войне, появившаяся в северокорейских СМИ с начала прошлого года, является типичным проявлением пустых угроз".

Что же изменилось на Корейском полуострове?

По словам аналитиков, их предупреждение основывается на том, что северокорейские власти пришли к выводу о невозможности достичь их давней цели - "нормализации" отношений с Соединенными Штатами. Карлин и Хекер утверждают, что аналитики и политики недооценивают важность для КНДР этой цели, которая служила основой для стратегического мышления Кима.

Крайне важно понять, "сколь центральное место занимала идея улучшения отношений с США для всех трех Кимов, возглавлявших Северную Корею", отмечается в публикации. Ее авторы подчеркивают, что сейчас Пхеньян "полностью отказался от этой цели, что глубоко изменило стратегический ландшафт в Корее и вокруг нее".

Встреча в Ханое в 2019 году Ким Чен Ына и тогдашнего президента США Дональда Трампа не принесла результата Фото: Evan Vucci/AP Photo/picture alliance

По их выражению, провал в 2019 году саммита в Ханое между Ким Чен Ыном и тогдашним президентом США Дональдом Трампом стал для Кима "травматичной потерей лица". Основной темой тех переговоров, которые в итоге не принесли результата, была возможность снятия санкций с КНДР в обмен на ее обещание свернуть свою ракетно-ядерную программу.

Пять лет спустя Северная Корея считает, что "настало время бросить вызов статус-кво", полагают Карлин и Хекер. И указывают на то, что Пхеньян развивает связи с Россией, поддерживая ее войну с Украиной поставками артиллерийских снарядов. В то же время, по мнению этих экспертов, КНДР считает, что США пребывают в стадии "глобального отступления".

Действует ли Северная Корея рационально?

Другие аналитики скептически относятся к предостережениям о том, что Северная Корея якобы готовится начать войну. "Призывы вооружаться для ведения войны не являются чем-то необычным для Пхеньяна, - напомнил в интервью DW Гаррен Маллой, профессор международных отношений в Университете Дайто Бунка в Токио. - Нам не стоит тешить себя иллюзиями, что они не имеют значения, но так же мы не должны думать, что это означает войну".

По словам Маллоя, беспокойство вызывает то, что "любой признак слабости Запада" на Ближнем Востоке, в Украине или где бы то ни было еще способен создать у Ким Чен Ына впечатление, "что это может быть уникальной возможностью (начать войну. - Ред.), слишком хорошей, чтобы упустить ее".

Рё Хината-Ямагучи, доцент кафедры международных отношений Токийского университета, согласен с тем, что временные рамки для военной авантюры в данный момент не кажутся благоприятными для Северной Кореи.

"Север добился прогресса в привлечении Китая и России в качестве союзников, и я не вижу причин, по которым они хотели бы воевать в данный момент", - сообщил он в интервью DW. - И хотя Пхеньян может рассчитывать на поддержку Москвы и Пекина, он не доверяет им настолько, чтобы быть уверенными в том, КНР и РФ придут ему на помощь в случае войны". Хината-Ямагучи добавил, что несмотря на то, что увязание США на Ближнем Востоке и в Украине могло бы быть такой возможностью (для начала войны Северной Кореей. - Ред.), оно таковой не является.

"Мне кажется, что северокорейское руководство не глупое и что Ким и его сестра (Ким Ё Чжон. - Ред.) используют слова как стратегический рычаг для оказания влияния, разрабатывают действия, которые предвещают войну, не заходя так далеко, - поделился японец. - Однако меня беспокоит не столько планируемая атака на Южную Корею или Японию, сколько бряцание оружием, которое приводит к недоразумениям и непреднамеренному конфликту".

Ким Чен Ын - "рационально мыслящий игрок"

Между тем Карлин и Хекер настаивают на том, что в мире должны серьезно рассмотреть возможность реализации наихудшего сценария развития событий и что Север "может планировать действия, которые полностью противоречат нашим расчетам".

Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин во время переговоров в Амурской области, сентябрь 2023 года Фото: Sputnik/Mikhail Metzel/Kremlin via REUTERS

Последние включают в себя "ставший уже рутиной аргумент, что Ким Чен Ын не осмелится" начать атаку на Южную Корею или военные объекты США, потому что он "знает", что Вашингтон и Сеул "уничтожат его режим, если он это сделает".

Тем не менее, по словам Маллоя, версия отказа от взаимодействия с США, не оставляющая Северной Корее другой опции поведения, кроме войны, оставляет "множество брешей" в логике и мотивации Пхеньяна. "Ким - не сумасшедший, он в значительной степени рационально мыслящий игрок", - заверил Маллой, отметив, что сейчас северокорейский лидер извлекает выгоду из тесного союза с Россией, а его режим в данный момент не демонстрирует никаких признаков внутриполитического инакомыслия или краха.

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