Россию обвинили в злоупотреблении статуса в Совбезе ООН

Соединенные Штаты и семь других стран обвинили Россию в покупке северокорейских ракет для обстрелов Украины и злоупотреблении своим положением в Совете Безопасности ООН. Российский посол обвинения традиционно отверг.

Представители США, Великобритании, Франции, Мальты, Словении, Южной Кореи, Японии и Украины в Совете Безопасности ООН обвинили Россию в том, что она использует свое положение постоянного члена Совета, покупая северокорейские ракеты и атакуя Украину. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду, 10 января, на сайте пресс-службы миссии США в ООН .

В тексте совместного заявления указано также, что экспорт оружия из КНДР в Россию грубо нарушает многочисленные резолюции Совбеза ООН. "Постоянный член Совбеза, охотно идущий на эти нарушения, демонстрирует явное использование своего положения", - говорится в сообщении.

"Отвратительно, что постоянный член Совета Безопасности ООН грубо нарушает резолюции Совета для того, чтобы напасть на другого члена ООН", - приводит агентство Reuters слова заместителя постпреда США в ООН Роберта Вуда на заседании. Помимо прочего, этот акт подрывает глобальную систему нераспространения оружия массового уничтожения, добавил представитель Соединенных Штатов.

Российский посол в ООН Василий Небензя в ответ на обвинения заявил, что это "явно ложная информация", однако не стал выступать с прямым опровержением, отмечает Reuters.

США имеют доказательства использования РФ ракет КНДР, Украина еще работает над доказательной базой

Ранее в тот же день заместитель начальника ГУР Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий заявил в интервью украинским СМИ, что сейчас у Киева нет прямых доказательств наличия у РФ баллистических ракет из КНДР. "Ты не придешь в Международный суд и не скажешь, ну, вот там средства массовой информации публиковали, что где-то кто-то запустил. Это так не работает. Поэтому, мы не будем спешить. Мы над этим вопросом работаем и если они есть, то это однозначно проявится", - сказал он.

В то же время координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил накануне, что 6 января Россия запустила по Украине несколько ракет, которые получила от Северной Кореи. Он уточнил, что на данный момент США оценивают последствия таких ударов по Украине. Кирби подчеркнул, что Россия вынуждена искать военную технику у стран-союзников, и одним из таких является КНДР. Эта азиатская страна недавно предоставила России пусковые установки баллистических ракет и несколько десятков таких ракет, добавил представитель Белого дома на брифинге 9 января.

30 декабря и 2 января Россия совершила одну из крупнейших с начала войны волн атак на Киев, Харьков и другие украинские города с применением всех видов ракет и ударных дронов. Погибло более 40 человек. По словам президента Украины Владимира Зеленского, начиная с 29 декабря российские войска выпустили по Украине почти 300 ракет и более 200 беспилотников. По данным Белого дома, РФ частично применила при этих обстрелах ракеты из КНДР.

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