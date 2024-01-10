Около 50 стран осудили поставки оружия КНДР в Россию

Госдепартамент США и МИД ФРГ опубликовали заявление почти 50 государств, в том числе Германии и большинства стран ЕС, в котором осуждается КНДР, чьи ракеты применила Россия при обстреле Украины до и после Нового года.

Группа из почти 50 государств осудила поставки северокорейских ракет в Россию и их использование против Украины. "Мы самым решительным образом осуждаем экспорт КНДР и закупку Россией баллистических ракет КНДР, а также применение Россией этих ракет против Украины 30 декабря 2023 года и 2 января 2024 года", - говорится в заявлении, которое в среду, 10 января, опубликовали Государственный департамент США и МИД ФРГ . К документу присоединились Германия и почти все европейские государства, а также Канада, Израиль, Австралия, Япония и Южная Корея.

Государства раскритиковали закупку оружия, заявив, что она противоречит нескольким резолюциям ООН, которые поддерживала сама Россия. Они призвали все государства - члены Организации Объединенных Наций осудить нарушения со стороны Москвы и Пхеньяна. В заявлении также подчеркивается, что "использование Россией северокорейского оружия влияет на ситуацию с безопасностью в Европе, на Корейском полуострове, в Тихоокеанском регионе и во всем мире".

"Передача этого оружия увеличивает страдания украинского народа, поддерживает агрессивную войну России и подрывает международный режим нераспространения, - говорится в тексте документа. - Пока Россия запускает волны ракет и беспилотников против украинского народа, мы продолжим вместе поддерживать Украину".

Ракеты КНДР нанесли большой урон Украине

После Рождества, в канун Нового года и после него Россия совершила одну из крупнейших с начала войны волн атак на Киев, Харьков и другие украинские города с применением всех видов ракет и ударных дронов. Погибло более 40 человек. По словам президента Украины Владимира Зеленского, начиная с 29 декабря российские войска выпустили по Украине почти 300 ракет и более 200 беспилотников.

США настораживает сотрудничество РФ и КНДР

Военное сотрудничество Москвы и Пхеньяна крепнет на фоне все большей изоляции России на международной арене, а в период новогодних праздников российские войска применили для обстрела Украины баллистические ракеты, полученные от КНДР, заявил на прошлой неделе координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби.

По его словам, режим в Пхеньяне недавно поставил России несколько баллистических ракет. и пусковые установки для них. Представитель Белого дома не назвал количество ракет, о котором может идти речь. "Это значительная и вызывающая тревогу эскалация поддержки России Северной Кореей", - подчеркнул Джон Кирби.

Ракеты производства КНДР имеют дальность действия около 900 км. В администрации США предполагают, что в обмен на свою поддержку Пхеньян хочет получить от России военную технику, включая истребители, ракеты класса "земля - воздух", бронетехнику и передовые военные технологии. Это может угрожать безопасности Корейского полуострова и всего Индо-Тихоокеанского региона.

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