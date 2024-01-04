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США: Россия использует для обстрелов Украины ракеты из КНДР

Александр Дельфинов
4 января 2024 г.

Северная Корея недавно поставила России пусковые установки для баллистических ракет, а также несколько таких ракет. Ими уже обстреливали Украину, заявил Белый дом.

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Военный парад в Пхеньяне (фото из архива)
Военный парад в Пхеньяне (фото из архива)Фото: Yonhap/picture alliance

Военное сотрудничество Москвы и Пхеньяна крепнет на фоне все большей изоляции России на международной арене, а в период новогодних праздников российские войска применили для обстрела Украины баллистические ракеты, полученные от КНДР, заявил в четверг, 4 января, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби.

Он уточнил, что как минимум одна северокорейская ракета могла быть выпущена с российской стороны 30 декабря, а еще несколько таких ракет были выпущены войсками РФ по Украине 2 января. В настоящее время в США проводится оценка возможных последствий использования этих боеприпасов.

По словам Кирби, режим в Пхеньяне недавно поставил России пусковые установки для баллистических ракет и несколько таких ракет. Представитель Белого дома не назвал количество ракет, о котором может идти речь. "Это значительная и вызывающая тревогу эскалация поддержки России Северной Кореей", - подчеркнул Джон Кирби.

Обмен военными технологиями между РФ и КНДР

Ракеты производства КНДР имеют дальность действия около 900 км. В администрации США предполагают, что в обмен на свою поддержку Пхеньян хочет получить от России военную технику, включая истребители, ракеты класса "земля - воздух", бронетехнику и передовые военные технологии. Это может угрожать безопасности Корейского полуострова и всего Индо-Тихоокеанского региона, предостерег Кирби.

Он также отметил, что, по имеющимся у США данным, продвигаются вперед и переговоры между Москвой и Тегераном о поставках иранских ракет - из-за усиливающейся международной изоляции Россия вынуждена искать военную технику и вооружения у государств-единомышленников. Однако, по имеющимся у Вашингтона данным, поставок из Ирана в РФ пока не было.

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